Sanremo 2020 è giunto alla terza serata del 6 febbraio ed anche oggi c’è l’analisi dei look con la nostra esperta di Costume e Moda, Giovanna Silvestri. Vediamo allora i commenti e i giudizi sugli outfit dei concorrenti e degli ospiti della prima puntata.

Sanremo 2020 look 6 febbraio – i nostri giudizi sulla terza serata

Apre la serata del 6 febbraio il balletto che si esibisce sul palco dell’Ariston. I ballerini sono in tuta nera tutti uguali, molto puliti e semplici.

Scende la scala Amadeus, indossa una giacca smoking di tessuto laminato martellato, colore bronzo con tonalità mattone. Non mi fa impazzire.

Arriva il primo concorrente Zarillo che duetta con Fausto Leali con Deborah.

Zarillo è più sportivo, in jeans blu e sopra ha il doppio petto blu, è un classico, mentre Leali ha uno smoking nero matelassé, i revers di raso nero e sdrammatizzato da una t-shirt nera.

Junior Cally, interpreta Vado al massimo canta con Vito Calli di Vasco Rossi.

Indossa una giacca smoking nera di paillettes, da sotto esce una camicia bianca indossata in modo informale.

L’altro indossa un classico smoking nero è mono colore.

Arriva Amadeus, si è cambiato ma solo per una performance con una giacca smoking velluto nera e sciarpa bianca. E così presenta Giorgina Rodríguez. Vedo Giorgina un po’ ingrassata tutta forme, indossa un abito chiaro ricamato da perline e cristalli, scollo a cuore e molto aderente, con un audace spacco sul davanti che lascia intravedere le sue gambe.

Insieme presentano Marco Masini e Arisa che duettano con la storica canzone Vacanze Romane. Lei indossa uno chemisier bianco con maniche corte a palloncino, non mi piace come la appesantisce, poi si sa che il bianco in TV allarga. Masini oggi è vestito nel suo trend hipster, gilet e camicia a righe, il collo è avvolto da un cache-col in tinta.

Giorgina presenta la canzone per il prossimo duo l’Edera, canta Riki e Ana Mena.

Piacevole come è vestito Riki, pantaloni neri con le pinces, camicia di colore sabbia con le bretelle scure, un po’ stile anni 40, lei ha la camicia bianca su una bella e particolare gonna.

Raphael Gualazzi canta E se domani con Simona Molinari.

Mi piace tanto l’outfit di Gualazzi, in frak nero camicia bianca con la gardenia all’occhiello della giacca. Lei stupenda, vestita di bianco, l’abito ha lo scollo profondo a cuore e scollatissimo sulla schiena. Molto appropriati ambedue.

Sanremo 2020 look 6 febbraio – gli altri outfit

Canta Anastasio con La Premiata Fonderia Marconi, spalle al muro.

La canzone è molto recitata e ha colpito al centro dei problemi di oggi. Lui è semplice e sportivo, come sempre.

Canta Levante con Francesca Michelin e Maria Antonietta, intonano; Si può fare di più, Levante indossa la copia esatta del coordinato della serata precedente cambia solo il colore, è grigio, per la Michelin lo smoking è troppo rosso acceso e si stacca troppo dal trio, Maria Antonietta è abbastanza spenta. Insieme non mi piacciono.

Canta Alberto Urso con Ornella Vanoni, La voce del silenzio.

Ornella indossa una bellissima camicia chiara grigio-celeste di pizzo, su un paio di jeans stesso colore, Lui ha uno smoking piombo lamé che cangia sul chiaro, molto bello. Insieme stanno benissimo.

Amadeus annuncia la conduttrice Alketa, famosa in Albania. Molto bella ma vestita malissimo, con un abito rosa e argento da angioletto pronto per la processione, sembra anche una matrona romana.

Canta Elodie accompagnata dal maestro con adesso tu.

Sempre molto carina, indossa una bellissima camicia e sopra una particolare scamiciata nera.

Canta Rancore con Dardust e la rappresentante di lista “Luce”. La canzone è stupenda.

Lui indossa una giacca nera sportiva con i bottoni oro, molto appariscenti.

Lei un abito perla con dei fronzoli dello stesso tessuto che scendono da una spalla. E’ proprio brutto.

È annunciato l’ospite, il cantante straniero, Lewis Capaldi, è molto giovane e ha un trend sportivo, da ragazzo.

Cantano i Pinguini Tattici Nucleari e fanno un medley di brani storici, Sono carinissimi, tutti colorati e abbinati bene, devo dire anche molto ordinati.

Canta Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi, Ti regalerò una rosa,

Nigiotti ha un outfit classico, in smoking nero e accessori argento, mentre quello di Cristicchi è più cangiante.

Entra Giorgina vestita con un abito nero corto con le frange da tango che non è il massimo per lei, mi aspettavo qualcosa di più particolare e che le rendesse giustizia, così vestita e per esibirsi in tale ballo, comunque è bellissima.

Poi arriva Mika, che indossa uno smoking bianco con revers raso neri e anche le bande laterali sui pantaloni. Deve essere di Valentino.

Durante la sua performance si è tolta la giacca ed è rimasto con una camicia molto particolare.

La Nevicata, canta Giordana Angi accompagnata dai Solis String Quartet.

Veste in smoking nero doppio petto, bottoni e revers bianchi. Sempre molto seria.

Wow! Amadeus si è cambiato giacca, ora ha un fondo bianco con disegni tipo damascati, con spazi metallizzati bordeaux. Questa proprio no!!! Non l’accetto!

Il conduttore presenta Tiziano Ferro, appare in smoking nero, ecco… finalmente, meglio in mono petto, l’ho sempre sostenuto e lo sfina.

Sanremo 2020 – gli ultimi Big in duetto

Cantano le Vibrazioni con i Canova, Un emozione da poco.

Sempre molto elegante il cantante con il resto del gruppo, sono anche tutti in armonia con lo stile e i colori.

Mika si è vestito da paggetto, la camicia con le ruches sul collo e ai polsi, fa Epoca.

Canta Diodato 24mila baci con Nina Zilli.

Lui ha una bella giacca di paillette rossa e Nina indossa uno stravagante abito che, credo sia di Vivienne Westwood. Nina è sempre molto cool e avanti.

Scende le scale, la Rodriguez cambiata di abito, molto sexy.Ricorda Jessica Rabit, solo che il colore è ghiaccio.

Si esibisce Tosca con Silvia Perez Cruz, cantano Piazza Grande.

Tosca indossa un abito nero largo, un tantino la ingrandisce, mentre la Cruz è bellissima, anche se un po’ in carne… sta benissimo con l’abito rosso lungo.

Rita Pavone canta con Amedeo Minghi, 1950.

Rita veste un completo grigio con un top e nel giro collo sono applicate pietre e cristalli. Minghi è in classico smoking nero.

Achille Lauro canta con Annalisa, Gli uomini non cambiano.

Lui sempre molto estroso, indossa un completo smoking di raso verde, ha una parrucca rossa ed è truccato da pappagallo,

Lei è elegante e carina in giacca e pantaloni neri.

Canzone per te canta Morgan con Bugo.

Morgan in frak elegante e Bugo in smoking bianco.

Irene Grandi canta con Bobo Rondelli con La musica è finita.

Lei indossa un completo pantalone in velluto di seta grigio scuro, molto bello, Bobo è in abito scuro nulla di particolare.

Cuore Matto, canta Piero Pelù. E’ in smoking rosso con i revers di raso neri, sotto si vede una t-shirt con attorno al collo catene argento, questo è il suo stile rocchettaro.

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli, cantano “Se me lo dicevi prima”

Jannacci è in smoking nero con i revers di pelle e sotto indossa una t-shirt, Mandelli è vestito classico di nero con sotto la camicia rosa, beh… che poco gusto e fantasia hanno questi uomini…

Elettra Lamborghini con Miss Keta, cantano Non succederà mai.

Elettra indossa un abito bianco molto fasciato, mentre Keta, oltre la maschera con gli occhiali scuri per coprire il viso, indossa un fascinoso smoking nero.

Francesco Gabbani canta L’italiano,

Ecco che si è presentato vestito da astronauta, accompagnato da un balletto in tuta argentata. Viva l’Italia così a gridato alla fine!

Ecco che Alketa Vejsiu. la conduttrice Albanese scende le scale, adesso indossa un abito lungo rosso a sirena, sta molto meglio rispetto all’abito precedente.

La Rodriguez si è cambiata con un altro sexy abito dorato tempestato di Swarovski.

Amadeus legge le classifiche dei concorrenti e poi saluta il pubblico. La serata è fruibile su RaiPlay.

Arrivederci con i nostri commenti per la quarta serata.