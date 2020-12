Martina Sambucini è la Miss Italia 2020. La diciannovenne di Frascati in provincia di Roma era in gara con la fascia di Miss Roma.

La Miss Italia nell’anno della pandemia, è giunta fra le prime tre finaliste. Ecco i loro nomi: Alice Leone Miss Liguria, Beatrice Scolletta Miss 365, ovvero la prima Miss dell’anno eletta, proveniente da Nettuno in provincia di Roma e Martina Sanbucini.

La manifestazione, come vi avevamo anticipato, si è svolta in streaming sui siti e le pagine social della kermesse di bellezza. In una edizione molto particolare, a causa della pandemia Covid, la Miss eletta non ha ricevuto l’assalto delle compagne che la abbracciavano. Un rito che si protrae da decenni e che rappresenta uno dei momenti principali della serata finale di Miss Italia. Tutte distanziate. E la Sambucini sola a godersi la sua vittoria.

Con le necessarie misure di distanziamento, Paolo Conticini presidente della giuria, ha posto la fatidica corona di Miss Italia sul capo della rappresentante della Capitale. Una Roma che esce vincitrice dall’edizione 2020 della kermesse di bellezza.

Infatti l’edizione 2020 di Miss Italia ha avuto il Patrocinio della Regione Lazio. E più volte, durante la manifestazione in streaming, la patron Patrizia Mirigliani, ha ringraziato il Presidente Nicola Zingaretti. Sul palco un rappresentante regionale ha confermato l’interesse per Miss Italia.

E la Regione Lazio è stata al centro della serata. Infatti è stato mostrato un lungo filmato con le bellezze dei vari luoghi. Da Cerveteri a Tivoli, dalla transumanza fino al centro di Roma con i principali monumenti storici, Roma e il Lazio sono stati omaggiati.

Il profilo della nuova reginetta di bellezza

Miss Italia 2020 ha 19 anni, viene da Frascati in provincia di Roma. Si è presentata con la fascia di Miss Roma. Si definisce una ragazza semplice con grandi valori umani e solidali. E mai si sarebbe aspettata di vincere il concorso di bellezza.