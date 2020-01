La donna di paglia Top Crime

Top Crime trasmette questa sera La donna di paglia del ciclo Il commissario Claudius Zorn. L’appuntamento è sul canale 39 del digitale terrestre free alle ore 21:10. Il commissario Claudius Zorn è una serie poliziesca datata 2017 dalle atmosfere tra il drammatico e il giallo.

La produzione è tedesca e la durata è di ogni film tv è di un’ora e 30 minuti. Le riprese si sono svolte tutte in Germania.

Il commissario Claudius Zorn: La donna di paglia – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del film tv La donna di paglia è composto dai seguenti attori: Stephan Luca, Axel Ranisch, Alice Dwyer, Katharina Nesytowa, Devid Striesow, Sylvester Groth, Steffi Kühnert, Judith Engel. La regia è di Andreas Herzog.

Le riprese si sono svolte tutte ad Halle (Saale) una cittadina extracircondariale della Sassonia-Anhalt. È la maggiore città della regione.

Il titolo originale della serie è Zorn – Kalter Rauch.

Il commissario Claudius Zorn: La donna di paglia – trama del film tv in onda su Top Crime

La trama de La donna di paglia ha naturalmente come protagonista il poliziotto Claudius Zorn. Attualmente si trova ad essere in secondo piano rispetto al collega Schroeder. A Zorn non piace diventare un subalterno.

Questa situazione lo rende particolarmente nervoso ed introverso. Eppure dovrebbe essere per lui un periodo di grande serenità. Infatti la sua compagna Marina, con la quale convive da qualche tempo, aspetta un bambino.

Per Claudius Zorn è la prima esperienza come padre. Ma non riesce ad essere felice. Infatti alla situazione professionale si aggiunge la sua vita privata che presenta non meno difficoltà. Marina infatti negli ultimi tempi si comporta in una maniera davvero strana. E come se non bastasse ad Halle, dove il poliziotto opera, cominciano ad accadere i fenomeni abbastanza inquietanti.

Durante una campagna di pulizia delle strade e dei pozzi, proprio in un pozzo viene trovata una articolazione dell’anca artificiale. Naturalmente era la protesi innestata, grazie ad un intervento chirurgico, su una donna che, si scopre poco dopo, è scomparsa senza lasciare traccia.

Il finale del film

Le indagini di Claudius Zorn rivelano che l’anca apparteneva a Donata Zettel. Si viene poi a sapere che la donna era scomparsa da una settimana. Inoltre le successive indagini di Zorn rivelano che Donata Zettel era la moglie di Gregor, cantante un tempo molto famoso.

Ad occuparsi del caso sono Schroeder e Zorn. Ambedue visitano il marito della donna scomparsa. L’uomo non sa dove si trovi attualmente sua moglie. Ma questa affermazione non convince i due poliziotti che si rendono conto anche dello stato di povertà nel quale versa l’uomo.

Il caso si presenta molto più complicato di quanto Schroeder e Zorn non immaginassero. I due devono trovare il filo di collegamento tra molti altri eventi che nel frattempo sono accaduti ad Halle. Tutti hanno un legame con la scomparsa della donna.