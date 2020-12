Stasera in tv 20 dicembre 2020. Si conclude The voice senior con la proclamazione del vincitore o della vincitrice. Tornano Che tempo che fa, Live Non è la D’Urso e Non è L’Arena. Ecco nei dettagli la programmazione su tutte le reti pubbliche, private, del digitale e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 20 dicembre 2020 Programmi Rai, Mediaset, La7

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata del talent The Voice Senior. In diretta dagli Studi Rai di Via Mecenate a Milano, Antonella Clerici presenta la finale della prima edizione del talent show riservato agli Over 60. In gara le otto voci (due per coach) sopravvissute alla serata “Knock Out” di venerdì scorso. Il vincitore, eletto dal pubblico con il televoto, potrà incidere un singolo con la casa discografica Universal.

Su Raitre, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Ultima puntata del 2020 per il talk show domenicale che Fabio Fazio conduce dal 2003. Come sempre, di questi tempi, spazio all’emergenza coronavirus, in particolare al piano di vaccinazione su cui sta lavorando il governo di Giuseppe Conte. Ne parleranno diversi esperti tra cui Roberto Burioni.

Su Rai 5, alle 21.35, Concerto: Le nove sinfonie di Beethoven. La maratona dedicata a Beethoven prosegue in prima serata con il maestro Claudio Abbado che dirige i Berliner Philharmoniker nelle sinfonie n. 2 in re magg. Op. 36 e n. 7 in la magg. Op. 92.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. Il 2020 televisivo di Barbara d’Urso si conclude in prima serata con una puntata aggiuntiva del suo show domenicale che anche quest’anno è stato premiato dal pubblico con indici d’ascolto sempre superiori all’obiettivo fissato dalla rete. E per questo lo rivedremo dal 3 gennaio.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Ultimo appuntamento dell’anno con il programma ideato e condotto da Massimo Giletti che affronta i temi dell’attualità, primo fra tutti l’emergenza coronavirus, con la ben nota grinta e la presenza di numerosi ospiti.

I film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film fantastico del 2014, di Gabriele Salvatores, Il ragazzo invisibile, con Ludovico Girardello. Il timido Michele vive con la mamma e ha una cotta per Stella, una compagna di classe che sembra ignorarlo. Un giorno scopre di avere un superpotere: può diventare invisibile.

Su Rai Movie, alle 21.20, il film commedia del 1938, di Howard Hawks, Susanna, con Katharine Hepburn, Cary Grant. Il timido paleontologo David Huxley è in cerca di sovvenzioni. Incontra così la stravagante e capricciosa ereditiera Susanna, che lo trascina in una serie di disavventure.

Su Italia 1, alle 21.15, il film fantastico del 2008, di Christopher Nolan, Il cavaliere oscuro, con Christian Bale, Heath Ledger. Gotham City. Grazie all’arrivo di Batman (Christian Bale), il crimine organizzato sembra avere le ore contate. Ma un nuovo, crudele criminale, che si fa chiamare Joker (Heath Ledger), porta distruzione e anarchia gettando la città nella paura. L’inafferrabile malvivente sfida apertamente il Cavaliere oscuro.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo del 2017, I delitti del Barlume – La battaglia navale, con Stefano Fresi. Nei dintorni di Pineta viene ritrovato il cadavere di una ragazza. Il commissario Fusco indaga con l’aiuto di Beppe Battaglia e scopre che la vittima è una giovane ucraina.

Su Nove, alle 21.25, il film commedia del 2015, di e con Maurizio Casagrande, Babbo Natale non viene da Nord. Marcello è divorziato e vive alla giornata. La sua esistenza si complica quando riceve la visita della figlia che non vede mai. Intanto, per via di un incidente, lui perde la memoria.

Su Iris, alle 21.00, il film storico del 1951, di Mervyn LeRoy, Quo vadis?, con Robert Taylor, Deborah Kerr. Tornato dalla Gallia, il patrizio romano Marco Vinicio si innamora della bella cristiana Licia. Ma prima di coronare il sogno d’amore, devono vedersela con il crudele imperatore Nerone.

Film su Cine34 e sui canali Sky

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1974, di Lina Wertmuller, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, con Giancarlo Giannini, Mariangela Melato. Durante una crociera, un marinaio deve sottostare ai capricci della padrona. Quando però i due naufragano su un’isola deserta, le cose cambiano.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2014, di Chris Brinker, Bad country – Affari di famiglia, con Willem Dafoe. Il detective Bud Carter vuole sgominare una delle più temibili organizzazioni criminali. Per riuscirci chiede aiuto al killer Jesse Weiland, che apparteneva al gruppo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Hirokazu Kore-Eda, Le verità, con Catherine Deneuve, Juliette Binoche. La francese Fabienne è un’afascinante star del cinema. Quando pubblica la sua autobiografia, la figlia Lumir la raggiunge a Parigi. L’incontro tra le due fa emergere verità e risentimenti.