Il Paradiso delle Signore Alessia Debandi: il difficile futuro di Angela

Alessia Debandi nella serie Il Paradiso delle Signore interpreta Angela Barbieri. Il personaggio è una new entry della seconda edizione daily, ed è già entrata a tutti gli effetti nelle principali dinamiche della vicenda raccontata.

In questo periodo Angela, diventata una Venere del grande magazzino milanese, si ritrova sempre più innamorata di Riccardo. E sta facendo di tutto per riuscire a riabbracciare il figlioletto che è stata costretta a dare in affidamento.

Abbiamo incontrato la giovane attrice ventunenne Alessia Debandi. Questa è l’intervista rilasciata al nostro sito www.maridacaterini.it.

Il Paradiso delle Signore Alessia Debandi – intervista

Ma davvero Angela è così innamorata di Riccardo?

«Angela è una ragazza povera, cresciuta con il fratello Marcello, ed ha alle spalle una situazione molto dura. Ha avuto un bambino dal figlio dei vecchi padroni presso cui lavorava. Ma il giovane, che si era approfittato di lei, si è disinteressato del suo futuro. Così ha deciso di trasferirsi a Milano alla ricerca di una nuova vita e di un futuro. L’amore per Riccardo non è stato un colpo di fulmine, ma è arrivato gradualmente. Prima amicizia, poi attrazione, poi un sentimento più profondo. Ma sa che purtroppo è solo lei ad amare».

Che accadrà nel futuro più immediato di Angela?

«Posso anticipare che arriverà una lettera di Nicoletta Cattaneo indirizzata a tutte le Veneri. Angela la mostrerà a Riccardo. Ma in questo periodo la giovane sta facendo di tutto per rintracciare il suo figlio».

Il personaggio di Angela ha contribuito alla sua crescita professionale?

«Sì, mi ha dato tanto, mi ha insegnato anche ad essere più grintosa. Interpretarla ha significato per me lavorare a ritmi frenetici. E questa è una grande palestra per chi ha deciso di diventare un’attrice. Io ad Angela ho dato tutte le sfaccettature possibili per renderla più gradita al pubblico».

Se l’aspettava un successo così notevole per Il Paradiso delle Signore?

«Sono davvero entusiasta dei risultati ottenuti. Io sono partita da una realtà molto piccola e adesso mi ritrovo su un palcoscenico di grande prestigio».

Ci racconta come si svolge una giornata sul set?

«Noi praticamente siamo chiuse della nostra cittadella. Giriamo prevalentemente 9/10 scene al giorno, ma tutte abbiamo un grande entusiasmo. Io personalmente ho accolto con gioia infinita la notizia che ero stata scelta proprio per il personaggio di Angela».

Parliamo adesso di Alessia. Ci racconta le sue esperienze passate?

«Io sono originaria di Oviglio, un piccolo paese di 1000 abitanti in provincia di Alessandria. Ho capito subito che per me era una realtà molto stretta e appena concluso il liceo sono venuta a Roma. A 18 anni ho iniziato l’Accademia di Rossella Izzo. Ma naturalmente anch’io ho ricevuto molti no. Poi è arrivato un piccolo ruolo ne La compagnia del cigno. Ero Gloria la fidanzata di uno dei ragazzi».

Ha recitato anche in Volevo fare la rockstar?

«In questa serie ho avuto un ruolo da coprotagonista. Il personaggio era completamente differente da me. Interpretavo Vanessa. E dopo sono approdata al Paradiso delle signore».

Prospettive per il futuro?

«Io desidero diventare un’attrice, trasmettere al pubblico emozioni e sogni. Adesso ho le idee chiare. A 17 anni ho vinto anche il concorso “Una ragazza per il cinema”. E da lì è iniziata la mia speranza per diventare realmente un’attrice».

Crede che la bellezza possa essere un aiuto per la carriera?

«La bellezza è un dono, ma io voglio trasmettere altro».

Ha qualche hobby Alessia Debandi?

«Amo molto suonare la chitarra. Mi rilassa e mi proietta in un mondo nel quale mi trovo completamente a mio agio».