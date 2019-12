Un misterioso Babbo Natale su La5 – trama, cast, finale

La5 manda in onda questa sera il film Un misterioso Babbo Natale. L’appuntamento è alle 21:10 su canale 30 del digitale terrestre.

Un misterioso Babbo Natale – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast del film tv Un misterioso Babbo Natale è composto dai seguenti attori: Tatyana Ali, Lamorne Morris, Ernie Hudson, Jordin Sparks, Bill Cobbs, Della Reese, Denise Boutte, Jay Ellis, Elimu Nelson. La regia è di Peter Sullivan (Il segreto di Natale).

La produzione statunitense, risale al 2013. Ma il film è stato trasmesso precedentemente soltanto sul canale Cine Sony, attualmente spento. Il titolo originale è Dear Secret Santa. La durata è di un’ora e 30 minuti. Oltreoceano il film è stato presentato in anteprima su Lifetime.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti, in particolare in alcuni piccoli centri della California del Nord. La location principale è Beverly Hills. La vicenda unisce alle atmosfere natalizie alcuni elementi apparentemente paranormali.

Un misterioso Babbo Natale – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista Jennifer (Tatyana Ali), una giovane donna in carriera che lavora in una banca a Beverly Hills. Improvvisamente decide di trasferirsi nel piccolo centro in cui è cresciuta. Qui aveva un amico speciale Jack con il quale trascorreva molto tempo, perché tra di loro si era instaurato un rapporto di grande amicizia.

Jack viveva nell’abitazione accanto a quella di Jennifer. Un giorno la giovane donna aveva ricevuto la notizia della sua morte avvenuta in un grave incidente stradale.

Mentre è nell’appartamento, e sta preparando le decorazioni per il Natale, Jennifer riceve una strana cartolina di Natale. Pensa sia un ammiratore perché le svela episodi della sua infanzia. Tutto questo accende la sua curiosità.

Dopo la prima cartolina Jennifer ne riceve altre sempre sullo stesso tono e con altri episodi del suo passato. A questo punto Jennifer decide di rispondergli. Intanto è certa che gli episodi di cui le parla il misterioso ammiratore, li ha vissuti realmente con Jack, l’amico scomparso.

Tutto questo stimola ancora di più la sua sensibilità. Jennifer comincia così a interrogarsi sulla possibilità che sia proprio l’amico scomparso a mandarle tutte queste cartoline. In effetti Jennifer non ha mai dimenticato Jack e lo ha sempre considerato il vero amore della sua vita.

Il finale del film in onda su La5

La parte finale del film è tutta incentrata sulla scoperta del mistero delle cartoline e soprattutto su chi le manda. A far da contorno alla vicenda ci sono molti altri personaggi tra i quali il padre di Jennifer. L’uomo abbastanza anziano è vittima di una caduta in casa mentre preparava le decorazioni natalizie. Perciò Jennifer deve badare anche a lui durante il periodo di convalescenza.