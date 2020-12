Domenica in torna in video il 20 dicembre con un ospiti, sia in collegamento che in studio. L’appuntamento con la quindicesima puntata del contenitore festivo è alle ore 14:00 su Rai 1. Nella puntata che precede il 25 dicembre, Mara Venier dedica gran parte della trasmissione alle feste natalizie. Invece per lo spazio musicale l‘ospite d’eccezione è il cantante emiliano Zucchero.

Domenica in ospiti 20 dicembre i giudici di The Voice Senior, Sergio Castellitto

Nell’appuntamento del 20 dicembre di Domenica in, Mara Venier ospita i giudici di The Voice Senior. Al Bano, Gigi D’Alessio e Clementino raccontano la loro esperienza nello show dedicato agli over 60 condotto da Antonella Clerici. E spiegano come hanno preparato i protagonisti dei rispettivi team in vista della finale in onda questa sera su Rai 1. Assenti invece dalla Venier la quarta coach del programma, Loredana Berté. Manca anche Jasmine Carrisi.

Nel corso della puntata interviene anche Sergio Castellitto. L’attore presenta il tv movie Natale in casa Cupiello, diretto da Edoardo De Angelis, in onda martedì 22 novembre su Rai 1. Si tratta dell’adattamento televisivo di una delle più celebri opere teatrali di Eduardo De Filippo.

Domenica in 20 dicembre Zucchero, Andrea Sannino

Per lo spazio dedicato all‘intrattenimento musicale Mara Venier ospita, in collegamento, Zucchero Fornaciari. A Domenica in il cantante emiliano ripercorre i momenti più significativi della carriera. E canta dal vivo alcuni dei brani più celebri, accompagnato dalla propria band. Presenta inoltre il suo ultimo lavoro discografico. Si tratta dell’album D.O.C. Deluxe edition che arricchisce la prima versione del disco, pubblicato lo scorso anno, con 6 nuove tracce musicali. Tra le canzoni inedite il duetto con Sting nella canzone September.

A Domenica in, nella puntata del 20 dicembre, torna anche anche il cantante partenopeo Andrea Sannino. La sua Abbracciame è stata protagonista di un flash mob durante il primo lockdown. L’artista viene premiato con il Disco d’Oro per aver venduto oltre 50 mila copie. Inoltre Sannino propone al pubblico anche il suo ultimo singolo intitolato E’ gioia.

Gli altri ospiti di Domenica in

Tra gli ospiti della puntata del 20 dicembre di Domenica in c’è anche Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore recita al pubblico una letterina scritta a Babbo Natale. E duetta con Biagio Izzo in Tu scendi dalle stelle. Attualmente De Martino sta preparando la nuova edizione di Stasera è possibile che andrà in onda, sempre su Rai 2, probabilmente all’inizio del 2021.

Rimanendo in tema natalizio Mara Venier ospita nuovamente lo chef Gennaro Esposito che prepara alcuni piatti tipici della tradizione napoletana per il giorno di Natale. Massimo Boldi si presenta in studio travestito da Santa Claus. L’attore lombardo presenta In Vacanza su Marte in cui ha recitato in coppia con Christian De Sica. Il film è disponibile su tutte le principali piattaforme on demand.

Infine arriva Luca Alghisi per ricordare Moira Orfei, scomparsa a Brescia il 15 novembre 2015 all’età di 83 anni. A lei è dedicato il libro Come gli equilibristi. La mia vita con Moira nel quale Alghisi racconta la sua esperienza professionale, ma anche il legame affettivo, con una della artiste circensi più amate.