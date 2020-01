Sabato 25 gennaio alle 21.20 su Rai1, va in onda l’ultima puntata della terza edizione di Meraviglie la penisola dei tesori.

Il programma è condotto da Alberto Angela. In quattro puntate il conduttore ha compiuto un viaggio nella penisola italiana tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività dei nostri antenati.

L’Italia è davvero la penisola dei tesori. Ospita, infatti, 55 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Non solo è il patrimonio più ricco, ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici. Quindi, questo programma è anche un omaggio agli italiani, a quanto hanno saputo fare nei secoli e a quanto, tra mille difficoltà, continuano a fare.

Meraviglie puntata 25 gennaio – Alberto Angela al Quirinale

L’ultima puntata del viaggio in Italia di Alberto Angela parte da un luogo privilegiato: il Quirinale, la sede della Presidenza della Repubblica. Sarà una scoperta non tanto di questo magnifico palazzo ma di ciò che rappresenta, e cioè del patrimonio, delle tante ricchezze naturali e artistiche sparse in tutta Italia. È come essere nella casa degli italiani, a fare l’inventario dei beni di famiglia. Dal Palazzo, Alberto Angela si sposterà per mostrare le meraviglie italiane. E’ l’occasione per far conoscere ai telespettatori la valenza di un Palazzo che ci rappresenta tutti.

Meraviglie – Val Camonica, Genova e Sicilia

Dopo uno sguardo alle incisioni della Val Camonica, il primo sito nazionale tutelato dall’Unesco, si andrà a Genova, la città superba, la dominatrice dei mari, con la sua lanterna e palazzo Doria. Il testimone sarà un genovese innamorato della sua città: Luca Bizzarri.

Ci si sposterà al sud, in Sicilia, tra i paesaggi lunari dell’Etna, il vulcano più attivo del mondo, un’alternanza di fuoco e di neve.

Si vedrà come l’attività vulcanica ha modificato profondamente la montagna e tutto il territorio circostante.

Dallo spazio, l’astronauta Luca Parmitano svela le emozioni provate sorvolando il vulcano. Lo scrittore Alessandro D’Avenia ripercorre la sua adolescenza e racconta i miti legati all’Etna.

Tra le distese laviche, si vedranno anche i movimenti coreografici della Compagnia Zappalà Danza.

Meraviglie – ultima tappa in Toscana

E, infine, l’ultima tappa di Meraviglie porta in Toscana. Si partirà dalla magnifica Piazza del Campo di Siena per andare sorvolare Val d’Orcia, dove tra strade circondate da cipressi, roccaforti ed acque termali, i telespettatori potranno ammirare uno dei paesaggi più dolci e rasserenanti d’Italia. Oliviero Toscani ne esalterà la bellezza, mentre Luca Angeletti rievoca la figura di Ghino di Tacco.