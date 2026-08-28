Stasera in tv sabato 29 agosto 2026
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Stasera in TV sabato 29 agosto 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
29 Agosto 2026 6 Minuti di lettura
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Cosa guardare stasera in TV, sabato 29 agosto 2026? La prima serata offre musica, thriller, grandi western, soap, intrattenimento, cinema d’avventura, James Bond, crime e game show. Su Rai 1 va in onda La Notte dei Fiori, evento dedicato alla Liguria e alla sua straordinaria tradizione musicale, mentre Canale 5 punta su Ciao Darwin 9 – Giovanni 8:7.

Tra gli altri appuntamenti spiccano Crociera con delitto su Rai 2, C’era una volta il West su Rai 3, La Promessa su Rete 4, Kong: Skull Island su Italia 1, Agente 007 – Si vive solo due volte su La7, I delitti del BarLume – Il telefono senza fili su TV8 e Cash or Trash – La notte dei tesori sul Nove.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:35La Notte dei Fiori. Una serata di musica e spettacolo dedicata al patrimonio artistico della Liguria e alla grande scuola dei cantautori genovesi.
  • Rai 2, ore 21:20Crociera con delitto. Thriller in prima visione Rai nel quale una giovane donna decide di indagare sulla misteriosa morte della zia durante una crociera.
  • Rai 3, ore 21:20C’era una volta il West. Il capolavoro western di Sergio Leone con Claudia Cardinale, Henry Fonda e Charles Bronson.
  • Canale 5, ore 21:45 circaCiao Darwin 9 – Giovanni 8:7. Torna lo show che mette a confronto categorie opposte attraverso prove, giochi e momenti di spettacolo.
  • Italia 1, ore 21:20Kong: Skull Island. Avventura spettacolare ambientata su un’isola inesplorata dominata dal gigantesco Kong.
  • La7, ore 21:15Agente 007 – Si vive solo due volte. Sean Connery torna nel ruolo di James Bond in una missione che conduce l’agente segreto fino in Giappone.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:35La Notte dei Fiori – Musica e spettacolo dedicati alla Liguria.
  • Rai 2, ore 21:20Crociera con delitto – Thriller crime in prima visione Rai.
  • Rai 3, ore 21:20C’era una volta il West – Western diretto da Sergio Leone.
  • Rai 4, ore 21:20Killers of the Flower Moon – Il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone.
  • Rai Premium, ore 21:20I casi di Teresa Battaglia – Due episodi della seconda stagione della fiction crime.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:40 circaLa Promessa – Nuovi episodi in prima visione della soap spagnola.
  • Canale 5, ore 21:45 circaCiao Darwin 9 – Giovanni 8:7 – Intrattenimento e gioco.
  • Italia 1, ore 21:20Kong: Skull Island – Film d’azione, avventura e fantasy.
  • 20, ore 21:10First Kill – Action thriller con Bruce Willis e Hayden Christensen.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

  • La7, ore 21:15Agente 007 – Si vive solo due volte – Film della saga di James Bond con Sean Connery.
  • TV8, ore 21:45 circaI delitti del BarLume – Il telefono senza fili – Nuovo appuntamento con le indagini e l’ironia della serie ambientata a Pineta.
  • TV8, a seguireI delitti del BarLume – Azione e reazione – Secondo episodio della serata.
  • Nove, ore 20:50Cash or Trash – La notte dei tesori – Serata speciale del programma dedicato agli oggetti da valutare e mettere all’asta.
  • Nove, ore 22:40Il caso Vannini – Approfondimento dedicato alla vicenda di Marco Vannini.

I film di stasera in TV sabato 29 agosto 2026

  • Crociera con delitto – Rai 2, ore 21:20. Olivia accompagna la zia Theresa alla partenza per una crociera insieme al marito. Quando la donna muore dopo essere caduta misteriosamente in mare, Olivia non crede alla fatalità e decide di indagare.
  • C’era una volta il West – Rai 3, ore 21:20. Jill arriva a Red Land e scopre che il marito e la sua famiglia sono stati assassinati. Intorno alla sua terra si muovono interessi economici, pistoleri e uomini disposti a tutto pur di controllare il futuro della ferrovia.
  • Kong: Skull Island – Italia 1, ore 21:20. Nel 1973 una spedizione raggiunge una misteriosa isola del Pacifico. Il gruppo scopre presto di essere entrato nel territorio di Kong e di altre gigantesche creature.
  • Agente 007 – Si vive solo due volte – La7, ore 21:15. James Bond viene inviato in Giappone per indagare sulla misteriosa scomparsa di alcune navicelle spaziali e scopre un piano capace di scatenare un conflitto internazionale.
  • First Kill – 20, ore 21:10. Durante una battuta di caccia, un bambino viene rapito da un criminale in fuga. Il padre si ritrova coinvolto in una corsa contro il tempo per riportarlo a casa.
  • Killers of the Flower Moon – Rai 4, ore 21:20. Negli Stati Uniti degli anni Venti, la scoperta del petrolio rende ricchissima la comunità Osage. Una serie di morti sospette porta però alla luce una rete di avidità, violenza e omicidi.

Stasera su Rai 1: La Notte dei Fiori

Rai 1 dedica la serata del 29 agosto a La Notte dei Fiori, un evento che celebra il patrimonio musicale e culturale della Liguria. Al centro dello spettacolo ci sono le canzoni e gli artisti che hanno contribuito a rendere questa terra uno dei luoghi simbolo della musica italiana.

La serata attraversa anche la storia della grande scuola dei cantautori genovesi e il legame della regione con il Festival di Sanremo, costruendo un racconto nel quale musica, memoria e territorio si incontrano.

Stasera su Rai 2: Crociera con delitto

Chi preferisce il thriller può scegliere Crociera con delitto, in onda su Rai 2 alle 21:20. Il film TV del 2024 parte dalla morte apparentemente accidentale di Theresa, precipitata in mare durante una crociera.

La nipote Olivia non è però convinta della ricostruzione e comincia a sospettare che dietro la tragedia possa nascondersi qualcosa di molto più oscuro. L’indagine personale della giovane porta progressivamente alla luce segreti e contraddizioni.

I film su Sky Cinema sabato 29 agosto 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Dirty Angels – Missione sotto copertura. Action diretto da Martin Campbell con Eva Green. Una squadra di soldatesse affronta una missione in Afghanistan per liberare alcune ragazze rapite.
  • Sky Cinema Due, ore 21:15Il mago del Cremlino – Le origini di Putin. Thriller politico ambientato nella Russia degli anni successivi alla dissoluzione dell’Unione Sovietica.
  • Sky Cinema Collection, ore 21:15I delitti del BarLume – Nuovo appuntamento con la serie crime ambientata nella cittadina toscana di Pineta.
  • Sky Cinema Family, ore 21:00Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato – Il classico fantastico tratto dal romanzo di Roald Dahl.
  • Sky Cinema Action, ore 21:00Lucy – Action fantascientifico con Scarlett Johansson.
  • Sky Cinema Suspense, ore 21:00Into the Ashes – Storia criminale – Thriller crime tra passato, vendetta e violenza.
  • Sky Cinema Romance, ore 21:00Shakespeare in Love – Commedia romantica premiata con sette Oscar.
  • Sky Cinema Drama, ore 21:00Caracas – Film drammatico diretto e interpretato da Marco D’Amore.
  • Sky Cinema Comedy, ore 21:00Come un gatto in tangenziale – Commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi.
  • Sky Cinema Uno +24, ore 21:15Cado dalle nubi – Commedia con Checco Zalone.

Stasera in TV, sabato 29 agosto: cosa scegliere

La programmazione offre alternative molto diverse. Chi cerca musica e spettacolo può scegliere La Notte dei Fiori su Rai 1, mentre Canale 5 punta sull’intrattenimento di Ciao Darwin 9. Rai 2 propone invece il thriller Crociera con delitto.

Particolarmente ricca la scelta cinematografica. Rai 3 trasmette il capolavoro di Sergio Leone C’era una volta il West, Italia 1 punta sull’avventura di Kong: Skull Island, mentre La7 propone Sean Connery in Agente 007 – Si vive solo due volte. Rai 4 offre invece il monumentale Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Per crime e commedia c’è I delitti del BarLume su TV8, mentre il Nove apre la serata con Cash or Trash – La notte dei tesori e prosegue con l’approfondimento de Il caso Vannini.

Su Sky Cinema le alternative spaziano dall’action di Dirty Angels – Missione sotto copertura e Lucy alla commedia italiana di Come un gatto in tangenziale e Cado dalle nubi, passando per Shakespeare in Love e Il mago del Cremlino – Le origini di Putin.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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