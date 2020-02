Massimo Giletti torna questa sera con la puntata del 23 febbraio di Non è L’Arena. L’appuntamento è su La7 in prima serata con inizio alle 20:35. Torna in studio il leader della Lega. E ci si occupa del Coronavirus.

Il talk show della domenica sera inizia nella fascia dell’access prime time e si allunga fino a circa l’una di notte.

Non è L’Arena 23 febbraio – emergenza Coronavirus

La puntata odierna di Non è L’Arena sarà particolare. Il padrone di casa infatti dedica buona parte dello spazio all’emergenza Coronavirus. La diffusione ha raggiunto purtroppo l’Italia con casi conclamati in Lombardia e in Veneto. E, notizie dell’ultima ora, anche il Piemonte. E’ interessata la città di Milano. In questo modo Massimo Giletti si unisce alle altre trasmissioni che hanno cambiato la propria scaletta per fornire informazioni sempre attuali.

Come si sta gestendo l’emergenza Coronavirus?

Come dicevamo, all’emergenza Coronavirus Massimo Giletti dedica una ampia pagina del talk show. Gli inviati del programma si recano nelle zone maggiormente colpite per documentare come sta vivendo la popolazione oggi.

Ci sono interviste anche ad esperti, medici e ricercatori per capire in quanto tempo sarà possibile delimitare quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria pandemia.

Viene messo anche in evidenza il panico della popolazione italiana che, già da settimane, sta svuotando le farmacie, attualmente, sprovviste di molti prodotti fondamentali come mascherine e disinfettanti.

Ma quali possibilità ci sono che il Coronavirus possa essere bloccato in tempi brevi? E come è possibile difendersi aldilà delle regole che vengono imposte in questo periodo? Massimo Giletti con i suoi inviati entra anche nelle stanze del potere per capire come il governo si sta attrezzando per difendere la popolazione italiana.

Non è L’Arena 23 febbraio faccia a faccia con Matteo Salvini

La puntata si apre con una lunga intervista con Matteo Salvini. Il leader della Lega torna nello studio di Non è L’Arena per discutere dei problemi di più scottante attualità.

E, attualmente il problema, vera e propria emergenza, riguarda il dilagare del Coronavirus. Matteo Salvini esprime le proprie convinzioni al riguardo.

Soprattutto rivela quanto ha già detto attraverso i suoi profili social e in altre trasmissioni della tv generalista. Salvini è convinto che soprattutto in questo momento, è necessaria la chiusura dei porti per evitare che il virus possa essere portato in Italia anche attraverso gli sbarchi.

Inoltre il leader della Lega parla anche della tenuta del governo e delle vicende che stanno attraversando i partiti della coalizione.