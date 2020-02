Siamo arrivati alla serata finale di sabato 8 febbraio per Sanremo 2020 e la scaletta comprende l’esibizione di 23 artisti.Infatti è stata squalificata la coppia composta da Morgan e Bugo. I due artisti, già in dissidio tra di loro, hanno offerto uno spettacolo che davvero non si era mai visto nelle sessantanove edizioni precedenti della kermesse canora. Appena iniziata la canzone da parte di Morgan, Bugo ha abbandonato il palco e non è mai più rientrato. A norma di regolamento,è arrivata la squalifica.

Sanremo 2020 scaletta 8 febbraio – tutti i Big in ordine di uscita

Ecco quale è l‘ordine di uscita e di esibizione per i 23 artisti rimasti in gara. Inizia Zarrillo e conclude Rancore.

Michele Zarrillo in Nell’estasi o nel fango

Elodie di Patrizi con Andromeda

Enrico Nigiotti con Baciami adesso

Irene Grandi in Finalmente io

Alberto Urso con Il sole a Est

Diodato con Fai rumone

Marco Masini in Il confronto

Piero Pelù con Gigante

Levante con Tikibombom

Achille Lauro con Me ne frego

Pinguini Tattici Nucleari in Ringo Starr

Junior Cally canta No grazie

Tosca in Ho amato tutto

Le Vibrazioni con Dovè

Raphael Gualazzi con Carioca

Francesco Gabbani con Viceversa

Rita Pavone in Niente – Resilieza 74.

Anastasio con Rosso di rabbia

Riki in Lo sappiamo entrambi

Giordana Angi in Come una madre

Paolo Jannacci in Voglio parlarti adesso

Elettra Lamborghini in Musica – E il resto scompare

Rancore in Eden

Vista la nutritissima scaletta e il numero di segmenti spettacolari previsti, l’orario di chiusura sarà certamente ben oltre le due di notte.

Sanremo 2020 scaletta ultima serata – come si vota

Come vi abbiamo detto si esibiscono 23 cantanti in gara.

C’è la prima votazione mista per i Big. Vi prendono parte la Giuria Demoscopica (33%), la Sala Stampa,Tv, Radio e Web (33%) e il pubblico da casa con il Televoto che vale il 34%.

A determinare la nuova classifica dei 23 brani contribuisce la media tra le percentuali di voto ottenute nel corso della serata e quelle ottenute nelle serate precedenti.

Le prime tre canzoni di questa classifica devono essere valutate con una nuova votazione. Vengono azzerati i voti precedenti e la nuova votazione si basa ancora sul sistema misto.

Avremo la Giuria Demoscopica (33%), la Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%).

La canzone e l’artista che hanno ottenuto la percentuale di voto più alta ottenuta in quest’ultima votazione è proclamata Vincitrice del Festival di Sanremo 2020.

Il vincitore partecipa all’Eurovision Song Contest 2020

Secondo il regolamento, il vincitore potrà rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2020, su richiesta della Rai. Lo scorso anno Mahmood si è classificato secondo con la sua hit “Soldi”.