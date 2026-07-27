Dopo le puntate dedicate ai casi di Desirée Piovanelli e Federico Aldrovandi, su Sky va in onda il format Nazzi racconta Luca Sacchi. La trasmissione è articolata in due appuntamenti.

Nazzi racconta Luca Sacchi, alla conduzione c’è Stefano Nazzi

Al timone di Nazzi racconta Luca Sacchi è confermato il giornalista Stefano Nazzi, fra i massimi esperti nel nostro paese nel settore della cronaca nera. Nel corso della sua carriera, infatti, ha guidato format come Il caso e Delitti in Famiglia, oltre ad aver scritto numerosi libri e aver ideato diversi podcast di successo.

Mediante il ciclo Nazzi racconta, il padrone di casa propone un focus su alcuni dei delitti che hanno scosso maggiormente il nostro paese, finendo per diventare dei veri e propri casi mediatici.

La programmazione tv delle due puntate

Nazzi racconta Luca Sacchi è una produzione originale della società Ballandi ed ha come regista Marco Pisoni. Le puntate, come già preannunciato, sono trasmesse lunedì 27 e martedì 28 luglio, dalle ore 22:30, sulle reti Sky Crime e Sky Documentaries. Inoltre è possibile fruire degli episodi anche in diretta streaming e on demand mediante la piattaforma Now TV e l’applicazione Sky Go.

Al centro delle puntata c’è il caso di omicidio di Luca Sacchi, avvenuto a Roma nell’ottobre del 2019. Il personal trainer di 24 anni è morto mentre difendeva la ragazza da quello che, in un primo momento, sembrava essere un tentativo di rapina. Le indagini portate avanti dagli inquirenti, tuttavia, hanno evidenziato una realtà decisamente molto differente. Luca e la compagna, infatti, avevano un appuntamento per uno scambio di soldi e droga. Dopo alcuni incontri di trattativa, quella sera sarebbe dovuto avvenire l’acquisto di circa 15 kg di sostanze stupefacenti per una cifra di circa 70 mila euro.

Qualcosa, però, è andato storto e il 24enne è morto.

Nazzi racconta Luca Sacchi, la sentenza di condanna

Stefano Nazzi, con il suo stile descrittivo e mai alla ricerca della spettacolarizzazione, durante i due speciali di Nazzi racconta Luca Sacchi ricostruisce in maniera accurata i fatti e analizza anche quel che è avvenuto nella fase del processo.

La Cassazione ha condannato per l’omicidio Valerio Del Grosso, che per aver compiuto l’aggressione con un colpo di pistola ha ricevuto una sentenza a 27 anni di reclusione. Per aver fatto da complici, inoltre, hanno ricevuto una condanna anche Marcello De Propris e Paolo Pirino, che hanno avuto una sentenza rispettivamente di 25 anni e di 24 anni e un 1 mese di reclusione.