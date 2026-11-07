Domenica 8 novembre, su Canale 5, va in onda una nuova puntata di Melaverde. La trasmissione è proposta dalle ore 11:50 circa ed è preceduta da Melaverde-Le Storie, un format che racchiude alcuni dei migliori servizi realizzati nelle passate edizioni.

Melaverde puntata 8 novembre, la storia di Chamois

Alla conduzione di Melaverde di oggi, domenica 8 novembre, torna la coppia formata da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding. La coppia, come sempre, si divide a inizio puntata e visitano differenti zone del nostro paese, andando alla scoperta delle tradizioni, della cultura e delle bellezze paesaggistiche dei luoghi visitati. Oltre che in televisione è possibile seguire il programma anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Ellen Hidding, durante Melaverde di oggi, raggiunge l’estremo nord del nostro paese, concentrando il proprio viaggio a Chamois, in Valle D’Aosta. Venuto, al contrario, raggiunge il Tacco d’Italia ovvero la Puglia, per ammirare il territorio della Bassa Murgia.

Il Paese dei Silenzi

Ellen Hidding, nel corso di Melaverde di oggi, approfondisce la storia di Chamois, conosciuto anche come il Paese dei Silenzi. Un borgo, quest’ultimo, che è posto a un’altezza di oltre 1800 metri sopra il livello del mare e che è l’unico presente nella terraferma italiana a essere completamente privo di automobili.

La conduttrice, nella puntata, approfondisce la storia di Sophie, un’insegnante che lavora anche come allevatrice di bovini valdostani. Inoltre il pubblico a casa ha la possibilità di conoscere Sofia, ex campionessa di atletica che oggi si dedica alla tutela ambientale. Le telecamere entrano in un ristorante storico gestito interamente da donne. Dopo aver proposto con Davide un focus sulla tradizione della Batailles de Reines, manifestazione che si disputa fra due vacche di valdostana pezzata nera, è incontrato Lorenzo, medaglia d’argento olimpica nello snowboard cross a Milano Cortina 2026.

Melaverde puntata 8 novembre, le Vacche Podoliche

Vincenzo Venuto, a Melaverde dell’8 novembre, raggiunge la Bassa Murgia barese, in Puglia. Qui è approfondita la storia delle Vacche Podoliche, antica razza italiana allevata tutto l’anno all’aperto in un’azienda biologica di Putignano.

Il padrone di casa, poi, ammira il percorso che porta alla nascita di alcune golosità del territorio, a partire dal caciocavallo in coccio. Le telecamere raccontano una realtà in cui sono allevati in biologico dei suini allo stato semibrado. Il viaggio di Vincenzo Venuto in Puglia giunge alla conclusione con un approfondimento sui formaggi e i latticini tipici del territorio, oltre che sui salumi biologici tradizionali.