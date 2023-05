Stasera in tv giovedì 4 maggio 2023, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 29 aprile 2023. Su Raitre, il programma condotto da Barbara Gallavotti, Quinta dimensione. Su Italia 1, il film d’animazione Madagascar.

Stasera in tv sabato 29 aprile 2023, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il quiz L’eredità – Viva la Rai. Nello speciale con Flavio Insinna si ripercorre la storia della Rai e dei suoi protagonisti, dai tempi del bianco e nero fino alla grande fiction dei nostri giorni. I concorrenti che appartengono al mondo della tv e della musica, si sfidano per conquistare il montepremi da devolvere in beneficienza.

Su Raitre, alle 21.45, Quinta dimensione. Barbara Gallavotti racconta ogni sabato sera ciò che avviene nel mondo della scienza. Per approfondire fatti e concetti che permettono di comprendere le sfide e le opportunità di una società come la nostra, in rapidissimo cambiamento, e per esplorare ciò che ci rende unici tra gli esseri viventi.

Su Rai 5, alle 2040, Danza: Ballet Thirrée, Shechter, Pérez, Pite. Per la Giornata della Danza, va in onda lo spettacolo messo in scena nel 2018 a Parigi da quattro coreografi: lo svizzero James Thierrée, l’israeliano Hofesh Shechter, lo spagnolo Ivan Pérez e la canadese Crysal Pite.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Sette giorni. La politica e anche gli avvenimenti di cronaca, economia e costume che hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori in settimana: è questo il menù dell’approfondimento di Elena Tambini, giunto alla seconda puntata, che ripropone i momenti salienti dei talk in onda sulla rete da domenica a venerdì.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent show Amici. A due settimane dalla finalissima in programma domenica 14 maggio, il talent show di Maria De Filippi propone nuove sfide fra gli allievi ancora in gara. Alla fine di questa puntata avremo la rosa completa dei semifinalisti. Chi sarà eliminato avrà comunque un premio del valore di 7000 euro.

Su La7, alle 21.15, Eden. Che affronti un reportage nelle zone più selvagge della terra o visiti un angolo suggestivo della provincia italiana, Licia Colò conserva lo stesso sguardo curioso e la filosofia “green” che da sempre caratterizzano il suo lavoro.

Su Tv8, alle 21.15, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel “Bologna e i suoi colli”. L’esigentissimo e severo esperto di hòtellerie Bruno Barbieri torna nella sua amata Bologna. Anche qui mette a confronto 4 hotel. Chi vincerà? Poi rivediamo la puntata girata in Calabria.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Fantasmi di famiglia. Nel 1673, Rebecca Cornell fu trovata assassinata nella sua abitazione nel Rhode Island. Amy, Adam e Chip tentano di evocare gli spiriti di coloro che hanno avuto a che fare con l’omicidio per cercare di portare a galla la verità.

I film di questa sera sabato 29 aprile 2023

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Andrea Di Stefano, The informer – Tre secondi per sopravvivere, con Joel Kinnaman. Pete Koslow, ex soldato, viene reclutato dall’Fbi per una missione sotto copertura. Deve incastrare il Generale, boss della droga del clan polacco a New York. Ma qualcosa va storto.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2005, di Eric Darnell, Madagascar. New York. Scappati in circostanze rocambolesche dallo zoo di Central Park, il leone Alex, la zebra Marty, l’ippomotamo Gloria e la giraffa Melman vengono riacciuffati e caricati su un mercantile diretto in Kenya. Dirottata dagli amici pinguini, la nave finirà invece sulle spiagge del Madagascar, in Africa.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 2013, di Steven Knight, Redemption – Identità nascoste, con Jason Statham. Joey fugge da un ospedale militare e, per evitare la corte marziale, si nasconde tra i senzatetto di Londra. Un giorno prende al volo l’occasione di assumere una nuova identità.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2000, di Andrzej Bartkowiak, Romeo deve morire, con Jet Li, Delroy Lindo. Due famiglie mafiose, una afroamericana e l’altra cinese, sono in lotta. Quando il figlio del capo asiatico viene ucciso, suo fratello Han evade dal carcere per vendicarsi.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Michael Caton-Jones, Colpevole d’omicidio, con Robert De Niro. Stati Uniti. Vincent LaMarca, detective dal difficile passato, è sulle tracce di un assassino. Quando scopre che l’indiziato è il figlio che ha abbandonato anni prima, entra in crisi.

Stasera in tv sabato 29 aprile 2023, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2022, di Antonio e Marco Manetti, Diabolik – Ginko all’attacco, con Miriam Leone, Giacomo Gianniotti. Diabolik, insieme alla sua amante e complice Eva Kant, riesce ad ottenere delle informazioni per entrare in possesso della pregiata collezione Armen. Ma ben presto…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di John Patrick Shanley, Il dubbio, con Meryl Streep, Viola Davis. Bronx, 1964. Padre Flynn, insegnante in una scuola cattolica, nutre un forte interesse verso un giovane di colore. Sorella Aloysius, insospettita, indaga sulo loro rapporto.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2003, di Bille Woodruff, Honey – Il suo sogno è ballare, con Jessica Alba. Una giovane ballerina sogna di aprire una propria scuola di danza. Un giorno ottiene una parte in uno spettacolo a Broadway. Per lei ha inizio così una lunga carriera.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2017, di Michael Cuesta, American Assassin, con Dylan O’Brien. Lo studente Mitch perde la sua fidanzata in un attentato terroristico. Nei mesi seguenti, il giovane si addestra per infiltrarsi in una cellula terroristica con il solo scopo di vendicarsi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Richard Kelly, The Box, con James Marsden, Cameron Diaz. Una giovane coppia riceve una scatola di legno con un pulsante rosso. Se decideranno di premerlo, otterranno un milione di dollari, ma uno sconosciuto verrà ucciso.