Pezzi unici ultima puntata 22 dicembre – Vanni scopre l’assassino del figlio

Questa sera va in onda l’ultima puntata di Pezzi unici. La serie trasmessa da Rai 1 è giunta alla sesta puntata. Si conclude la prima stagione che quasi certamente avrà un seguito.

Pezzi unici ultima puntata – la scoperta dell’assassino di Lorenzo

L’ultima puntata di Pezzi unici rivela finalmente la verità sull’assassino di Lorenzo il figlio di Vanni Bandinelli (Sergio Castellitto). Il gran finale si annuncia pieno di colpi di scena perché la scoperta dell’assassino arriverà soltanto nelle ultime scene.

La puntata di sette giorni fa si era conclusa con la rivelazione da parte di Jess di essere incinta. La ragazza aveva confessato ad Anna (Irene Ferri) che il bambino era di Lorenzo. La notizia viene data immediatamente dalla stessa Anna a Vanni che resta incredulo.

L’artigiano fiorentino però nonostante la notizia che nascerà un nipote, comincia a sospettare che l’assassina di Lorenzo sia proprio Jess con la complicità dell’ex fidanzato Lucio. Vanni ha un colloquio molto duro con la ragazza che gli assicura di essere innocente. L’artigiano però non le crede e le dice chiaramente di andar via dalla sua bottega e di non tornare mai più.

Jess non si rassegna anche perché avrebbe voluto concludere il corso di artigianato che oramai volge al termine.

Lapo, che nella scorsa puntata aveva schiaffeggiato violentemente Valentina, chiede il perdono della ragazza. Ma quest’ultima è intenzionata a non concederlo perché ritiene la violenza di Lapo molto grave nei suoi riguardi.

Beatrice tenta di ricucire il rapporto con Elia. E i pezzi unici cominciano ad avvertire la mancanza di Jess.

Pezzi unici – finale e verità sulla morte di Lorenzo Bandinelli

Nella parte finale della serie, finalmente la polizia comincia a dare ascolto ai sospetti di Vanni. L’artigiano aveva più volte espresso molti dubbi sulla morte del figlio. Ma la polizia continuava ad insistere che si trattava di un suicidio. Per questo motivo il caso era stato archiviato.

Adesso però Vanni riesce a convincerli che le indagini devono essere riaperte. Si scopre così un nuovo scenario. Innanzitutto Vanni decide di incontrare la sua ex moglie. Nel corso del confronto Chiara rivela a Vanni un segreto del suo passato che avrà molta importanza per arrivare alla verità.

Intanto Jess riceve un messaggio dal telefono di Lorenzo. La ragazza è sconvolta e ritiene a sua volta che sia proprio Lucio il colpevole della morte di Lorenzo. Escogita così un piano per far tornare Lucio in carcere.

Pezzi Unici – il cast completo della puntata

Gli attori che recitano nel cast di Pezzi unici sono:

Sergio Castellitto, Irene Ferri, Giorgio Panariello, Fabrizia Sacchi, Leonardo Pazzagli, Anna Manuelli, Moisé Curia, Lucrezia Massari, Carolina Sala, Margherita Tiesi, Lorenzo De Moor. E ancora Marco Cocci, Renato Marchetti, Katia Beni, Antonio Zavatteri, Sandra Ceccarelli, Andrea Muzzi e Giulio Berruti. E con l’amichevole partecipazione di Loretta Goggi.

La serie è fruibile anche su Rai Play.