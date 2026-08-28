Cosa guardare stasera in TV, sabato 29 agosto 2026? La prima serata offre musica, thriller, grandi western, soap, intrattenimento, cinema d’avventura, James Bond, crime e game show. Su Rai 1 va in onda La Notte dei Fiori, evento dedicato alla Liguria e alla sua straordinaria tradizione musicale, mentre Canale 5 punta su Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Crociera con delitto su Rai 2, C’era una volta il West su Rai 3, La Promessa su Rete 4, Kong: Skull Island su Italia 1, Agente 007 – Si vive solo due volte su La7, I delitti del BarLume – Il telefono senza fili su TV8 e Cash or Trash – La notte dei tesori sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:35 – La Notte dei Fiori . Una serata di musica e spettacolo dedicata al patrimonio artistico della Liguria e alla grande scuola dei cantautori genovesi.

– . Una serata di musica e spettacolo dedicata al patrimonio artistico della Liguria e alla grande scuola dei cantautori genovesi. Rai 2, ore 21:20 – Crociera con delitto . Thriller in prima visione Rai nel quale una giovane donna decide di indagare sulla misteriosa morte della zia durante una crociera.

– . Thriller in prima visione Rai nel quale una giovane donna decide di indagare sulla misteriosa morte della zia durante una crociera. Rai 3, ore 21:20 – C’era una volta il West . Il capolavoro western di Sergio Leone con Claudia Cardinale, Henry Fonda e Charles Bronson.

– . Il capolavoro western di Sergio Leone con Claudia Cardinale, Henry Fonda e Charles Bronson. Canale 5, ore 21:45 circa – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7 . Torna lo show che mette a confronto categorie opposte attraverso prove, giochi e momenti di spettacolo.

– . Torna lo show che mette a confronto categorie opposte attraverso prove, giochi e momenti di spettacolo. Italia 1, ore 21:20 – Kong: Skull Island . Avventura spettacolare ambientata su un’isola inesplorata dominata dal gigantesco Kong.

– . Avventura spettacolare ambientata su un’isola inesplorata dominata dal gigantesco Kong. La7, ore 21:15 – Agente 007 – Si vive solo due volte. Sean Connery torna nel ruolo di James Bond in una missione che conduce l’agente segreto fino in Giappone.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:35 – La Notte dei Fiori – Musica e spettacolo dedicati alla Liguria.

– – Musica e spettacolo dedicati alla Liguria. Rai 2, ore 21:20 – Crociera con delitto – Thriller crime in prima visione Rai.

– – Thriller crime in prima visione Rai. Rai 3, ore 21:20 – C’era una volta il West – Western diretto da Sergio Leone.

– – Western diretto da Sergio Leone. Rai 4, ore 21:20 – Killers of the Flower Moon – Il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone.

– – Il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. Rai Premium, ore 21:20 – I casi di Teresa Battaglia – Due episodi della seconda stagione della fiction crime.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:40 circa – La Promessa – Nuovi episodi in prima visione della soap spagnola.

– – Nuovi episodi in prima visione della soap spagnola. Canale 5, ore 21:45 circa – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7 – Intrattenimento e gioco.

– – Intrattenimento e gioco. Italia 1, ore 21:20 – Kong: Skull Island – Film d’azione, avventura e fantasy.

– – Film d’azione, avventura e fantasy. 20, ore 21:10 – First Kill – Action thriller con Bruce Willis e Hayden Christensen.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – Agente 007 – Si vive solo due volte – Film della saga di James Bond con Sean Connery.

– – Film della saga di James Bond con Sean Connery. TV8, ore 21:45 circa – I delitti del BarLume – Il telefono senza fili – Nuovo appuntamento con le indagini e l’ironia della serie ambientata a Pineta.

– – Nuovo appuntamento con le indagini e l’ironia della serie ambientata a Pineta. TV8, a seguire – I delitti del BarLume – Azione e reazione – Secondo episodio della serata.

– – Secondo episodio della serata. Nove, ore 20:50 – Cash or Trash – La notte dei tesori – Serata speciale del programma dedicato agli oggetti da valutare e mettere all’asta.

– – Serata speciale del programma dedicato agli oggetti da valutare e mettere all’asta. Nove, ore 22:40 – Il caso Vannini – Approfondimento dedicato alla vicenda di Marco Vannini.

I film di stasera in TV sabato 29 agosto 2026

Crociera con delitto – Rai 2, ore 21:20. Olivia accompagna la zia Theresa alla partenza per una crociera insieme al marito. Quando la donna muore dopo essere caduta misteriosamente in mare, Olivia non crede alla fatalità e decide di indagare.

– Rai 2, ore 21:20. Olivia accompagna la zia Theresa alla partenza per una crociera insieme al marito. Quando la donna muore dopo essere caduta misteriosamente in mare, Olivia non crede alla fatalità e decide di indagare. C’era una volta il West – Rai 3, ore 21:20. Jill arriva a Red Land e scopre che il marito e la sua famiglia sono stati assassinati. Intorno alla sua terra si muovono interessi economici, pistoleri e uomini disposti a tutto pur di controllare il futuro della ferrovia.

– Rai 3, ore 21:20. Jill arriva a Red Land e scopre che il marito e la sua famiglia sono stati assassinati. Intorno alla sua terra si muovono interessi economici, pistoleri e uomini disposti a tutto pur di controllare il futuro della ferrovia. Kong: Skull Island – Italia 1, ore 21:20. Nel 1973 una spedizione raggiunge una misteriosa isola del Pacifico. Il gruppo scopre presto di essere entrato nel territorio di Kong e di altre gigantesche creature.

– Italia 1, ore 21:20. Nel 1973 una spedizione raggiunge una misteriosa isola del Pacifico. Il gruppo scopre presto di essere entrato nel territorio di Kong e di altre gigantesche creature. Agente 007 – Si vive solo due volte – La7, ore 21:15. James Bond viene inviato in Giappone per indagare sulla misteriosa scomparsa di alcune navicelle spaziali e scopre un piano capace di scatenare un conflitto internazionale.

– La7, ore 21:15. James Bond viene inviato in Giappone per indagare sulla misteriosa scomparsa di alcune navicelle spaziali e scopre un piano capace di scatenare un conflitto internazionale. First Kill – 20, ore 21:10. Durante una battuta di caccia, un bambino viene rapito da un criminale in fuga. Il padre si ritrova coinvolto in una corsa contro il tempo per riportarlo a casa.

– 20, ore 21:10. Durante una battuta di caccia, un bambino viene rapito da un criminale in fuga. Il padre si ritrova coinvolto in una corsa contro il tempo per riportarlo a casa. Killers of the Flower Moon – Rai 4, ore 21:20. Negli Stati Uniti degli anni Venti, la scoperta del petrolio rende ricchissima la comunità Osage. Una serie di morti sospette porta però alla luce una rete di avidità, violenza e omicidi.

Stasera su Rai 1: La Notte dei Fiori

Rai 1 dedica la serata del 29 agosto a La Notte dei Fiori, un evento che celebra il patrimonio musicale e culturale della Liguria. Al centro dello spettacolo ci sono le canzoni e gli artisti che hanno contribuito a rendere questa terra uno dei luoghi simbolo della musica italiana.

La serata attraversa anche la storia della grande scuola dei cantautori genovesi e il legame della regione con il Festival di Sanremo, costruendo un racconto nel quale musica, memoria e territorio si incontrano.

Stasera su Rai 2: Crociera con delitto

Chi preferisce il thriller può scegliere Crociera con delitto, in onda su Rai 2 alle 21:20. Il film TV del 2024 parte dalla morte apparentemente accidentale di Theresa, precipitata in mare durante una crociera.

La nipote Olivia non è però convinta della ricostruzione e comincia a sospettare che dietro la tragedia possa nascondersi qualcosa di molto più oscuro. L’indagine personale della giovane porta progressivamente alla luce segreti e contraddizioni.

I film su Sky Cinema sabato 29 agosto 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Dirty Angels – Missione sotto copertura . Action diretto da Martin Campbell con Eva Green. Una squadra di soldatesse affronta una missione in Afghanistan per liberare alcune ragazze rapite.

– . Action diretto da Martin Campbell con Eva Green. Una squadra di soldatesse affronta una missione in Afghanistan per liberare alcune ragazze rapite. Sky Cinema Due, ore 21:15 – Il mago del Cremlino – Le origini di Putin . Thriller politico ambientato nella Russia degli anni successivi alla dissoluzione dell’Unione Sovietica.

– . Thriller politico ambientato nella Russia degli anni successivi alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata nella cittadina toscana di Pineta.

– – Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata nella cittadina toscana di Pineta. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato – Il classico fantastico tratto dal romanzo di Roald Dahl.

– – Il classico fantastico tratto dal romanzo di Roald Dahl. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Lucy – Action fantascientifico con Scarlett Johansson.

– – Action fantascientifico con Scarlett Johansson. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Into the Ashes – Storia criminale – Thriller crime tra passato, vendetta e violenza.

– – Thriller crime tra passato, vendetta e violenza. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Shakespeare in Love – Commedia romantica premiata con sette Oscar.

– – Commedia romantica premiata con sette Oscar. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Caracas – Film drammatico diretto e interpretato da Marco D’Amore.

– – Film drammatico diretto e interpretato da Marco D’Amore. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Come un gatto in tangenziale – Commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi.

– – Commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Cado dalle nubi – Commedia con Checco Zalone.

Stasera in TV, sabato 29 agosto: cosa scegliere

La programmazione offre alternative molto diverse. Chi cerca musica e spettacolo può scegliere La Notte dei Fiori su Rai 1, mentre Canale 5 punta sull’intrattenimento di Ciao Darwin 9. Rai 2 propone invece il thriller Crociera con delitto.

Particolarmente ricca la scelta cinematografica. Rai 3 trasmette il capolavoro di Sergio Leone C’era una volta il West, Italia 1 punta sull’avventura di Kong: Skull Island, mentre La7 propone Sean Connery in Agente 007 – Si vive solo due volte. Rai 4 offre invece il monumentale Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Per crime e commedia c’è I delitti del BarLume su TV8, mentre il Nove apre la serata con Cash or Trash – La notte dei tesori e prosegue con l’approfondimento de Il caso Vannini.

Su Sky Cinema le alternative spaziano dall’action di Dirty Angels – Missione sotto copertura e Lucy alla commedia italiana di Come un gatto in tangenziale e Cado dalle nubi, passando per Shakespeare in Love e Il mago del Cremlino – Le origini di Putin.