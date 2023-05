Intervista al bidello di Back to School Antonino Porzio: sogno l’Isola dei Famosi e non solo…

Condividi su

Da qualche settimana, in rotazione, le principali emittenti radiofoniche italiane, hanno rilasciato il singolo Anni ’60. La hit, che in pochi giorni ha raccolto migliaia di visualizzazioni, è cantata da Pamela Prati e dagli Atmosfera Blu ed è proprio la showgirl sarda a presentarla in questa intervista. Ma la Prati parla anche di se stessa e dei suoi progetti per il futuro.

Intervista Pamela Prati: “Mi sono innamorata subito di Anni ‘60”

Anni ‘60 è un successo: in pochi giorni ha raccolto migliaia di visualizzazioni, convincendo pubblico e critica. Se l’aspettava?

Ci speravo. Già al primo ascolto ho capito che poteva piacere. Il brano è orecchiabile, arriva immediatamente e rimane in testa. È una canzone fresca e gioiosa, sono contenta della collaborazione con gli Atmosfera Blu. Il testo è un po’ retrò e ho curato io il videoclip, dove vesto un abito di Christian Dior che hanno indossato altre dive dell’epoca. Mi stava a pennello, non ho dovuto fare nessuna modifica.

Leggendo il testo, però, si percepisce un velo di malinconia.

Non è malinconia, è che all’epoca si viveva meglio. C’era più spensieratezza, si lottava per la libertà. Come diciamo in Anni ‘60 si ascoltavano i Beatles e si studiava nei pub. Con la Dolce Vita speravi di incontrare per le vie delle città le celebrità dell’epoca. Noi attingiamo dal passato e queste canzoni un po’ retrò arricchiscono anche noi artisti.

Torniamo all’origine di Anni ‘60. Cosa l’ha convinta ad accettare la proposta degli Atmosfera Blu?

Mi sono innamorata subito del brano, che ha tutte le caratteristiche per essere un successo. Inoltre, nella hit ho trovato delle cose nelle quali mi rispecchio e che ho vissuto nell’80.

Negli anni ‘60 lei era una bambina. Ha qualche ricordo di quel decennio?

Ho vissuto quei tempi attraverso la storia e i divi dell’epoca che ho interpretato sul palcoscenico del Bagaglino.

L’amore per la musica e l’uscita di un nuovo brano estivo

In carriera ha lavorato come modella, attrice e conduttrice, ma non ha mai abbandonato la musica. Da dove nasce questa passione?

Ce l’ho da quando sono piccola, la musica è la colonna sonora della vita. Nella mia infanzia ascoltavo artisti come Lucio Battisti, Mina, Lucio Dalla e Riccardo Fogli. Le loro canzoni mi sono entrate nel cuore. Sono cresciuta a pane e Raffaella Carrà, con la quale ho avuto la fortuna di lavorare.

Sogna di gareggiare al Festival di Sanremo. Dunque la musica sarà ancora più protagonista?

Certo! In estate pubblicherò un nuovo pezzo tipicamente estivo. Ma la musica, come detto, c’è sempre. Ho pubblicato un vinile per festeggiare i 40 anni di carriera, dove c’erano pezzi iconici ed altri inediti. Quest’anno, inoltre, la celebre Que te la pongo e Menealo, che compiono 30 anni.

Quindi, nel futuro imminente, sarà impegnata come cantante.

Io sono una cantante da sempre. Negli ultimi anni, specie con il lockdown, ho avuto più tempo anche per scrivere, divenendo così autrice dei miei stessi brani. Per esempio, ho scritto Extasi, presente nel vinile, con Andrea Gallo e Daniele Piovani. Inoltre, nell’album c’è Mariposita, che ho dedicato a mia mamma. Lei è la mia eroina: oggi non c’è più e mi manca tanto. Le mie canzoni sono la mia vita: parlano di me e della mia anima sarda, che è quasi sempre presente e di cui vado fiera.

Intervista Pamela Prati: “Mi sono proposta come concorrente a Ballando con le stelle”

Lei, probabilmente, è tra le ultime showgirl rimaste.

Fare la showgirl è un mestiere che non si può improvvisare. Oggi ci sono i social con i loro personaggi, ma essere artisti è un’altra cosa. Puoi avere talento, ma devi comunque studiare e fare la gavetta. Io, per 30 anni, ho lavorato con Pippo Franco, Leo Gullotta, Oreste Lionello, Martufello… Eravamo una squadra pazzesca, capitanata dal grande Pierfrancesco Pingitore. Ancora oggi siamo amati dal pubblico, al quale manca quel tipo di televisione. Attualmente, l’unico programma istituzionale rimasto è il Festival di Sanremo.

Oltre al Festival, c’è qualche altra trasmissione tv alla quale vorrebbe partecipare?

Certo, ad esempio Il cantante mascherato o Tale e Quale Show, che è un programma molto bello. Mi piacerebbe, poi, poter lavorare ancora con Maria De Filippi. È una grande, la stimo molto e amo tutto quello che fa.

Come si vedrebbe a Ballando con le stelle?

Molto bene, ma Milly Carlucci non me lo farà mai fare. Mi sono proposta come concorrente ma mi ha detto di no perché sono una ballerina. Mi dispiace, anche perché io sono una showgirl, non una danzatrice. Ho visto, poi, che già in altri casi ha preso persone che sapevano ballare.

Intervista Pamela Prati, l’esperienza al GF Vip

Terminiamo con il Grande Fratello Vip. Dopo la prima esperienza un po’ complicata, a settembre è tornata nella Casa per la seconda volta. Che esperienza è stata?

Mi ha arricchito tantissimo. Quando ho fatto la prima edizione del GF Vip ero diversa, anche se ne sono uscita in modo iconico. Lo scorso settembre, quando sono entrata, ero pronta a donarmi a 360°, senza nascondere il mio lato fragile e così ho fatto. È rischioso, non sai come puoi uscirne. Nei reality emerge ciò che un essere umano è davvero. Penso di essere uscita vincitrice, mi seguono tanti giovani che hanno apprezzato soprattutto il mio lato vulnerabile.

Dopo l’eliminazione ha presenziato in studio.

Sì, spesso mi sono esibita con Carmen Russo, che stimo molto e a cui voglio bene. Ringrazio Alfonso Signorini per avermi dato questa possibilità.