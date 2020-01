Rai 3 trasmette questa sera alle 21:30 il film dal titolo Remember. La pellicola arriva in Italia in prima visione assoluta ed è stata presentata in anteprima alla mostra del cinema di Venezia 72. Inoltre è stata candidata come miglior film straniero ai David di Donatello sempre del 2016.

La storia raccontata ha come protagonista Christopher Plummer (Muhammad Ali’s greatest fight). L’attore è stato premiato con l’Oscar e il Golden Globe come miglior attore non protagonista per il film Beginners.

Le riprese di sono svolte a Toronto in Canada.

Remember film Rai 3 – trama del film

La trama ha come protagonista Zev Gutman, un anziano affetto da demenza senile che vive in un ospizio insieme al suo amico Max. Zev purtroppo sta perdendo lentamente la memoria. E ad un certo punto inizia anche ad essere vittima del morbo di Alzheimer. Non riesce più a riconoscere gli altri.

Ma ha impressa nella sua mente l’immagine di Otto Wallisch, un ufficiale nazista responsabile di aver massacrato tutta la sua famiglia nel campo di concentramento di Auschwitz.

Nonostante il male e la perdita progressiva della memoria, Zev decide di partire alla ricerca del nazista che, nel frattempo, si è rifugiato negli Stati Uniti e vive lì sotto falso nome.

Max è stato anche lui colpito drammaticamente dall’olocausto. Infatti è riuscito a scampare agli orrori del campo di prigionia, ma la sua famiglia ha trovato la morte.

Zev è l’unico in grado di riconoscere il criminale. Il viaggio verso gli Stati Uniti si prospetta lungo e difficile. Zev ha fretta perché sa che la sua memoria sta lentamente svanendo.

Al di là dell’oceano incontra tre personaggi che potrebbero essere il feroce nazista e si nascondono sotto lo stesso nome: Rudy Kurlander. Il primo e è un soldato tedesco, il secondo è stato nei campi di concentramento, il terzo, sempre con il nome di Rudy Kurlander, potrebbe essere proprio la persona cercata.

Quando Zev e Max lo incontrano, Zev riconosce in lui tutti i segni dell’ideologia nazista estrema. Molto presto però si rende conto che il terzo Kurlander si rivela essere troppo giovane per l’epoca in cui sono avvenuti i drammatici fatti di sangue. Per questo non potrebbe essere l’assassino della sua famiglia.

Esiste dunque un quarto Rudy Kurlander sulle cui tracce si pongono subito Zev e Max. Ed è proprio nella ricerca di questo personaggio che Zev scopre una verità drammatica e sorprendente. Ma non arretra dinanzi a nulla perchè vuole rendere giustizia ai suoi cari. Ed è deciso a portare a termine questa missione con l’ultimo barlume della memoria che gli è rimasto.

Remember film Rai 3 – cast completo

Il cast del film proposto da Rai 3 è il seguente

Christopher Plummer : Zev Gutman

: Zev Gutman Bruno Ganz : Rudy Kurlander – 1

: Rudy Kurlander – 1 Jürgen Prochnow : Rudy Kurlander – 4

: Rudy Kurlander – 4 Heinz Lieven : Rudy Kurlander – 2

: Rudy Kurlander – 2 Henry Czerny : Charlie Gutman

: Charlie Gutman Dean Norris : John Kurlander

: John Kurlander Martin Landau : Max Rosenbaum

: Max Rosenbaum Kim Roberts : Paula

: Paula Sofia Wells : Molly

: Molly Janet Porter : madre di Molly

: madre di Molly Peter DaCunha : Tyler

: Tyler Amanda Smith : Cele

: Cele Stefani Kimber : Inge

: Inge Jane Spidell : Kristin Kurlander

: Kristin Kurlander Amy Wainberg: pianista

Remember film – doppiatori