Sanremo 2020 è oramai alle porte e Rai1 e Rai2 su preparano a raccontare il festival con i principali programmi in palinsesto. E come inviato arriva Jonathan Kashanian.

Per la prima rete di viale Mazzini, scendono in campo UnoMattina, Storie italiane e La vita in diretta. Per la seconda rete, invece, ecco I fatti vostri, Detto fatto, Settimana Ventura, Quelli che il calcio e Che tempo che fa. Ecco nei dettagli quanto accade nella settimana dal 3 al 7 febbraio.

Sanremo 2020 Rai1 e Rai2 raccontano il festival – I programmi della prima rete

Come ogni anno UnoMattina, Storie italiane e La vita in diretta racconteranno la settimana del Festival di Sanremo da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio, in diretta e con collegamenti dalla cittadella ligure e dall’Ariston.

In particolare mentre UnoMattina e Storie italiane restano con la redazione a Roma, Alberto Matano e Lorella Cuccarini condurranno La vita in diretta dallo studio realizzato appositamente all’interno del Palafiori di Sanremo. Gli inviati del programma gireranno per la città raccontando tutto ciò che ruota intorno alla kermesse.

Al centro delle attenzioni i cantanti in gara ma anche la gente comune le tante persone che arrivano ogni anno nella cittadina ligure. Saranno fatti sondaggi nelle piazze. Durante la diretta i conduttori si collegheranno con l’Ariston per raccontare le ore precedenti, partecipare ai preparativi insieme ai cantanti ed ai fan che fanno file incredibili per salutare i loro idoli..

Sanremo 2020 – i programmi della seconda rete

I fatti vostri

I fatti vostri di Giancarlo Magalli, da lunedì 3 febbraio, si occupano del festival innanzitutto con spazi musicali. Graziano Galatone e Roberta Morise cantano alcuni successi della kermesse. Umberto Broccoli svela le curiosità e gli aneddoti di costume nella rubrica “Sanremo – musica è storia”. Previsti anche foto e filmati dedicati. Gli inviati sono Mary Segneri dal red carpet e Massimo Proietto che agisce dal Palafiori.

Detto Fatto

Da lunedì 3 febbraio a venerdì 7 Bianca Guaccero con Detto Fatto si occupa della kermesse. Tre gli inviati: Elisa D’Ospina Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. Diversi i tutorial in chiave “sanremese”: in quelli di cucina, ad esempio, verranno proposte le ricette dei piatti preferiti da alcuni cantanti, mentre quelli di moda ripercorreranno gli abiti storici del Festival. Non mancheranno ospiti in studio.

Settimana Ventura

Anche Settimana Ventura nelle puntate di domenica 2 e 9 febbraio Simona, ospiterà alcuni dei protagonisti delle passate edizioni di Sanremo. Vengono ricordati aneddoti della loro esperienza all’Ariston. Inoltre dovranno sottoporsi alle domande dei giovani opinionisti tra cui gli ex-studenti de “Il Collegio”. In onda la domenica mattina alle 11.55.

Quelli che il calcio

Sia domenica 2 e che domenica 9 febbraio Enrico Lucci sarà a Sanremo inviato di Quelli che il calcio. Racconta il festival e propone mini talk e dibatti tra fan sosia e gente comune in un suo personale “show immaginario” on the road.

Che tempo che fa

Che tempo che fa, domenica 9 febbraio in prima serata ospita protagonisti del Festival.