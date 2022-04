La scogliera dei misteri serie tv Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 1 trasmette prossimamente la serie tv La scogliera dei misteri. Si tratta di un prodotto di genere thriller con atmosfere drammatiche e gialle.

La serie si compone di sei puntate per sei episodi complessivi.

La produzione è della Francia, l’anno di realizzazione è il 2021 ed ogni episodio dura circa 90 minuti.

La scogliera dei misteri serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Gregory Ecale. Protagonisti principali sono Lola Brémond e Mireille Jouve interpretati rispettivamente da Garance Thénault e Gabrielle Lazure. Nel cast anche Nicky Marbot nel ruolo di Jean-Michel Brémond.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare a Parigi, Bordeaux e zone limitrofe.

La produzione è della France 3 in collaborazione con Be-Films e RTBF.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Jugée coupable.

La scogliera dei misteri – trama della serie tv in onda su Rai 1

La trama ha come protagonista Lola Brémond, una giovane donna orfana di madre e padre che vive a Bordeaux insieme a suo zio. La madre Julie è morta pochi anni prima.

Un giorno Lola arriva in Bretagna perché chiamata a sostenere un colloquio di lavoro in un albergo molto famoso. E qui arriva il primo colpo di scena. Quando è sul posto il co-direttore della struttura Inès Leroux le dice che suo marito e direttore dell’albergo non l’ha mai chiamata per offrirle un posto di lavoro.

Molto meravigliata e sconvolta Lola esce dall’hotel per tornare a casa. Ma riceve un sms anonimo nel quale si dice che dovrebbe andare al vicino Cafè du Port per leggere il quotidiano odierno. Al Cafè du Port, Lola si comporta proprio come le suggeriva lo sconosciuto.

Scopre che il giornale rievoca l’assassinio avvenuto 25 anni prima di Manon Jouve, trovata morta ai piedi delle scogliere di Port Blanc.

Lola resta immediatamente colpita dall’impressionante somiglianza fisica che c’è tra lei e quella della giovane donna. E, a questo punto sospetta che la donna morta possa essere sua madre. Ma si fa immediatamente una domanda: chi le ha mandato quel messaggio, e per quale motivo? In questo modo inizia il lungo viaggio attraverso delitti, indagini e passioni che ruotano intorno al mistero della donna morta sulla scogliera.

Sarà la stessa protagonista Lola a cominciare ad indagare per conto proprio ed a portare a galla una tremenda verità.

Quando va in onda

La serie prenderà il via martedì 12 aprile in prima serata su Rai 1. Terrà compagnia ai telespettatori fino al 26 maggio 2022, al termine delle sei puntate previste.

La scogliera dei misteri – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv La scogliera dei misteri e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Garance Thénault : Lola Brémond

: Lola Brémond Gabrielle Lazure : Mireille Jouve

: Mireille Jouve Nicky Marbot : Jean-Michel Brémond

: Jean-Michel Brémond Inès Melab : Virginie Marte

: Virginie Marte Elodie Frenck : Inès Leroux

: Inès Leroux Vincent Winterhalter : Michel Jourdan

: Michel Jourdan Xavier Lemaître : Nicolas Leroux

: Nicolas Leroux Jérôme Anger : Georges Battaglia

: Georges Battaglia Alexis Loret : Éric Battaglia

: Éric Battaglia Pierre-Yves Bon : Capitaine Clément Neuville

: Capitaine Clément Neuville Aurélie Vaneck : Gaëlle Jourdan

: Gaëlle Jourdan Farouk Bermouga : Bernard

: Bernard Raphaël Poli: Michel Jourdan