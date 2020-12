Questa sera, 19 dicembre, su Rai 1 dalle 20.30 va in onda il game show Soliti Ignoti Il ritorno, una puntata speciale che fa parte della maratona di beneficenza Telethon.

Conduce Amadeus. Ma questa volta i giocatori e gli ignoti da identificare sono tutti personaggi noti del mondo dello spettacolo. Il montepremi vinto dai partecipanti è devoluto interamente alla fondazione Telethon,

Fu Susanna Agnelli a creare L’edizione italiana di Telethon nel 1990, in collaborazione con l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm). Da allora Telethon si occupa di promuovere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. E la maratona tv è uno degli impegni annuali.

Grazie ai fondi raccolti, ad esempio, i ricercatori Telethon hanno scoperto la cura per la ADA-SCID; la malattia costringe i bambini che ne sono affetti a vivere dentro una bolla sterile, a causa di una grave immunodeficenza.

Potete vedere in diretta, o recuperare in un secondo momento, la puntata speciale di Soliti Ignori – Il Ritorno anche in streaming sul sito RaiPlay.

Soliti Ignoti Il Ritorno Telethon, la diretta

Amadeus saluta anzitutto “i supporter del game show”, il pubblico in studio, che torna per questa puntata speciale di Soliti Ignoti. Cristian De Sica e Massimo Boldi sono tra i Vip ospiti, insieme a Giovanna Botteri, Sergio Castellitto, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, Max Giusti. E anche Monica ed Enzo del duo comico Arteteca, Giocheranno a turno, a partire da Cristian De Sica. Infine, i comici Martufello, nome d’arte di Fabrizio Maturani, e Valentina Persia fanno da “capitani” degli schieramenti dei supporter di questa sera, divisi tra uomini e donne.

Vengono poi presentati gli “ignoti“. La prima si chiama Barbara. Cristian De Sica, incerto, vorrebbe chiedere subito l’indizio. Ma su suggerimento dei supporter e della Civitillo, alla fine conferma che Barbara vende Marshmallon. Il passaporto del primo ignoto vale 23.000 Euro. La supposizione è corretta: l’ignoto Barbara vende Marshmallon.

Tocca al secondo ignoto, Raffaello. Dato l’abbigliamento particolare del ragazzo, De Sica suppone che sia lui “il mago anti-magone“, ed ha ragione. Il passaporto di Raffaele vale 4000 Euro, che De Sica aggiunge facilmente al montepremi. Quindi Raffaello, il mago anti-magone, si esibisce.