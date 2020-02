Tv8 canale free della piattaforma satellitare Sky, propone questa sera alle 21:30 il film tv Paura in volo. Il titolo originale è Crashpoint. 90 Minuten bis zum Absturz.

Le atmosfere sono da thriller catastrofico, la durata è di 90 minuti, l’anno in cui è stato realizzato è il 2009, la produzione è tedesca.

Paura in volo su Tv8 – cast, regia, attori, musiche e location

Con la regia di Thomas Jauch recitano i seguenti attori: Peter Haber, Maximilian von Pufendorf, Hannes Jaenicke, Bernadette Heerwagen (Gli omicidi del lago: Morte nel bosco), Devid Striesow, Julia Hartmann e Ulrike C. Tscharre.

Dove è girato il film

Le riprese si sono svolte tutte in terra tedesca. La colonna sonora è di Stephan Massimo, musicista, cantautore e compositore italiano che compone prevalentemente sigle e colonne sonore per i film della principale televisione tedesca. Nato a Bari nel 1959 si è imposto in Germania negli anni ’90.

Paura in volo film tv – trama

Il film è ambientato prevalentemente su un aereo. Durante un decollo, un aeroplano si scontra frontalmente con un altro che stava atterrando. Quest’ultimo aveva perso il controllo del veicolo per la presenza di un mezzo di trasporto a bordo del quale c’era un addetto alla riparazione dell’illuminazione delle piste. In particolare si tratta del volo fittizio EA-174 da Nizza a Monaco.

La situazione appare subito abbastanza grave. L’impianto nella parte posteriore è danneggiato e quindi il comandante non riesce a controllare tutti i comandi a bordo. Secondo alcuni calcoli il mezzo dovrebbe essere riparato al massimo entro 90 minuti per evitare l’esplosione.

L’equipaggio in volo e a terra cerca disperatamente di evitare il disastro. Il capitano Winkler e il copilota Niklas Sedlaczek si rendono conto che esiste una sola possibilità di sopravvivere: deve essere riparato il comando difettoso della stiva. Ma è un’operazione che richiede molto tempo e i 90 minuti a disposizione sembrano molto pochi. A bordo ci sono 85 persone.

Dopo un tentativo fallito da parte di un ingegnere, un tecnico riesce a riparare i comandi in un’area ristretta nella parte posteriore dell’aereo. Si potrebbe così pensare ad un atterraggio di emergenza. Ma la situazione appare davvero complicata.

Finale del film

Nella parte finale del film i telespettatori assistono a tutti i tentativi per riparare le parti meccaniche dell’aereo danneggiate. In questi tentativi perdono la vita il pilota, due passeggeri ed una hostess. Ma i sopravvissuti non si arrendono e il secondo pilota, con l’aiuto di una hostess, riesce ad atterrare, in una maniera molto brusca, in un campo di grano.

La critica si è espressa in maniera abbastanza contrastante sulla pellicola. Infatti molti hanno ritenuto il prodotto pieno di effetti speciali e di atmosfere thriller, ma estremamente irrealistico.

Paura in volo è andato in onda per la prima volta in Germania il 17 agosto 2009 ed ha avuto una audience di oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori.