Francesco Arca torna nella serie La vita promessa 2 in onda su Rai 1 da domenica 23 febbraio. Protagonisti sono Luisa Ranieri nel ruolo di Carmela Rizzo e Francesco Arca che interpreta Vincenzo Spanò, il campiere siciliano follemente innamorato della donna verso la quale, però, prova un amore malsano. Un sentimento che lo porta di nuovo a compiere azioni disdicevoli, all’insegna della violenza e della brutalità.

Dopo la prima stagione, la fiction riprende il racconto da dove si era interrotto. Ma ci sono delle novità. E riguardano, tra gli altri, proprio Vincenzo Spanò.

Abbiamo incontrato l’attore che ci ha raccontato soprattutto l’evoluzione del suo personaggio. E come sia stato possibile che sia tornato.

La vita promessa 2 Francesco Arca sono sopravvissuto e mi riprendo Carmela

Racconta Francesco Arca: Vincenzo Spanò è riuscito a salvarsi dai colpi di pistola che lo avevano raggiunto nella precedente stagione. Fortunatamente per lui molti non sono stati mortali e gli hanno consentito di salvare la vita. Poi è stato arrestato ed ha trascorso molti anni in un penitenziario di New York dal quale è riuscito ad evadere. Adesso esercita di nuovo un potere malavitoso crescente non solo sulla città. E cerca di sfidare il potere assoluto che il boss Lucky Luciano esercita su tutta New York.

Insomma Spanò cerca di riprendersi tutto quanto era suo. Ma lo fa con mosse sempre più audaci e predatorie.

Arca continua: Su tutto domina la sua passione malata e predatoria per Carmela Rizzo che lo affronta e gli intima di non avvicinarsi più a lei.

“Ci sono però, delle notizie che neppure Carmela conosce. Una riguarda suo figlio Antonio che è diventato segretamente un uomo di Lucky Luciano. E Spanò lo odia. Vorrebbe ucciderlo. Ma non può”.

Francesco Arca il suo futuro professionale

Dopo La vita promessa, Francesco Arca cambia registro professionale. Sta realizzando, infatti, un progetto che lo porta fuori dall’Italia.

Se desiderare conoscere i prossimi impegni dell’attore, basta cliccare sul nostro video in apertura di questo post.

La serie è fruibile anche su RaiPlay.