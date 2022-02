Masterchef 11 intervista con gli eliminati della puntata del 3 febbraio

Condividi su

Pietro e Dalia di MasterChef 11 nella nostra intervista a maridacaterini.it. I due concorrenti sono stati eliminati nel corso del quinto appuntamento del celebre cooking show andato in onda giovedì 13 gennaio 2022 sul canale pay Sky Uno e su Now TV. La produzione è della Endemol Shine Italy.

Masterchef 11 intervista Pietro e Dalia

Ad dover dire addio a Masterchef 11 sono stati Pietro e Dalia che, nel corso dell’ultimo appuntamento del cooking show di Skay Uno di giovedì 3 febbraio non hanno retto al peso della tensione e delle prove sempre più difficili date dai giudici del popolare cooking show.

Nel corso di un video collegamento i due concorrenti ci hanno raccontato come hanno vissuto questa esperienza.

Come è nata l’idea di partecipare a Maserchef?

Pietro: “Una mia amica mi ha iscritto a Masterchef. Un giorno mi è arrivato una sua chiamata in cui mi chiedeva di darle i miei dati da utilizzare per l’iscrizione. Ho dato seguito alla sua richiesta come quando si asseconda la pazzia di una persona cara. Poi invece le cose si sono evolute in modo inaspettato. Questa esperienza è un regalo della sorte che mai avrei immaginato”

Dalia: “Vivevo in Francia quando un amico mi disse che secondo lui avrei dovuto partecipare a Masterchef. Dopo aver visto una puntata del programma, mi sono emozionata“.

Qual è l’insegnamento migliore che avete tratto da questa esperienza?

Pietro: “Ho instaurato dei legami impensabili. Non avrei mai immaginato che avrei lavorato in un contesto così entusiasmante. Ciò che porto nel cuore è la grande crescita fatta così come lo stupore delle relazioni create, che faranno parte del futuro della mia vita“.

Dalia: “Ho ripreso consapevolezza del fatto che non ci siano battaglie vinte se non si rimane sé stessi. La mia vittoria era di far emergere ciò che nella vita quotidiana non verrebbe mai fuori“.

Qual è il piatto preparato a Masterchef che vi rende più orgogliosi?

Pietro: “Sicuramente l’arancina. La riproposizione dei piatti tipici del mio territorio mi ha dato la possibilità di mostrare una sicilianità diversa e lontana dagli stereotipi tradizionali“.

Dalia: “Sono orgogliosa delle mie polpette, che ho preparato in un momento di grande leggerezza dovuto a qualche bicchiere di vino in più“.

Quale sarebbe stato il vostro menu della finale?

Pietro: “No, non ci avevo pensato. Non ho mai pensato di arrivare fino alla fine“.

Dalia: “Non ho mai stilato un vero menu, forse in maniera scaramantica e forse perché non mi vedevo arrivare fino in fondo“.

Masterchef intervista Pietro Dalia. Chi vorreste in finale?

Pietro: “Mi piacerebbe per affetto che arrivassero in finale quelli che sento più vicini, che sono ancora tanti. Mi piacerebbe che vincesse una donna, giacché in questo Paese non sempre sono trattate nel migliore dei modi“.

Dalia: “Non mi sento di indicare un preferito. Auspico che vinca il migliore“.

Due sapori che non si potrebbero mai abbinare?

Pietro: “Dopo l’esperienza fatta a Masterchef posso affermare che nessun abbinamento di sapori è precluso. La cucina non ha limiti. Qualsiasi cosa è possibile“.

Dalia: “Condivido ciò che ha detto Pietro. Anzi vi dico di più penso di sperimentare un abbinamento strano ovvero quello della mozzarella e salsa di soia”

Masterchef intervista Pietro Dalia. Progetti futuri

Pietro: “Al momento non ho delle idee in più rispetto a quelle iniziali dell’home restaurant“.

Dalia: “Non mi sento di proseguire un percorso culinario. Mi sono accorta che la cucina è per me qualcosa di molto stressante. Per me la cucina è qualcosa di assoluto ed importante, perché deve essere perfetta. Questo percorso non ha messo in luce le mie vere caratteristiche. Mi alletta l’idea di avere una seconda possibilità in televisione“.