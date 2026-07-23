Mediaset ha comunicato la programmazione tv dettaglia dell’autunno 2026 e di seguito vi sveliamo le novità. Da settembre sarà protagonista il Grande Fratello Vip, in onda con un raddoppio settimanale.

Mediaset programmazione tv autunno 2026, Avanti un Altro occupa la prima parte della stagione

Iniziando da Canale 5, nel daytime non vi saranno novità di rilievo, con il palinsesto confermato in blocco. Dalle 08:45 ci sarà Mattino 5 con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, seguito da Forum con Barbara Palombelli alle 11:00. Nel primo pomeriggio ci saranno le soap, poi dalle 14:40 Uomini e Donne e dalle 16:40 il daytime di Amici, entrambe produzioni guidate da Maria De Filippi. Alle 17:00 ripartirà Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi.

La prima informazione di rilievo consiste nel preserale. Nonostante l’annuncio del ritorno di format storici come Ok Il prezzo è giusto e Passaparola, ad aprire la stagione, a settembre, ci saranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti con Avanti un Altro!. Il game show andrà in onda tutti i giorni, dalle 18:45 circa, per l’intera durata dell’autunno.

Verissimo di Silvia Toffanin tornerà il sabato dalle 16:30 e la domenica dalle 15:30. Il pomeridiano di Amici sarà confermato nel pomeriggio della domenica, dalle 14:00. Sempre la domenica, a mezzogiorno, tornerà Melaverde.

Il prime time di Canale 5

Spostando l’attenzione sulla prima serata di Canale 5 emergono diverse notizie. La prima è che il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi sarà grande protagonista: per tutta la prima parte di stagione andrà in onda due volte alla settimana. Inizialmente, il reality sarà proposto il lunedì e il venerdì. Successivamente, il programma continuerà il mercoledì e il venerdì.

Dopo il GF, il lunedì ospiterà le nuove edizioni di Zelig con Michelle Hunziker e Ale & Franz e, in seguito, This is Me con Silvia Toffanin. Il martedì, da settembre, ci saranno i nuovi appuntamenti di Super Karaoke con Michelle Hunziker, che dunque tornerà in programmazione a pochi mesi di distanza dalla prima edizione, trasmessa a giugno. Al termine dello show musicale ci saranno le fiction, poi il già citato GF Vip.

Il mercoledì ci sarà un ciclo di appuntamenti speciali de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Al termine ci saranno il format Il Volo Tutti per uno e fiction. Il giovedì sarà la giornata dedicata alle soap, a partire da Racconto di una notte. Il sabato, dopo la messa in onda dei concerti, tornerà Tu Si Que Vales condotto dalla novità Elisabetta Canalis e con giudici Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. La domenica, infine, continuerà L’Erede, al termine della quale partiranno i nuovi appuntamenti di Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti.

Mediaset programmazione tv autunno 2026, le altre reti

Su Italia 1, la programmazione tv daytime dell’autunno 2026 sarà occupata dalle serie crime. Fra esse spiccano Law & Order (dalle 10:30), NCIS Los Angeles (dalle 14:30), The Mentalist (alle 16:30) e CSI Scena del Crimine (alle 19:20). In prima serata, il mercoledì proseguirà Chicago PD e il venerdì Chicago Fire. Il giovedì continuerà Chicago MED, seguito dalla nuova edizione de Le Iene con Veronica Gentili. La domenica, invece, ospiterà le nuove inchieste de Le Iene presentano Inside. In tutte le altre giornate ci saranno dei film.

Su Rete 4, infine, la mattina sarà occupata dalle soap La Promessa, Terra Amara e Tradimento. Dalle 11:00 alle 13:00, dal lunedì al venerdì, toccherà a Ore 11 con Milo Infante, seguito da La Signora in Giallo alle 13:00, Lo Sportello di Forum dalle 14:00 e Diario del Giorno dalle 15:30. Il pomeriggio continuerà con film, 10 Minuti di Nicola Porro dalle 19:40 e da La Promessa dalle 19:50. In access prime time ci saranno 4 di Sera con Paolo Del Debbio, dal lunedì al giovedì, e Real Politik con Tommaso Labate dal venerdì alla domenica.

In prima serata, il lunedì tornerà Quarta Repubblica con Porro, il martedì toccherà a Milo Infante con un programma ancora senza titolo e il mercoledì ci sarà È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer. Il giovedì e il sabato ospiteranno Dritto e rovescio di Del Debbio e Quarto Grado di Nuzzi e Viero. Il sabato vi saranno film e la domenica debutterà I Giganti di Toni Capuozzo, per poi lasciare il posto a Fuori dal Coro con Mario Giordano.