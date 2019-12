Stasera in Tv 22 dicembre 2019 – i programmi in onda

Stasera in Tv 22 dicembre 2019. Si conclude la serie Pezzi unici su Rai 1.Continua su Rai 2 Che tempo che fa con ospite, tra gli altri Roberto Bolle. Nuovo appuntamento con Le iene show che si accomiatano dal pubblico. In stand by anche Non è L’Arena.Ecco nei dettagli quanto accade questa sera in tv.

Su Raiuno, alle 21.25, l’ultima puntata della fiction Pezzi unici. Vanni (Sergio Castellitto) sospetta che dietro la morte di suo figlio Lorenzo ci siano Lucio e Jess, che probabilmente lo hanno coinvolto in qualcosa di illegale determinandone la fine. La ragazza professa la sua innocenza, ma Vanni non le crede e la caccia dal laboratorio.

Su Raidue, alle 21.05, il talk show Che tempo che fa. Ultimo appuntamento prima di Natale con Fabio Fazio e i suoi ospiti. La puntata dell’8 dicembre, in cui erano presenti in studio tra gli altri la regista Lina Wertmuller e gli attori Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, è stata seguita da 2.015.000 telespettatori, per uno share dell’8,21%.

Su Italia 1, alle 21.10, l’attualità con Le Iene Show. Ultimo appuntamento del 2019 con il programma firmato da Davide Parenti. In studio Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena – Best Of. Rivediamo i politici che hanno partecipato al talk di Massimo Giletti, da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a Giorgia Meloni fino a Matteo Renzi. Ma Giletti ha dato spazio anche alle sorelle Napoli e alla loro battaglia legale contro la mafia.

Stasera in Tv 22 dicembre 2019 – i film Rai e Mediaset

Su Rai 4, alle 21.10, il film thriller del 2016, di Chris Peckover, Better Watch Out, con Levi Miller, Olivia DeJonge. La notte di Natale, Ashley accetta di fare da babysitter al figlio dei Lerner. Ma durante la serata, alcuni sconosciuti irrompono in casa e loro faranno di tutto per proteggersi.

Su Rai Movie, alle 21.00, il film storico del 1955, di Ernst Marischka, La principessa Sissi, con Romy Schneider. L’imperatore Francesco Giuseppe sta per sposarsi con Elena, una delle figlie del granduca di Baviera. Ma quando conosce Sissi, la sorella della futura sposa, s’innamora di lei.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’avventura del 2008, di Steven Spielberg, Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo, con Harrison Ford. L’ormai maturo Indiana Jones (Harrison Ford) viene coinvolto dal giovane Mutt (Shia LaBeouf) nella ricerca del Teschio di cristallo di Akator nascosto in Perù. Lì lo studioso ritrova l’ex fidanzata Marion, che gli rivela che Matt è suo figlio. Intanto la spia sovietica Irina Spalko è sulle loro tracce.

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 1994, di Les Mayfield, Miracolo nella 34° strada, con Elizabeth Perkins, Richard Attenborough. New York: il Babbo Natale in forza ai grandi magazzini Cole è ubriaco. Lo sostituisce Kriss Krngle (Richard Attenborough), un tipo eccentrico che sostiene di essere il vero Santa Claus. L’uomo conquista subito la piccola Susan (Mara Wilson), figlia della direttrice marketing del centro commerciale.

I film in onda stasera su Iris Paramount

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di S. Kapur, Elizabeth: The Golden Age, con Cate Blanchett. Elisabetta I si scontra con Filippo II di Spagna, che vorrebbe sul trono d’Inghilterra la cattolica Maria Stuarda. E la presenza a corte di un avventuriero complica le cose.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film western del 1992, di Michael Mann, L’ultimo dei Mohicani, con Daniel Day-Lewis. Il mohicano Chingachgook, i figli Uncas e l’adottivo Hawkeye, salvano dagli uroni le sorelle Munro, figlie di un comandante inglese. Ma se la devono vedere con una tribù ostile.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2017, di e con Ficarra e Picone, L’ora legale. In un paese siciliano, un professore che ha dichiarato guerra all’illegalità e alle brutte abitudini viene eletto sindaco. I due cognati, Salvatore e Valentino, e il paese intero vengono messi a dura prova.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico di Richard Eyre, Il verdetto – The Children Act, con Emma Thompson. La stimata giudice Fiona Maye affronta il caso di Adam. Il ragazzo, cresciuto in una famiglia di Testimoni di Geova, non accetta una trasfusione che è potrebbe salvargli la vita.