Rai Premium trasmette questa il film Adidas Vs Puma. L’appuntamento è in prime time con la pellicola che racconta la storia di due litigiosi fratelli tedeschi ognuno dei quali ha fondato una grande azienda di abbigliamento sportivo.

Il film è biografico ed è tratto da una storia vera. É datato 2016, è stato interamente realizzato in Germania dove si sono svolte tutte le riprese, in particolare gli attori hanno girato ad Herzogenaurach in Baviera.

Adidas vs Puma – cast, attori, regia, riprese, location

Con la regia di Oliver Dommenget, recitano Henk Buchholz, Merle Collet, Alexander Cudreasov, Ken Duken (che ha recitato nella miniserie tv Romeo e Giulietta con Alessandra Mastronardi), Torben Liebrecht, Jesse Albert, Florian Bartholomäi, Nadja Becker, Christopher Buchholz e David C. Bunners.

Il titolo originale è Duell der Brüder – Die Geschichte von Adidas und Puma, la durata della pellicola è di 115 minuti.

Adidas Vs Puma – trama

Siamo negli anni ’20 del 1900. I due fratelli Adolf e Rudolf Dassler vivono in una piccola città tedesca a nord-ovest di Norimberga.

Appena adolescenti i due hanno cominciato a produrre in coppia scarpe sportive. Hanno unito le proprie capacità cercando anche di realizzare i rispettivi sogni. Adolf si è rivelato un artigiano di grande talento ed ha sempre avuto un unico obiettivo: voleva che i migliori atleti del mondo apprezzassero le sue creazioni e le indossassero.

Rudolf invece è stato la mente finanziaria dei due fratelli. Si è sempre occupato del settore delle vendite che oggi chiameremmo marketing.

Arriva la Seconda Guerra Mondiale. I due fratelli continuano a produrre scarpe ma qualcosa nel loro rapporto si è incrinato e lentamente si deteriora sempre di più.

Alla fine, stanchi di continue incomprensioni decidono di separarsi. Ma la loro passione rimane la creazione di scarpe, per cui ognuno crea un’azienda di scarpe sportive di grande appeal, che saranno sempre in competizione tra di loro: si tratta di Adidas e Puma.

Ancora oggi le due aziende sono in lotta tra di loro per conquistare il primo posto nel settore.

Nel periodo in cui i due fratelli si sono divisi la loro città di origine Herzogenaurach, ha seguito la rivalità di Adolf e Rudolf: infatti gli abitanti indossavano vestiti e calzature o della Puma oppure della Adidas. Le due case avevano esteso la propria competenza dalle scarpe all’abbigliamento.

Il finale del film

Nella parte finale del film sia Puma che Adidas ancora hanno la propria sede a Herzogenaurach e gli stabilimenti di produzione si trovano ai lati opposti del centro tedesco. Quasi tutti gli abitanti lavorano o per l’una o per l’altra delle due aziende. Proprio per questo nel corso degli anni si sono create due fazioni cittadine che parteggiavano per l’una o per l’altra marca di scarpe.

La rivalità era arrivata al punto che erano vietati persino i matrimoni tra persone appartenenti alle due fazioni differenti.

Altra curiosità è che Herzogenaurach aveva due squadre sportive, ognuna fedele ad un marchio. Col passare del tempo si era arrivati all’assurdo che una persona prima di rivolgere la parola ad un’altra, abbassava gli occhi per vedere che tipo di scarpe indossava.

Soltanto negli ultimi anni questa rivalità sembra stia ricomponendosi in una pace collettiva.