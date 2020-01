Tv8 trasmette questa sera il film dal titolo La fabbrica dei biscotti. L’appuntamento è alle 21:30 sul canale 8 del digitale terrestre. Per la fruizione in alta definizione la pellicola è disponibile anche al numero 508 del telecomando.

La durata del tv movie è di circa un’ora e 30 minuti. La produzione, canadese e statunitense, risale al 2016. Le atmosfere sono a metà strada tra la commedia romantica e il genere sentimentale. Il titolo originale è Christmas Cookies.

La fabbrica dei biscotti – cast, regia, attori, riprese, location

Il cast del tv-movie è composto dai seguenti attori: Jill Wagner, Wes Brown, Amélie Eve, Benita Ha, Marci T. House, P. Lynn Johnson, Marissa Miller, Chelsey Reist, Tiera Skovbye. La regia è affidata a James Head.

Le riprese si sono svolte nella British Columbia in Canada. Il progetto è stato finanziato dalla Hallmark Channel.

Una curiosità: l’attore principale Wes Brown che nel film interpreta il ruolo di Jake, è presente anche in molti altri film tv proposti in Italia dalla Hallmark Channel. Tra questi Natale a Graceland.

La fabbrica dei biscotti – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Hannah un’affascinante donna in carriera. La zia Sally possiede una fabbrica di biscotti molto importante.

Quando la zia decide di vendere la storica azienda, per Hannah si prospetta un compito abbastanza complicato. L’azienda ha una enorme importanza nell’economia della cittadina soprattutto perché gran parte degli abitanti vi lavora con diverse mansioni. Qualora la fabbrica fosse venduta, sarebbe un durissimo colpo che avrebbe ripercussioni anche sulla vita quotidiana degli abitanti che vi lavorano. Purtroppo però le leggi del mercato hanno deciso diversamente.

Quando Hannah arriva sul luogo, si vede costretta a fronteggiare la tenacia e la testardaggine di Jake che lavora nell’azienda con compiti manageriali ed è intenzionato a non vendere. I motivi sono economici e sentimentali. Jake crede molto nell’importanza della fabbrica che ha una storia molto prestigiosa. La sua mancanza sarebbe un duro colpo anche per i turisti che frequentano la cittadina attratti soprattutto dall’alta qualità della pasticceria.

Il finale del film

Nella parte finale del film, molto presto tra Jake ed Hannah cominciano discussioni e litigi. È tale lo scontro che si provoca tra i due che non riescono neanche più ad avere un colloquio civile. I motivi dell’astio aumentano sempre di più. Ci vorrà del tempo per trovare una soluzione soddisfacente. Ma, mentre tutto questo accade, i due si rendono conto di avere molto in comune.

L’happy ending sarà sicuramente gratificante. Ma per arrivare alla soluzione positiva finale, bisognerà combattere ancora molte battaglie, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sentimentale.