Che ci faccio qui, Domenico Iannacone torna in prime time su Rai 3

Riprende ad aprile Che ci faccio qui nell’edizione 2022, il format televisivo condotto dal giornalista Domenico Iannacone che in ogni stagione riscuote un buon gradimento di telespettatori. Ecco perché Rai 3, la rete pubblica che manda in onda il docu-reality, lo ha voluto premiare spostandolo in prima serata nel 2022, dato il riscontro positivo degli ascolti.

Dunque, dal 9 aprile Iannacone tornerà alla conduzione e darà il via al suo Che ci faccio qui. Per portare sul piccolo schermo le storie significative di gente modesta, piccole realtà nascoste, eppure, che lasciano il segno per l’alto fine morale e solidale.

Che ci faccio qui 2022. Le storie degli ultimi che diventano primi

Partirà a breve l’edizione 2022 di Che ci faccio qui con Domenico Iannacone che tornerà in onda dal 9 aprile in prime time, alle 21.45, su Rai 3. E in contemporanea streaming su Rai Play. Oltre la data di debutto, è stata resa nota anche la durata del programma tv. E’ prevista una serie di cinque puntate. L’importante novità della nuova stagione è il passaggio in prima serata.

Che ci faccio qui si struttura sulla formula del docu-reality che segue il filone narrativo e stilistico de I dieci comandamenti, altro programma del giornalista molisano. Racconta dal vivo, dalla voce delle persone, le storie di vita reale. Di chi partendo dal basso è riuscito ad arrivare in vetta con sacrificio e spirito di abnegazione. E si mette al servizio del prossimo, prodigandosi per il bene altrui. Di chi vive ai margini della società e, quotidianamente nella condizione di precarietà, persegue il desiderio di emergere, sconfiggendo pregiudizi e stigmi comuni.

Anche in questa nuova edizione, Iannacone con il suo approccio empatico e privo di preconcetti si pone a confronto e a contatto ravvicinato con uomini e donne che sono la prova vivente di chi ha superato muri invalicabili riuscendo a imporsi e costruire un future migliore per sé e per gli altri. Che ci faccio qui edizione 2022 proporrà un nuovo ciclo di puntate con una serie di storie monotematiche dei vari protagonisti. Essi trasmetteranno il loro vissuto emozionante finalizzato a lasciare un’impronta nel pubblico televisivo di Rai 3.

Che ci faccio qui condotto di Domenico Iannacone, nella nuova fascia oraria, intraprenderà un viaggio nel mondo degli invisibili. Per riportare le testimonianze di coloro i quali vivono costantemente ai margini, nella solitudine profonda, i dimenticati e i diseredati del mondo.

Appuntamento prossimamente su Rai 3 con Domenico Iannacone. Il programma è prodotto da Hangar TV di Gregorio Paolini.