Domenica 1° novembre, su Canale 5, va in onda un nuovo appuntamento di Melaverde. Il programma parte alle ore 11:50 circa.

Melaverde 1° novembre, la puntata proposta anche in streaming

Alla conduzione di Melaverde torna, come ogni settimana, la coppia formata da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, che oramai da anni guidano insieme il programma. Esso è preceduto da un breve appuntamento di Melaverde Le Storie, che ripropone alcuni dei migliori servizi trasmessi nelle passate edizioni del format.

Ellen Hidding e Vincenzo Venuto visitano due differenti zone del nostro paese, andando alla scoperta delle storie degli abitanti, delle tradizioni e delle bellezze culturali e naturalistiche. Oltre che in televisione è possibile seguire la trasmissione anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

La Valtellina

Il viaggio di Ellen Hidding, a Melaverde del 1° novembre, si concentra le montagne del Lario e della bassa Valtellina. Una zona, questa, che da sempre è trainata dal punto di vista economico dall’allevamento. La padrona di casa racconta le storie di uomini e donne che custodiscono tradizioni e che portano avanti antiche razze animali. Inoltre incontra i giovani allevatori, che hanno scelto di lavorare nelle loro terre di origine e che hanno una spiccata sensibilità e attenzione verso la sostenibilità e il rispetto per la natura che li circonda.

Fra i protagonisti c’è Denise, che presenta il suo allevamento di capre Lariane, che prendono il nome da Lario, territorio di cui sono originarie. Interviene, poi, Oscar, che dedica la sua vita alla razza bovina Bruna Alpina Originale, nata in Svizzera e arrivata in Italia nel XVI secolo. Infine c’è il giovanissimo Simone, che ha scelto di lavorare con le Angus Biologiche, tipo di allevamento in cui l’attenzione è rivolta alla sostenibilità e al benessere animale.

Melaverde 1° novembre, il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi

Vincenzo Venuto, a Melaverde del 1° novembre, raggiunge il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Si tratta di un luogo unico, in cui la montagna è sia natura selvaggia che territorio vissuto. Il presentatore incontra gli uomini che abitano e custodiscono il parco, che spiegano il delicato equilibrio presente fra la tutela, la ricerca e le attività dell’essere umano. Il viaggio prosegue all’interno di un frutteto che ha acquisito, nel tempo, un compito fondamentale: lavorare antiche varietà con le quali riassaporare dei gusti oramai scomparsi. Per il gran finale, Vincenzo Venuto raggiunge un passo di montagna che da sempre è un crocevia fondamentale per i viaggiatori.