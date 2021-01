Martina Sambucini Miss Italia 2020, portavoce anti-Covid per i giovani

Martina Sambucini, Miss Italia 2020, dopo aver vissuto sulla sua pelle la drammatica esperienza del Covid-19, diventa testimonial di un messaggio per i suoi coetanei.

La Sambucini era stata eletta in una maniera del tutto singolare. Ovvero tramite un casting realizzato sul web perché non era stato possibile la tradizionale kermesse televisiva per eleggere la reginetta dell’anno.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Martina Sambucini. Questa è l’intervista rilasciata a www.maridacaterini.it.

Martina Sambucini: intervista a Miss Italia 2020

Come mai ha deciso di diventare testimonial di comportamenti corretti da parte dei suoi coetanei per evitare il Covid?

«Per me è stato un dovere, prescindendo anche dall’aver vissuto sulla mia persona il virus e le sue conseguenze. Ora che ho raggiunto una visibilità nazionale, lancio un messaggio importante a tutti i miei coetanei. Voglio dire loro di stare attenti e di riflettere perché è importante avere comportamenti corretti e grande consapevolezza dinanzi ad una pandemia che ci ha travolto la vita».

Crede che il problema sia solo dei giovani?

«Assolutamente no. È un problema di tutti che deve spingerci a comportarci in maniera idonea. Io credo che i comportamenti poco corretti finiscono nel momento in cui il virus tocca la sfera familiare in modo serio. Quando si conosce da vicino l’infezione, la consapevolezza della gravità è diversa. E diventa importante cercare di combatterlo a tutti i costi».

Qual è stata la sua esperienza a proposito del Covid-19?

«Io l’ho vissuto in prima persona, fortunatamente non ho contagiato nessuno, perché nei giorni precedenti non ero uscita di casa e non avevo avuto modo di incontrare persone estranee alla mia famiglia. In 10 giorni ho fatto innumerevoli tamponi. Quando mi sono negativizzata è stata una gioia enorme. Io però mi sentivo bene, l’unico sintomo era la mancanza del sapore».

Come è cambiata la sua vita dopo Miss Italia?

«La verità è che questa dimensione da sogno mi sta dando enorme soddisfazione. Non nascondo di trovarmi molto bene in televisione, mi sento a mio agio. E, per quanto riguarda il futuro, posso solo dire di voler rimanere in tv ma di non avere ancora compreso in quale ambito».

Ha qualche modello a cui ispirarsi?

«Nessuno. Desidero soltanto essere me stessa e farmi conoscere con i miei pregi e i miei difetti. Intanto sto migliorando la mia personalità. Sto imparando ad ascoltare di più le persone che si rivolgono a me. Credo che saper ascoltare è uno dei pregi principali di tutta la nostra vita».

Quali altri miglioramenti ha realizzato su sé stessa?

«Adesso controllo maggiormente le mie emozioni. È un lavoro che faccio da sola e che mi dà molta soddisfazione. Ad esempio il mio carattere fino a poco tempo prima dell’elezione era abbastanza chiuso. Sto cercando adesso di aprirmi agli altri e di avere un atteggiamento molto più estroverso».

Ha un fidanzato Miss Italia 2020?

«Sì ho un legame sentimentale da due anni. Lui si chiama Marco, abita accanto a me e ci conosciamo da quando eravamo bambini. Possiamo dire di essere cresciuti insieme. Mi ha sostenuto moltissimo in questa esperienza. Ed io mi sono impegnata a tenere lontana la mia vita privata da quella pubblica».

È vero che le piace leggere?

«Il mio primo libro è stato Piccole Donne. Mi ritrovo molto nel personaggio di Jo. Ho una mia selezione di libri e durante il lockdown ho letto il primo volume della Recherche di Proust, ovvero Dalla parte di Swann».

Una frase in cui si riconosce?

«Il cielo è ancora azzurro, anche se il bosco è nero».

Altri hobby?

«Adoro stare all’aria aperta, fare lunghe passeggiate. Amo la musica e l’estetica».