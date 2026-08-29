Sabato 29 agosto torna Linea Blu Porti d’Italia. La nuova puntata del programma prende il via dalle ore 14:00 circa, come sempre su Rai 1.

Linea Blu Porti d’Italia 29 agosto, viaggio a Reggio Calabria

Linea Blu Porti d’Italia di sabato 29 agosto è un format realizzato dalla TV di Stato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale. Alla conduzione del programma è confermata Donatella Bianchi, affiancata dal confermato Livio Beshir.

Nell’appuntamento di oggi, visibile anche in streaming e on demand mediante l’applicazione di RaiPlay, i due padroni di casa viaggiano alla scoperta di Reggio Calabria. I due padroni di casa iniziano il loro percorso da uno degli ecosistemi più affascinanti e complessi di tutto il Mar Mediterraneo: lo Stretto di Messina.

Si tratta di un sottile tratto di mare che separa la Calabria e la Sicilia e che ospita una straordinaria biodiversità marina, che va dai maestosi cetacei ai grandi predatori come lo squalo bianco.

La rotta marittima che collega la Sicilia e la Calabria

Livio Beshir, durante Linea Blu Porti d’Italia di oggi, analizza l’incessante traffico di passeggeri e mezzi veloci presente nei porti che collegano la Calabria e la Sicilia, in quella che è una delle rotte più importanti di tutta Europa per numero di transiti.

Durante la puntata è proposto un focus processo di riqualificazione che sta interessando lo scalo marittimo di Reggio. L’obiettivo è riuscire ad avvicinare la città al suo mare. In navigazione lungo la costa, invece, è dato spazio alle innovazioni tecnologiche che vengono impiegate per la pulizia del mare. Fra queste ci sono i droni che raccolgono plastica in superficie e i robot che setacciano le spiagge.

Linea Blu Porti d’Italia 29 agosto, Villa San Giovanni e i fondali

Linea Blu Porti d’Italia continua a Villa San Giovanni, snodo nevralgico per il traffico sullo Stretto. Qui i due presentatori illustrano un sistema unico nel suo genere, che permette di poter imbarcare i treni direttamente sulle navi. Un’attività, questa, che rende molto più semplice i collegamenti fra la Sicilia e il resto dell’Italia.

In compagnia dei sommozzatori della Guardia Costiera le telecamere della rete ammiraglia Rai vanno alla scoperta dei fondali, ricchi di ecosistemi molto ricchi e abitati da specie poco conosciute.

Il format si sposta dentro Reggio Calabria. In primis si parla del Museo del Mediterraneo, in corso di realizzazione su progetto dell’archistar di origine irachena Zaha Hadid. A Brancaleone è visitato un centro specializzato nel recupero e nella cura delle tartarughe marine in difficoltà. In chiusura di puntata spazio a Tesori del Mediterraneo, un vivace evento estivo dedicato al mare e al territorio di Reggio.