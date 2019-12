Capodanno in musica 2019 con Federica Panicucci su Canale 5

Martedì 31 dicembre Canale 5 trasmette Capodanno in musica 2019, con la conduzione di Federica Panicucci. Uno show in prima serata che accompagnerà il pubblico nella notte di San Silvestro.

Capodanno in musica 2019 – conduzione scaletta ospiti

Da Piazza Libertà a Bari, Federica Panicucci conduce per il terzo anno consecutivo Capodanno in musica 2019, la kermesse musicale che accompagna gli spettatori fino all’arrivo del nuovo anno.

Sul palco saliranno numerosi interpreti della musica italiana ma anche gli idoli dei più giovani che dominano le classifiche di vendita e di fruizione in streaming.

Si inizia con Giordana Angi, una delle finaliste di Amici 19 e coach della prima edizione di Amici Celebrities. Ci sono poi Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, reduce dai successi Margarita in duetto con Marracash e Pensare male di me con i The Kolors, ed il rapper J-AX. L’ex Articolo 31 è attualmente in onda sulla stessa rete con il talent e game show All together now insieme a Michelle Hunziker.

Ad essi si aggiungono Marianne Mirage, il rapper Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek e la coppia inedita Raf ed Umberto Tozzi. Dopo aver registrato insieme un doppio disco celebrativo, saranno di nuovo in tournée nel 2020 per riproporre al pubblico i loro brani indimenticabili.

Ci saranno anche Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo. Inoltre sarà presente il vincitore della prima music battle in lattina, “Coca-Cola Future Legend”.

Dopo la mezzanotte,ci sarà il dj set di Max Brigante. L’energia del suo show Mamacita farà ballare Piazza Libertà a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R’n’B.

Capodanno in musica 2019 – con Radio 105 e Radionorba

Capodanno in musica sarà trasmesso da Canale 5 e in contemporanea su alcune stazioni radio, tra le quali Radio 105 e Radionorba. Quest’ultima promuove l’evento in partnership con Radio Mediaset. Le postazioni radio saranno installate sul palco e nel backstage.

Ci saranno Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Fernando Proce insieme al team di R101. Saranno presenti le colleghe Tamara Donà e Roberta de Matthaeis di Radio Monte Carlo e Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio. Alan Palmieri e Antonella Caramia, invece, racconteranno l’ultima notte dell’anno dai microfoni di Radionorba.

A partire dalle ore 21.00 il territorio pugliese ospita oltre quattro ore di intrattenimento a cui partecipano grandi musicisti ed interpreti della musica leggera italiana. Non mancherà una grande sorpresa che infiammerà la piazza di Bari e il pubblico televisivo.

La show si scontra con il competitor L’anno che verrà di Amadeus, trasmesso in diretta dalle 21.25 su Rai 1 da Potenza

Capodanno in musica – dove seguire l’evento

E’ possibile seguire l’evento Capodanno in musica 2019 sia su Canale 5 e in HD sul canale 505 o in streaming sul sito Mediasetplay.

Lo show può essere seguito anche in radio sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba.

La regia è firmata da Luigi Antonini.