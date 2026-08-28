Cosa guardare stasera in TV, sabato 29 agosto 2026? La prima serata offre musica, thriller, grandi western, soap, intrattenimento, cinema d’avventura, James Bond, crime e game show. Su Rai 1 va in onda La Notte dei Fiori, evento dedicato alla Liguria e alla sua straordinaria tradizione musicale, mentre Canale 5 punta su Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7.
Tra gli altri appuntamenti spiccano Crociera con delitto su Rai 2, C’era una volta il West su Rai 3, La Promessa su Rete 4, Kong: Skull Island su Italia 1, Agente 007 – Si vive solo due volte su La7, I delitti del BarLume – Il telefono senza fili su TV8 e Cash or Trash – La notte dei tesori sul Nove.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:35 – La Notte dei Fiori. Una serata di musica e spettacolo dedicata al patrimonio artistico della Liguria e alla grande scuola dei cantautori genovesi.
- Rai 2, ore 21:20 – Crociera con delitto. Thriller in prima visione Rai nel quale una giovane donna decide di indagare sulla misteriosa morte della zia durante una crociera.
- Rai 3, ore 21:20 – C’era una volta il West. Il capolavoro western di Sergio Leone con Claudia Cardinale, Henry Fonda e Charles Bronson.
- Canale 5, ore 21:45 circa – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7. Torna lo show che mette a confronto categorie opposte attraverso prove, giochi e momenti di spettacolo.
- Italia 1, ore 21:20 – Kong: Skull Island. Avventura spettacolare ambientata su un’isola inesplorata dominata dal gigantesco Kong.
- La7, ore 21:15 – Agente 007 – Si vive solo due volte. Sean Connery torna nel ruolo di James Bond in una missione che conduce l’agente segreto fino in Giappone.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:35 – La Notte dei Fiori – Musica e spettacolo dedicati alla Liguria.
- Rai 2, ore 21:20 – Crociera con delitto – Thriller crime in prima visione Rai.
- Rai 3, ore 21:20 – C’era una volta il West – Western diretto da Sergio Leone.
- Rai 4, ore 21:20 – Killers of the Flower Moon – Il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone.
- Rai Premium, ore 21:20 – I casi di Teresa Battaglia – Due episodi della seconda stagione della fiction crime.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:40 circa – La Promessa – Nuovi episodi in prima visione della soap spagnola.
- Canale 5, ore 21:45 circa – Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7 – Intrattenimento e gioco.
- Italia 1, ore 21:20 – Kong: Skull Island – Film d’azione, avventura e fantasy.
- 20, ore 21:10 – First Kill – Action thriller con Bruce Willis e Hayden Christensen.
La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera
- La7, ore 21:15 – Agente 007 – Si vive solo due volte – Film della saga di James Bond con Sean Connery.
- TV8, ore 21:45 circa – I delitti del BarLume – Il telefono senza fili – Nuovo appuntamento con le indagini e l’ironia della serie ambientata a Pineta.
- TV8, a seguire – I delitti del BarLume – Azione e reazione – Secondo episodio della serata.
- Nove, ore 20:50 – Cash or Trash – La notte dei tesori – Serata speciale del programma dedicato agli oggetti da valutare e mettere all’asta.
- Nove, ore 22:40 – Il caso Vannini – Approfondimento dedicato alla vicenda di Marco Vannini.
I film di stasera in TV sabato 29 agosto 2026
- Crociera con delitto – Rai 2, ore 21:20. Olivia accompagna la zia Theresa alla partenza per una crociera insieme al marito. Quando la donna muore dopo essere caduta misteriosamente in mare, Olivia non crede alla fatalità e decide di indagare.
- C’era una volta il West – Rai 3, ore 21:20. Jill arriva a Red Land e scopre che il marito e la sua famiglia sono stati assassinati. Intorno alla sua terra si muovono interessi economici, pistoleri e uomini disposti a tutto pur di controllare il futuro della ferrovia.
- Kong: Skull Island – Italia 1, ore 21:20. Nel 1973 una spedizione raggiunge una misteriosa isola del Pacifico. Il gruppo scopre presto di essere entrato nel territorio di Kong e di altre gigantesche creature.
- Agente 007 – Si vive solo due volte – La7, ore 21:15. James Bond viene inviato in Giappone per indagare sulla misteriosa scomparsa di alcune navicelle spaziali e scopre un piano capace di scatenare un conflitto internazionale.
- First Kill – 20, ore 21:10. Durante una battuta di caccia, un bambino viene rapito da un criminale in fuga. Il padre si ritrova coinvolto in una corsa contro il tempo per riportarlo a casa.
- Killers of the Flower Moon – Rai 4, ore 21:20. Negli Stati Uniti degli anni Venti, la scoperta del petrolio rende ricchissima la comunità Osage. Una serie di morti sospette porta però alla luce una rete di avidità, violenza e omicidi.
Stasera su Rai 1: La Notte dei Fiori
Rai 1 dedica la serata del 29 agosto a La Notte dei Fiori, un evento che celebra il patrimonio musicale e culturale della Liguria. Al centro dello spettacolo ci sono le canzoni e gli artisti che hanno contribuito a rendere questa terra uno dei luoghi simbolo della musica italiana.
La serata attraversa anche la storia della grande scuola dei cantautori genovesi e il legame della regione con il Festival di Sanremo, costruendo un racconto nel quale musica, memoria e territorio si incontrano.
Stasera su Rai 2: Crociera con delitto
Chi preferisce il thriller può scegliere Crociera con delitto, in onda su Rai 2 alle 21:20. Il film TV del 2024 parte dalla morte apparentemente accidentale di Theresa, precipitata in mare durante una crociera.
La nipote Olivia non è però convinta della ricostruzione e comincia a sospettare che dietro la tragedia possa nascondersi qualcosa di molto più oscuro. L’indagine personale della giovane porta progressivamente alla luce segreti e contraddizioni.
I film su Sky Cinema sabato 29 agosto 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Dirty Angels – Missione sotto copertura. Action diretto da Martin Campbell con Eva Green. Una squadra di soldatesse affronta una missione in Afghanistan per liberare alcune ragazze rapite.
- Sky Cinema Due, ore 21:15 – Il mago del Cremlino – Le origini di Putin. Thriller politico ambientato nella Russia degli anni successivi alla dissoluzione dell’Unione Sovietica.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata nella cittadina toscana di Pineta.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato – Il classico fantastico tratto dal romanzo di Roald Dahl.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – Lucy – Action fantascientifico con Scarlett Johansson.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Into the Ashes – Storia criminale – Thriller crime tra passato, vendetta e violenza.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Shakespeare in Love – Commedia romantica premiata con sette Oscar.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Caracas – Film drammatico diretto e interpretato da Marco D’Amore.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Come un gatto in tangenziale – Commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi.
- Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Cado dalle nubi – Commedia con Checco Zalone.
Stasera in TV, sabato 29 agosto: cosa scegliere
La programmazione offre alternative molto diverse. Chi cerca musica e spettacolo può scegliere La Notte dei Fiori su Rai 1, mentre Canale 5 punta sull’intrattenimento di Ciao Darwin 9. Rai 2 propone invece il thriller Crociera con delitto.
Particolarmente ricca la scelta cinematografica. Rai 3 trasmette il capolavoro di Sergio Leone C’era una volta il West, Italia 1 punta sull’avventura di Kong: Skull Island, mentre La7 propone Sean Connery in Agente 007 – Si vive solo due volte. Rai 4 offre invece il monumentale Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.
Per crime e commedia c’è I delitti del BarLume su TV8, mentre il Nove apre la serata con Cash or Trash – La notte dei tesori e prosegue con l’approfondimento de Il caso Vannini.
Su Sky Cinema le alternative spaziano dall’action di Dirty Angels – Missione sotto copertura e Lucy alla commedia italiana di Come un gatto in tangenziale e Cado dalle nubi, passando per Shakespeare in Love e Il mago del Cremlino – Le origini di Putin.