Sono in corso le riprese di Un Mondo Bellissimo, nuova fiction di Canale 5. La produzione, appartenente al genere drammatico, debutta in tv nel 2027.

Un Mondo Bellissimo riprese, il Lazio fa da sfondo alla storia

Produzione originale della società 7 Verticale, che ha lavorato con la collaborazione della RTI, alla regia degli appuntamenti c’è Monica Vullo. Quest’ultima torna dietro la macchina da presa di una fiction dopo Tutto quello che ho, andata in onda ad aprile nel 2025 su Canale 5.

Le riprese di Un Mondo Bellissimo sono iniziate a giugno e si stanno concentrando in diverse località del Lazio e dell’Umbria. In particolare, i set sono stati montati prima a Viterbo e attualmente a Orvieto. Le registrazioni delle puntate dovrebbero durare ancora diverse settimane, terminando a novembre.

Un Mondo Bellissimo riprese, la trama

La prima (e fino ad ora) unica stagione di Un Mondo Bellissimo è formata da quattro puntate. Esse saranno proposte in altrettante prime serate di Canale 5. Inoltre, saranno fruibili anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Ad oggi, sulla sceneggiatura di Un Mondo Bellissimo vige ancora il massimo riserbo. Quel che è certo è che al centro della storia ci sarà Paola, una mamma che lavora all’interno di un’attività commerciale di proprietà della sua famiglia.

Paola è sposata con Ettore, uno stimato insegnante, e insieme hanno due figli. La famiglia conduce una vita serena e ha la speranza di poter migliorare, un giorno, la propria condizione. Le cose, tuttavia, sono destinate ben presto a cambiare. Un evento imprevisto, infatti, sconvolge gli equilibri e mette a dura prova i legami famigliari.

Vanessa Incontrada regina della fiction Mediaset

Al centro del progetto di Un Mondo Bellissimo c’è l’attrice Vanessa Incontrada, che presta il volto alla protagonista Paola. Per Incontrada, la prossima stagione promette di essere decisamente molto ricca di impegni.

L’attrice, infatti, è al centro del progetto di Erica, un’altra fiction che andrà in onda nella prossima stagione in prima serata su Canale 5. Anche in questo caso Vanessa Incontrada interpreterà la protagonista, una scrittrice di libri gialli che ha deciso di tornare nei suoi luoghi di origine per cercare di superare una crisi creativa. Ben presto, però, rimarrà coinvolta in un caso di omicidio.

In Un Mondo Bellissimo, nel cast insieme a Vanessa Incontrada c’è Ettore Bassi, che torna a recitare per una fiction Mediaset dopo la partecipazione a Svegliati Amore Mio del 2021.