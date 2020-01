Oggi, sabato 25 gennaio, in diretta su Canale 5 alle 14.10 una nuova puntata di Amici 19.

Amici 19 diretta 25 gennaio 2020 – Giulia in lacrime

Maria fa scendere Giulia sul palco, dietro di lei Martina, Gaia, Skioffi e Stefano, protagonisti di uno spiacevole evento. I ragazzi in settimana, durante le prove di Giulia, hanno preso in giro la loro compagna, imitandola e criticando la sua performance.

Interviene Rudy: – Martina prendi vita oggi per parlare male […] questa è la prova che forse tu vuoi fingere di essere una grande artista. Ma voi avete mai detto a Giulia quello che pensate? –

Risponde Gaia: – Io dico sempre cosa penso delle esibizioni degli altri. Non ho problemi a esprimere il mio pensiero.-

Maria entra nel discorso dicendo a Giulia che probabilmente non sono le parole di Gaia ad averla offesa, ma piuttosto quelle di Martina e Skioffi. Giulia risponde dicendo che con entrambi ha passato del tempo e non se lo sarebbe aspettata.

Skioffi replica criticando il fatto che la produzione abbia tagliato i pezzi in cui lui stesso diceva tante “cose belle”. Ma Giulia è comunque offesa dall’atteggiamento di Giorgio, che lei reputa un amico.

Maria annuncia quanti allievi potranno entrare al serale. Il numero massimo è dieci.

Amici 19 diretta 25 gennaio 2020 – Nyv al serale

Marcello porta in studio la prima maglia verde. I ragazzi possono votare chi mandare al serale. Nyv prende sette voti, adesso tre giudici giudicheranno le sue esibizioni. Nyv andrà al serale solo se riuscirà a conquistare tre SI.

Nyv è la prima allieva al serale. I professori sono fieri di lei e del suo percorso. Stash: – É bello vederti così felice.-

Sfida a squadre

Gaia si sfida con Giulia. Tutti i professori votano Gaia, che nell’esibizione di oggi è piaciuta di più.

Valentin balla contro Javier. Javier conquista tutti con la sua coreografia.

Stefano canta contro Nyv. Vince Nyv nonostante la Pettinelli ci tenga a specificare che questa è stata la migliore esibizione di Stefano.

La prova TIM è di ballo. Talisa vs Federico. Vince Federico. Ora le squadre sono pari. É il momento dello spareggio tra Jacopo e Francesco.

Vince Francesco e quindi la squadra di Giulia.

Perde la squadra di Gaia. Chi non è stato schierato deve fare l’esame per evitare l’eliminazione.

Scende sul palco Skioffi che canta il suo inedito Parlerò di te. Maria chiede a Skioffi cosa c’è che non va, il cantante è visibilmente turbato. Dice di non essere stimolato. Ma nonostante questo continua la sua prova.

I professori escono per scegliere tutti e tre insieme. Nel frattempo Gaia e Skioffi hanno uno scontro, in quanto lui la accusa di essere egoista e di non aver schierato in maniera onesta i componenti della squadra.

Skioffi non ha passato l’esame e viene eliminato.

Tocca ora ad Ayoub sostenere l’esame. Anche lui viene eliminato.

Nella scuola di Amici entra un nuovo allievo scelto dalla produzione, un ballerino, Nikolaj.

Finisce così la puntata del pomeridiano di Amici.