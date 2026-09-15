Cosa guardare stasera in TV, mercoledì 16 settembre 2026? La prima serata offre cinema, fiction, inchieste e intrattenimento. Rai 1 propone Non così vicino, film con Tom Hanks, mentre Canale 5 continua la programmazione di Erica – Una detective per caso con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna.

Tra gli altri appuntamenti spiccano due episodi in prima visione di Boston Blue su Rai 2, lo speciale Mi manda Rai Tre – Furbetti d’Italia su Rai 3, È sempre Cartabianca su Rete 4 e The Plane con Gerard Butler su Italia 1. La7 celebra Ornella Vanoni e Gino Paoli, TV8 punta su Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, mentre sul Nove torna Buy It Now – Mai più senza.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Non così vicino . Tom Hanks interpreta Otto Anderson, un uomo burbero e solitario la cui esistenza cambia con l’arrivo di una nuova famiglia nel quartiere.

– . Tom Hanks interpreta Otto Anderson, un uomo burbero e solitario la cui esistenza cambia con l’arrivo di una nuova famiglia nel quartiere. Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue . Due episodi in prima visione Rai della serie crime con Donnie Wahlberg e Sonequa Martin-Green.

– . Due episodi in prima visione Rai della serie crime con Donnie Wahlberg e Sonequa Martin-Green. Rai 3, ore 21:15 – Mi manda Rai Tre – Furbetti d’Italia . Federico Ruffo conduce una puntata speciale dello storico programma di approfondimento.

– . Federico Ruffo conduce una puntata speciale dello storico programma di approfondimento. Rete 4, ore 21:33 – È sempre Cartabianca . Bianca Berlinguer approfondisce i principali temi di politica, economia e attualità.

– . Bianca Berlinguer approfondisce i principali temi di politica, economia e attualità. Canale 5, ore 21:21 – Erica – Una detective per caso . Terza puntata della fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna.

– . Terza puntata della fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna. Italia 1, ore 21:29 – The Plane . Gerard Butler e Mike Colter protagonisti dell’action thriller diretto da Jean-François Richet.

– . Gerard Butler e Mike Colter protagonisti dell’action thriller diretto da Jean-François Richet. La7, ore 21:15 – Una giornata particolare – Speciale Vanoni-Paoli . Aldo Cazzullo racconta il legame artistico e sentimentale tra Ornella Vanoni e Gino Paoli.

– . Aldo Cazzullo racconta il legame artistico e sentimentale tra Ornella Vanoni e Gino Paoli. TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti . Nuova sfida tra quattro ristoratori chiamati a contendersi il titolo di migliore locale.

– . Nuova sfida tra quattro ristoratori chiamati a contendersi il titolo di migliore locale. Nove, ore 21:30 – Buy It Now – Mai più senza. Gabriele Corsi e Mara Maionchi tornano con il secondo appuntamento del nuovo format.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:30 – Affari Tuoi – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time.

– – Stefano De Martino conduce il game show dell’access prime time. Rai 1, ore 21:30 – Non così vicino – Film con Tom Hanks e Mariana Treviño.

– – Film con Tom Hanks e Mariana Treviño. Rai 1, ore 23:45 – Porta a Porta – Bruno Vespa approfondisce i principali temi politici e di attualità.

– – Bruno Vespa approfondisce i principali temi politici e di attualità. Rai 2, ore 21:00 – TG2 Post .

– . Rai 2, ore 21:20 – Boston Blue – Risolvere – Episodio 19 della prima stagione. L’agente Kevin Webster viene ferito mortalmente da un killer che odia i poliziotti e il Dipartimento dà il via a una caccia all’uomo.

– – Episodio 19 della prima stagione. L’agente Kevin Webster viene ferito mortalmente da un killer che odia i poliziotti e il Dipartimento dà il via a una caccia all’uomo. Rai 2, ore 22:07 – Boston Blue – Turno di pattuglia – Episodio 20 della prima stagione.

– – Episodio 20 della prima stagione. Rai 2, ore 23:00 – The Misfits – Action thriller con Pierce Brosnan.

– – Action thriller con Pierce Brosnan. Rai 3, ore 21:15 – Mi manda Rai Tre – Furbetti d’Italia – Federico Ruffo conduce una serata speciale dedicata alle storture, agli abusi e ai problemi che coinvolgono cittadini e consumatori.

– – Federico Ruffo conduce una serata speciale dedicata alle storture, agli abusi e ai problemi che coinvolgono cittadini e consumatori. Rai 4, ore 21:20 – Perdita Durango – Thriller con Rosie Perez e Javier Bardem.

– – Thriller con Rosie Perez e Javier Bardem. Rai 4, ore 23:32 – Cuore selvaggio – Nicolas Cage e Laura Dern nel film di David Lynch.

– – Nicolas Cage e Laura Dern nel film di David Lynch. Rai 5, ore 21:19 – Noos – Esplorazioni: Il mistero dell’uomo di Denisova – Documentario in prima visione Rai.

– – Documentario in prima visione Rai. Rai Movie, ore 21:10 – Driven – Sylvester Stallone e Burt Reynolds protagonisti del film ambientato nel mondo delle corse automobilistiche.

– – Sylvester Stallone e Burt Reynolds protagonisti del film ambientato nel mondo delle corse automobilistiche. Rai Premium, ore 21:20 – Il metodo Fenoglio – L’estate fredda – I primi due episodi della fiction con Alessio Boni e Paolo Sassanelli.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – È sempre Cartabianca – Bianca Berlinguer conduce il talk dedicato a politica, cronaca, economia e società.

– – Bianca Berlinguer conduce il talk dedicato a politica, cronaca, economia e società. Canale 5, ore 20:40 – La Ruota della Fortuna – Gerry Scotti conduce il game show dell’access prime time.

– – Gerry Scotti conduce il game show dell’access prime time. Canale 5, ore 21:21 – Erica – Una detective per caso – Terza puntata della fiction con Vanessa Incontrada.

– – Terza puntata della fiction con Vanessa Incontrada. Italia 1, ore 20:38 – NCIS – Unità anticrimine – Episodio 20 chilometri.

– – Episodio 20 chilometri. Italia 1, ore 21:29 – The Plane – Action thriller con Gerard Butler e Mike Colter.

– – Action thriller con Gerard Butler e Mike Colter. Italia 1, ore 23:46 – Operazione 6/12 – Attacco al Presidente – Thriller d’azione con Jasper Pääkkönen e Nanna Blondell.

– – Thriller d’azione con Jasper Pääkkönen e Nanna Blondell. 20, ore 21:10 – Mortal Kombat – Film fantasy d’azione con Lewis Tan e Jessica McNamee.

– – Film fantasy d’azione con Lewis Tan e Jessica McNamee. 20, ore 23:15 – The Batman – Robert Pattinson interpreta Bruce Wayne nel film di Matt Reeves.

– – Robert Pattinson interpreta Bruce Wayne nel film di Matt Reeves. Iris, ore 21:15 – The Departed – Il bene e il male – Martin Scorsese dirige Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson.

La7, TV8 e Nove: cosa guardare stasera

La7, ore 21:15 – Una giornata particolare – Speciale Vanoni-Paoli – Aldo Cazzullo dedica la serata alla storia di Ornella Vanoni e Gino Paoli.

– – Aldo Cazzullo dedica la serata alla storia di Ornella Vanoni e Gino Paoli. La7, ore 23:10 – Anna – Parole di guerra – Film biografico e drammatico dedicato alla giornalista russa Anna Politkovskaja.

– – Film biografico e drammatico dedicato alla giornalista russa Anna Politkovskaja. TV8, ore 21:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – Sesto episodio dell’undicesima stagione.

– – Sesto episodio dell’undicesima stagione. TV8, ore 23:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – La serata prosegue con un altro episodio.

– – La serata prosegue con un altro episodio. Nove, ore 21:30 – Buy It Now – Mai più senza – Secondo appuntamento del talent condotto da Gabriele Corsi con Mara Maionchi.

I film di stasera in TV mercoledì 16 settembre 2026

Non così vicino – Rai 1, ore 21:30. Otto Anderson è un vedovo dal carattere difficile che, dopo la morte della moglie Sonya, ha perso interesse per ciò che lo circonda. L’arrivo della vivace Marisol e della sua famiglia rompe progressivamente il suo isolamento.

– Rai 1, ore 21:30. Otto Anderson è un vedovo dal carattere difficile che, dopo la morte della moglie Sonya, ha perso interesse per ciò che lo circonda. L’arrivo della vivace Marisol e della sua famiglia rompe progressivamente il suo isolamento. The Plane – Italia 1, ore 21:29. Il pilota Brodie Torrance è costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza dopo che una tempesta danneggia gravemente il suo aereo. I sopravvissuti scoprono però di essere finiti in un territorio controllato da pericolosi separatisti.

– Italia 1, ore 21:29. Il pilota Brodie Torrance è costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza dopo che una tempesta danneggia gravemente il suo aereo. I sopravvissuti scoprono però di essere finiti in un territorio controllato da pericolosi separatisti. Mortal Kombat – 20, ore 21:10. Cole Young scopre che il misterioso simbolo che porta sul corpo lo lega a un antico torneo nel quale i combattenti della Terra devono affrontare guerrieri provenienti da un altro regno.

– 20, ore 21:10. Cole Young scopre che il misterioso simbolo che porta sul corpo lo lega a un antico torneo nel quale i combattenti della Terra devono affrontare guerrieri provenienti da un altro regno. Perdita Durango – Rai 4, ore 21:20. Al confine tra Stati Uniti e Messico, Perdita incontra Romeo Dolorosa. La loro relazione li trascina in un viaggio dominato da criminalità, violenza e rituali oscuri.

– Rai 4, ore 21:20. Al confine tra Stati Uniti e Messico, Perdita incontra Romeo Dolorosa. La loro relazione li trascina in un viaggio dominato da criminalità, violenza e rituali oscuri. The Departed – Il bene e il male – Iris, ore 21:15. A Boston, la polizia cerca di infiltrarsi nell’organizzazione criminale di Frank Costello, senza sapere che lo stesso boss ha inserito un proprio uomo all’interno delle forze dell’ordine.

– Iris, ore 21:15. A Boston, la polizia cerca di infiltrarsi nell’organizzazione criminale di Frank Costello, senza sapere che lo stesso boss ha inserito un proprio uomo all’interno delle forze dell’ordine. Driven – Rai Movie, ore 21:10. Joe Tanto, ex pilota, viene richiamato nel mondo delle corse per aiutare un giovane talento in difficoltà a gestire la pressione e la rivalità con un avversario.

– Rai Movie, ore 21:10. Joe Tanto, ex pilota, viene richiamato nel mondo delle corse per aiutare un giovane talento in difficoltà a gestire la pressione e la rivalità con un avversario. Anna – Parole di guerra – La7, ore 23:10. Il film ricostruisce la vicenda della giornalista russa Anna Politkovskaja e il suo impegno nel raccontare la guerra in Cecenia e gli aspetti più controversi della Russia contemporanea.

– La7, ore 23:10. Il film ricostruisce la vicenda della giornalista russa Anna Politkovskaja e il suo impegno nel raccontare la guerra in Cecenia e gli aspetti più controversi della Russia contemporanea. The Misfits – Rai 2, ore 23:00. Richard Pace è un abilissimo ladro internazionale che viene coinvolto da una squadra di criminali in un piano ambizioso: sottrarre un’enorme quantità di oro custodita in una prigione di massima sicurezza.

Stasera su Rai 1: Non così vicino con Tom Hanks

Rai 1 propone alle 21:30 Non così vicino, film del 2022 diretto da Marc Forster e interpretato da Tom Hanks, Mariana Treviño, Rachel Keller e Manuel Garcia-Rulfo.

Otto Anderson è rimasto vedovo e non riesce ad accettare la perdita della moglie Sonya. Il suo carattere già difficile è diventato ancora più rigido: trascorre le giornate controllando che tutti gli abitanti del quartiere rispettino le regole e mantenendo le distanze dalle persone che lo circondano.

La sua esistenza cambia con l’arrivo nella casa di fronte di Marisol, del marito Tommy e delle loro figlie. La donna non si lascia intimorire dal carattere di Otto e comincia lentamente a entrare nella sua quotidianità.

Quello che nasce come un rapporto fatto di incomprensioni diventa un’amicizia profonda, capace di restituire a Otto un legame con la comunità e una ragione per tornare ad aprirsi agli altri.

Stasera su Canale 5: Erica – Una detective per caso

Canale 5 propone alle 21:21 la terza puntata di Erica – Una detective per caso, la fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna.

La vita di Erica è profondamente cambiata. La scrittrice vive ora con Leonardo, del quale è innamorata, ma la nuova situazione non è priva di difficoltà. La convivenza e gli equilibri familiari mettono alla prova il rapporto.

Parallelamente Erica continua a lasciarsi coinvolgere da misteri e indagini. La sua capacità di osservazione e l’istinto da autrice di romanzi gialli la spingono ancora una volta oltre il semplice ruolo di spettatrice, portandola a cercare risposte dove gli altri non riescono a trovarle.

Stasera su Rai 2: Boston Blue

Rai 2 dedica la prima serata a Boston Blue. Alle 21:20 va in onda in prima visione Rai l’episodio 19, Risolvere, seguito alle 22:07 da Turno di pattuglia.

Nel primo episodio l’agente Kevin Webster viene colpito mortalmente da un assassino che nutre un profondo odio nei confronti delle forze dell’ordine. Il Dipartimento reagisce dando immediatamente il via a una vasta caccia all’uomo.

Alle 23:00 la serata di Rai 2 prosegue con The Misfits, action thriller interpretato da Pierce Brosnan.

Stasera su Rai 3: Mi manda Rai Tre – Furbetti d’Italia

Rai 3 propone alle 21:15 Mi manda Rai Tre – Furbetti d’Italia. Alla conduzione c’è Federico Ruffo, che torna in prima serata con una puntata speciale dello storico programma.

Al centro ci sono le storture che possono trasformare la vita quotidiana dei cittadini in un percorso a ostacoli: servizi inefficienti, burocrazia, sanità, infrastrutture, diritti negati e comportamenti di chi tenta di aggirare le regole a danno della collettività.

Stasera su Italia 1: The Plane

Italia 1 propone alle 21:29 The Plane, action thriller del 2023 diretto da Jean-François Richet. Protagonisti sono Gerard Butler e Mike Colter.

Durante un volo, il comandante Brodie Torrance deve affrontare una violentissima tempesta. Per salvare i passeggeri decide di effettuare un rischioso atterraggio d’emergenza su un’isola.

Quello che sembra essere il momento più difficile si rivela soltanto l’inizio. I passeggeri vengono infatti minacciati da un gruppo di separatisti armati. Brodie è costretto ad allearsi con Louis Gaspare, un detenuto accusato di omicidio che viaggiava sullo stesso aereo sotto scorta.

Stasera su La7: lo speciale Vanoni-Paoli

La7 propone alle 21:15 Una giornata particolare – Speciale Vanoni-Paoli. Aldo Cazzullo ripercorre la storia umana e artistica di Ornella Vanoni e Gino Paoli.

Il racconto attraversa musica, sentimenti e trasformazioni culturali, ricostruendo un rapporto che ha segnato profondamente la vita dei due artisti e una stagione fondamentale della canzone italiana.

Stasera sul Nove: Buy It Now – Mai più senza

Il Nove propone alle 21:30 il secondo appuntamento con Buy It Now – Mai più senza. Alla conduzione c’è Gabriele Corsi, affiancato da Mara Maionchi.

Inventori, persone comuni e piccoli imprenditori presentano le proprie idee cercando di convincere il pubblico e una giuria di esperti del potenziale commerciale dei prodotti. Creatività, capacità di comunicazione e utilità dell’invenzione diventano decisive per proseguire il percorso.

I film su Sky Cinema mercoledì 16 settembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Chaos Walking . Tom Holland e Daisy Ridley sono protagonisti del film fantascientifico tratto dal romanzo di Patrick Ness. In un mondo in cui i pensieri degli uomini diventano visibili e udibili, Todd incontra Viola, una giovane donna capace di mettere in discussione tutto ciò che credeva di conoscere.

– . Tom Holland e Daisy Ridley sono protagonisti del film fantascientifico tratto dal romanzo di Patrick Ness. In un mondo in cui i pensieri degli uomini diventano visibili e udibili, Todd incontra Viola, una giovane donna capace di mettere in discussione tutto ciò che credeva di conoscere. Sky Cinema Uno, ore 23:10 – Ma cosa ci dice il cervello . Paola Cortellesi interpreta Giovanna, apparentemente impiegata dalla vita ordinaria ma in realtà agente impegnata in missioni internazionali.

– . Paola Cortellesi interpreta Giovanna, apparentemente impiegata dalla vita ordinaria ma in realtà agente impegnata in missioni internazionali. Sky Cinema Uno +24 – La programmazione ripropone i titoli trasmessi il giorno precedente da Sky Cinema Uno.

Stasera in TV, mercoledì 16 settembre: cosa scegliere

Rai 1 offre una delle proposte cinematografiche più emotive della serata con Non così vicino e Tom Hanks. Canale 5 punta invece sulla fiction italiana con la terza puntata di Erica – Una detective per caso.

Chi preferisce le serie crime può seguire i due episodi in prima visione di Boston Blue su Rai 2. L’informazione occupa Rai 3 con Mi manda Rai Tre – Furbetti d’Italia e Rete 4 con È sempre Cartabianca.

Il cinema d’azione offre numerose alternative: The Plane su Italia 1, Mortal Kombat su 20, Perdita Durango su Rai 4 e The Departed – Il bene e il male su Iris. Su Sky Cinema Uno alle 21:15 c’è invece Chaos Walking con Tom Holland e Daisy Ridley.

La7 dedica una serata speciale a Ornella Vanoni e Gino Paoli, mentre TV8 propone 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. Sul Nove prosegue il nuovo talent Buy It Now – Mai più senza.