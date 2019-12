L’anno che verrà 2020 – Amadeus a Potenza con gli 8 finalisti di Sanremo Giovani

Anche questa volta Amadeus accompagna il pubblico di Rai1 nel 2020 con L’anno che verrà. E Potenza, capoluogo della Basilicata, fa da cornice al Capodanno di Rai1. La novità è che tra gli artisti ci sono anche gli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2020.

L’anno che verrà 2020 – anticipazioni conduce Amadeus

E’ Amadeus a condurre L’Anno che Verrà. Lo spettacolo che accompagna il pubblico dal vecchio al nuovo anno, si svolge dalla Piazza Mario Pagano, davanti al Teatro Stabile della città.

Come tradizione la lunga diretta è un mix di musica, comicità e spettacolo.La tradizionale festa del Capodanno di Rai1 è trasmessa anche in HD sul Canale 501 ed è realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata e il Comune di Potenza.

La lunga serata è anche un momento promozionale di grande rilievo per la Basilicata. La regione con paesaggi di grande bellezza, scorci paesaggistici insoliti e affascinanti, ospita la kermesse di fine anno che nel 2018 si svolse a Matera.

Potenza, la “città delle cento scale”, con la sua storia e le sue tradizioni, dalle 21 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, ospiterà per oltre quattro ore la kermesse.

L’anno che verrà 2020 – ospiti le Nuove Proposte di Sanremo

Amadeus Rai 1 quest’anno per la notte di San Silvestro , ha invitato anche gli 8 artisti in gara a Sanremo Giovani. E così sul palcoscenico di Potenza arrivano i concorrenti giovani che partecipano a Sanremo 2020. Il conduttore della kermesse canora punta tutto sulla manifestazione.

Naturalmente la serata sarà piena di ospiti. E Amadeus avrà sempre un occhio attento al festival che condurrà dopo poco più di un mese.

Gli artisti saranno accompagnati da una orchestra di 30 elementi, diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i migliori brani di ieri e di oggi. Presente anche un corpo di ballo, che farà da cornice, con le proprie esibizioni, alle performance dei cantanti e degli ospiti. La regia è di Maurizio Pagnussat.

L’anno che verrà anche su Rai Radio 1

Anche quest’anno L’Anno che verrà, oltre che su Rai 1 è fruibile, in diretta radiofonica da Rai Radio1. L’emittente propone uno speciale condotto sul posto da Marcella Sullo, Alfredo Pasqua e Giovanni Vignola. I tre conduttori radiofonici realizzeranno incursioni e interviste dal backstage nel corso della diretta condotta da Amadeus.

Sia su Rai 1 che su Radio 1 ci sarà un ampio spazio per raccontare gli eventi principali dell’anno appena trascorso.