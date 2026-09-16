Mercoledì 16 settembre, su Rai 3, è prevista la messa in onda della seconda e ultima puntata di Mi Manda RaiTre Presenta. Lo storico programma di inchieste prende il via alle ore 21:10 circa, subito dopo la fine di Un Posto al Sole.

Mi Manda RaiTre Presenta seconda puntata, gli ascolti del debutto

Alla conduzione di Mi Manda RaiTre Presenta è confermato Federico Ruffo. La trasmissione, nello speciale in prime time, non ospita dei talk, ma mostra al pubblico una serie di inchieste e reportage che esplorano diversi aspetti del medesimo argomento. Il tema al centro dell’appuntamento odierno, intitolato Furbetti d’Italia, sono le truffe e le ingiustizie di varia natura.

La versione in prime time ha stupito tutti negli ascolti. Lo scorso 8 settembre la trasmissione ha ottenuto l’8,2% di share, permettendo a Rai 3 di essere la terza rete più vista dietro solamente a Rai 1 e Canale 5. Analizzando i primi dati della stagione, inoltre, il format di Ruffo ha superato nell’Auditel i talk fissi della programmazione tv autunnale. Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti si è fermato al 7,8%, PresaDiretta ha ottenuto un tiepido 5,5% mentre la novità Le cose che non sai con Eleonora Daniele ha deluso con un 3,1%.

Qualora anche la seconda puntata di Mi Manda RaiTre Presenta dovesse riconfermare i dati dell’esordio, la Rai dovrebbe riflettere sulla possibilità di trasformare gli speciali in un appuntamento fisso settimanale.

I Furbetti d’Italia

Durante Mi Manda RaiTre Presenta si parla, in primis, dei furbetti degli aeroporti. Sono sempre di più gli agenti delle Dogane e della Guardia di Finanza che negli scali italiani fermano viaggiatori che portano con loro prodotti non trasportabili. Si tratta di farmaci, ma anche di cibo mal conservato, animali anche vivi e persino merci pericolose per la salute dei cittadini.

Nelle Università italiane, poi, è dato spazio al fenomeno del cosiddetto Concorsopoli. Il programma cerca di comprendere se effettivamente tutti i concorsi pubblici siano trasparenti e se la vittoria vada sempre al candidato più preparato.

Un approfondimento è poi dedicato alle modalità di ricarica delle batterie dei veicoli in sharing. Un’attività, questa, che è spesso fatta in luoghi di fortuna che non somigliano affatto a magazzini specializzati.

Mi Manda RaiTre Presenta seconda puntata, il mondo immobiliare

Altri furbetti che vengono attenzioni dalla seconda puntata di Mi Manda RaiTre Presenta sono coloro che ruotano intorno al mondo immobiliare. Non di rado, infatti, ci si imbatte in cantine o depositi proposti come abitazioni a prezzi altissimi. Inoltre, vi sono degli immobili con i letti e i bagni ricavati in grotte o in armadi a scomparsa. Infine, durante il programma si parla di chi, ignorando ogni regola, posteggia L’auto sui passi carrabili o sulle postazioni pensate per i disabili.