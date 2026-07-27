L’ultima regina – Firebrand (titolo originale Firebrand) è il film storico del 2023 diretto da Karim Aïnouz, in onda su Sky Cinema Uno e disponibile anche in streaming su NOW. Basato sul romanzo Queen’s Gambit di Elizabeth Fremantle, il film racconta gli ultimi anni di vita di Caterina Parr, sesta e ultima moglie di Enrico VIII, offrendo un ritratto intenso di una donna intelligente e determinata costretta a sopravvivere alla corte più pericolosa d’Inghilterra.

Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023, il film vede protagonisti Alicia Vikander e Jude Law, quest’ultimo irriconoscibile nei panni del sovrano inglese.

Regia, produzione e protagonisti del film L’ultima regina – Firebrand

La regia è affidata al regista brasiliano Karim Aïnouz, che affronta il genere storico con un taglio moderno e fortemente psicologico.

La protagonista è Alicia Vikander, che interpreta Caterina Parr, donna colta, riformista e profondamente religiosa, chiamata a governare il regno durante le campagne militari del marito.

Al suo fianco troviamo Jude Law nel ruolo di Enrico VIII, ormai anziano, malato e sempre più paranoico.

Completano il cast Eddie Marsan (Edward Seymour), Sam Riley (Thomas Seymour), Erin Doherty (Anne Askew), Simon Russell Beale (Stephen Gardiner), Ruby Bentall (Cat e dama di compagnia della regina), Bryony Hannah (Ellen) e Junia Rees (Lady Elizabeth Tudor, la futura Elisabetta I).

Dove è stato girato?

Le riprese di L’ultima regina – Firebrand si sono svolte principalmente nel Regno Unito.

Tra le location principali figurano numerosi castelli e dimore storiche inglesi, utilizzati per ricreare la magnificenza della corte dei Tudor. Le scenografie e i costumi riproducono fedelmente gli ambienti del XVI secolo, contribuendo a rendere ancora più immersiva la narrazione.

Trama del film L’ultima regina – Firebrand

Caterina Parr è la sesta moglie di Enrico VIII e una delle donne più istruite del suo tempo.

Quando il re parte per la guerra in Francia, Caterina viene nominata reggente del regno, cercando di promuovere idee riformiste e una maggiore apertura religiosa.

Il ritorno di Enrico cambia però ogni equilibrio. Il sovrano, ormai gravemente malato e sempre più sospettoso, inizia a vedere traditori ovunque, alimentando un clima di paura all’interno della corte.

Dopo l’arresto e il processo dell’amica Anne Askew, accusata di eresia, Caterina comprende di essere diventata a sua volta un bersaglio.

Per sopravvivere dovrà usare tutta la propria intelligenza politica, muovendosi tra intrighi, tradimenti e giochi di potere senza mai commettere un passo falso.

Spoiler finale

Nel finale del film la posizione di Caterina Parr diventa estremamente pericolosa.

Il re arriva a sospettare anche di lei, ma la regina riesce con abilità diplomatica a dissipare i dubbi del marito, evitando di essere arrestata.

Dopo la morte di Enrico VIII, Caterina riacquista finalmente la libertà e può progettare una nuova vita lontano dalla corte.

Il film si conclude ricordando il ruolo fondamentale che ebbe nel garantire stabilità al regno negli ultimi anni del sovrano e nell’educazione della giovane Elisabetta, destinata a diventare una delle più grandi regine della storia inglese.

Cast completo del film L’ultima regina – Firebrand

Il cast del film comprende: