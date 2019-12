Soliti Ignoti Speciale Telethon diretta 21 dicembre 2019

Sabato 21 dicembre, in diretta dalle 20.35 su Rai 1, va in onda Soliti Ignoti Speciale Telethon. Con la conduzione di Amadeus.

Come lo scorso anno i Soliti ignoti- il ritorno dedica uno speciale a Telethon. All’interno della maratona annuale che organizza Viale Mazzini per la raccolta fondi. E’ possibile donare 2 euro da rete mobile e 5 o 10 euro da rete fissa al numero solidale 45510.

Tanti personaggi del mondo dello spettacolo partecipano al game show nel ruolo di concorrenti.

Ci saranno Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini e Simona Ventura. A questi si aggiungono Lorella Cuccarini, Riccardo Rossi, Il Volo, Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli.

Soliti Ignoti Speciale Telethon diretta 21 dicembre 2019 – ospiti identità montepremi

La diretta del 21 dicembre inizia con la presentazione dei personaggi famosi che partecipano alla puntata. Essi compongono la squadra che parteciperà come concorrenti. Dividendosi in piccoli gruppi, il loro compito sarà quello in indovinare più identità possibili. Lo scopo è quello di raggiungere un alto montepremi che sarà destinato a Telethon. Solo Simona Ventura, invece, sarà uno degli ignoti.

Le identità da abbinare sono : fa biscotti natalizi, puliva campi da tennis, fa lo zampognaro, fa perizie immobiliari, ti insegna a volare, mago comico, fa canicross, falegname.

Amadeus ricorda il collega Fabrizio Frizzi, che negli anni è stato uno dei tanti testimonial e sostenitori di Telethon.

I primi a scendere in campo sono Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini, in compagnia degli altri due piccoli protagonisti del film Pinocchio, di Matteo Garrone.

L‘ignoto numero uno si chiama Stefano e viene dalla provincia di Milano. La sua identità vale 6.000 euro e grazie agli abiti tradizionali che indossa è facile da indovinare: fa lo zampognaro.

Al loro iniziale montepremi aggiungono altri 3.000 euro per aver individuato in Massimo, dalla provincia di Varese, la figura del mago comico.

Soliti Ignoti Speciale Telethon diretta 21 dicembre 2019 – Stefano Accorsi ed Edoardo Leo

E’ il turno di Stefano Accorsi ed Edoardo Leo, attualmente protagonisti insieme al cinema nel film La dea Fortuna di Ferzan Ozpetek.

I due attori si avvicinano all’ignoto numero tre, che vale 66.000 euro, per poter inquadrare al meglio. Si tratta della signora Valentina che viene da Montefalco (Perugia).

Non ancora soddisfatti scelgono anche di usufruire dell’ indizio. Il figlio 7 anni pensava che la mamma avesse i superpoteri perchè si vestiva da supereroe come lui. La frase che ripete spesso è “scusami se sono diretta, non ti offendere…”. Nel suo lavoro deve prendere bene le misure.

Sulla base dei suggerimenti, Stefano Accorsi ed Edoardo Leo provano con “fa perizie immobiliari”. Ahimè la risposta è sbagliata.

Prima di lanciare la pubblicità, Il Volo regala al pubblico il loro successo sanremese Grande amore.

Al rientro è il turno dell’ignoto numero quattro, che vale 16.000 euro con imprevisto . Il signor Paolo viene da Palestrina e secondo gli attori insegnerebbe a volare. La risposta è giusta.



Soliti Ignoti Speciale Telethon- Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli

Dopo i due attori, è la volta di Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli. Anche loro protagoniste insieme al cinema nel film 18 regali che uscirà nelle sale il 2 gennaio.

Prima di proseguire con il gioco si esibisce il coro gospel Chicago Mass Choir in un medley musicale.

Le due attrici sono in difficoltà dinanzi a Michela da Milano, l’identità che vale 32.000 euro con imprevisto . Chiedono l’indizio e così l’ignoto numero cinque racconta che a 20 anni si è tinta i capelli di viola per una delusione amorosa. Aggiunge che quello che fa produce un certo appettito. Il suo motto è “se cadi sei volte, ti rialzi sette volte”.

Secondo Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli la signora produce biscotti natalizi. La risposta è esatta.

L’ignoto numero sei si chiama Luca. Viene da Savignano al Rubicano ma è originario di Genova. Le attrici ricorrono sia all’incontro ravvicinato che all’indizio.

Luca racconta che, all’età di 18 anni, lui e sua moglie fecero la fuitina e sono insieme da 25 anni. Ogni sera prima di andare a dormire si ripete: “anche oggi è andata”. Alle volte il percorso può risultare difficile.

Le attrici indovinano la sua identità: fa canicross.

Soliti Ignoti Speciale Telethon diretta 21 dicembre 2019 – Lorella Cuccarini e Riccardo Rossi



Le ultime due identità sono giocate da Lorella Cuccarini e Riccardo Rossi.

Indovinano quasi a colpo sicuro l’identità dell’ignoto numero 7 ovvero Simona Ventura. Da ragazza, per guadagnare qualche soldo, l’estate puliva i campi da tennis. L’attuale montepremi raggiunto è di 84.000 euro.

Si esibisce di nuovo Il Volo con il brano Only night.

Il signor Paolo, da Pisa, rappresenta l’ultima identità. Egli è un donatore regolare di Telethon e la sua identità vale 100.000 euro. Sono rimaste solo due possibilità: o fa perizie immobiliari o è un falegname.

Dato che Accorsi e Leo aveva sbagliato l’identià numero tre pensando che svolgesse perizie immobiliari, Lorella Cuccarini e Riccardo Rossi optano per le perizie immobiliari.

Inevitabilmente la risposta è corretta ed il montepremi sale a 184.000 euro.

Riccardo Rossi si esibisce in un monologo dedicato ai regali di Natale. Mentre è più semplice comprare un regalo ai bambini, la faccenda diventa più complessa quando bisogna farlo agli adulti. Per non sbagliare egli suggerisce di regalare materiali di consumo come 10 kg di paccheri o 100 batterie .

Soliti Ignoti Speciale Telethon – il parente misterioso

Terminata la prima fase del gioco, è il momento dell’ingresso del parente misterioso.