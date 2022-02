Eurovision Song Contest 2022, al via dal 10 maggio su Rai 1. Ecco i conduttori

Condividi su

Arriva direttamente dal palco del Festival di Sanremo l’annuncio ufficiale di coloro che saranno i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022. Si tratta di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika che, il 10, 12 e 14 Maggio, condurranno una delle più grandi, ed importanti, manifestazioni musicali.

Eurovision Song Contest 2022, i conduttori sul palco dell’Ariston

Dopo l’esibizione di Laura Pausini, super ospite della puntata del 2 febbraio, a raggiungere sul palco Amadeus anche Alessandro Cattelan e Mika. Quest’ultimo è entrato sulle note di “I have dream”, mentre Cattelan faceva finta di suonare vari strumenti dell’orchestra. I tre conduttori hanno espresso ad Amadeus tutti il loro entusiasmo per questa nuova avventura all’Eurovision Song Contest 2022.

“Insieme vogliamo mostrare all’Europa e al mondo quanto la nostra sia una terra straordinaria – ha affermato Laura Pausini – Voglio affrontare l’Eurovision, evento musicale per eccellenza in Europa, e uno degli show televisivi più importanti del mondo con la stessa carica che mi ha accompagnato in questi quasi trent’anni di carriera”.

Alle parole della cantante, si sono aggiunte quelle del conduttore televisivo Alessandro Cattelan: “ESC 2022, è uno degli show più seguiti e noti al mondo e quest’anno organizzarlo in Italia rappresenta una grandissima opportunità e un evento storico per il nostro Paese”.

Mika ha invece espresso come questa importante manifestazione musicale unisca grandi valori in cui crede fortemente. “Credo nell’unione dei popoli, nell’abolizione dei muri per celebrare le nostre somiglianze, quanto le nostre differenze – ha affermato – Possiamo farlo grazie alla musica, che è la forma di espressione universale. L’Eurovision è tutto ciò e molto di più!”.

Eurovision Song Contest 2022, dove e quando

L’Eurovision Song Constest, è una delle più grandi manifestazioni musicali internazionali, nata a Lugano nel 1956, e seguita in 41 paesi, con un audience di 200 milioni di spettatori. Tre saranno dunque le date dedicate a questo grande evento musicale, che verranno trasmesse in diretta su Rai 1 il 10, 12 e 14 maggio.

Quest’anno, dopo la tappa a Rotterdam lo scorso anno, sarà l’Italia ad ospitare questo grande evento. In particolar modo la città di Torino. Questo grazie alla vittoria nella passata edizione dei Maneskin. La band, tutta made in Italy, ha infatti vinto con il brano “Zitti e buoni”, che li ha portati ancor prima alla vittoria del Festival di Sanremo.

Non solo l’Eurovision: quali sono prossimi impegni di Alessandro Cattelan e Laura Pausini

L’Eurovision Song Contest 2022 non sarà l’unico impegno in programma nei prossimi mesi, per Alessandro Cattelan e Laura Pausini. Il primo infatti dal 18 marzo, andrà in onda su Netflix con “Alessandro Cattelan: Una domanda semplice”, un docu-show di 6 episodi. Laura Pausini invece arriverà su Prime Video con la pellicola “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”.