Sabato 15 agosto, su Rai 1, va in onda un nuovo appuntamento di Linea Blu Porti d’Italia. La trasmissione parte alle ore 14:00 circa ed è visibile anche in streaming su RaiPlay.

Linea Blu Porti d’Italia 15 agosto, protagonista Marina di Carrara

Alla conduzione di Linea Blu Porti d’Italia torna, come sempre, Donatella Bianchi, che da anni guida il programma estivo dedicato al racconto delle bellezze italiane legate al mare. Al suo fianco è confermato Livio Beshir.

Il programma è realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale e questa settimana fa tappa in Toscana. La meta dell’appuntamento, infatti, è Marina di Carrara, località balneare molto frequentata in estate sia dai turisti italiani che da quelli internazionali.

Donatella Bianchi alla scoperta del porto

Donatella Bianchi apre Linea Blu Porti d’Italia in mare, navigando al confine tra Toscana e Liguria, da Punta Bianca verso Bocca di Magra. La conduttrice ha la possibilità di ammirare, da una postazione privilegiata, le meraviglie di questo litorale, caratterizzato a nord da imponenti falesie calcaree e calette ciottolose e a sud dalle ampie spiagge sabbiose in continuità con la Versilia.

Il suo viaggio procede nel Porto di Marina di Carrara, dove Bianchi mostra la movimentazione di merci e carichi speciali. Da qui, ad esempio, partono i marmi delle Alpi Apuane, esportati in tutto il mondo. Il percorso della padrona di casa continua con l’esplorazione del relitto dell’Equa, caccia antisommergibili affondato nel 1944 e che attualmente si trova adagiato a circa 40 metri di profondità.

Infine, Bianchi parla delle origini dell’antica città di Luni, colonia romana fondata nel 177 a.C. alle foci del Magra e che per oltre 1400 anni è stata un punto di riferimento politico, economico e culturale.

Linea Blu Porti d’Italia 15 agosto, il viaggio di Livio Beshir

Livio Beshir, a Linea Blu Porti d’Italia del 15 agosto, risale il fiume Magra a bordo di un gozzo, tradizionale imbarcazione usata per la pesca. Dal Molo di Ponente il conduttore approfondisce le numerose opere di riqualificazione che hanno interessato il Porto, mentre a Marina di Pietrasanta incontra un gruppo di surfisti. Con loro, Beshir prende parte a una lezione in mare ed entra nella bottega di un artigiano per scoprire la lavorazione delle tavole da surf.

Per il finale di puntata, Donatella Bianchi e Livio Beshir si ritrovano al largo di Marina di Carrara a bordo di un peschereccio impegnato nel rientro dalla pesca delle mazzancolle.