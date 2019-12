Principessa per caso su Rai 2 – trama, cast, finale

Ha per titolo Principessa per caso il film tv che Rai 2 manda in onda oggi pomeriggio alle 15:40. È la seconda pellicola per la televisione che la rete propone in sostituzione del programma Detto Fatto in pausa natalizia.

Principessa per caso – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast degli attori presenti nel film Principessa per caso è composto da: Bethany Joy Lenz (Natale a Winters Inn), Will Kemp, Simon Dutton, Joseph Thompson, Brittany Bristow, Elva Trill, Poppy Roe. La regia è di Mike Rohl.

La pellicola, che ha come titolo originale Royal Matchmaker, è una produzione recente del 2018. È stata realizzata negli Stati Uniti ed ha la durata di un’ora e 30 minuti.

Le riprese si sono svolte oltreoceano in particolare a New York. Ricordiamo ai nostri telespettatori che il matchmaker è una figura professionale che ha il compito mettere insieme due persone, solitamente per scopo matrimoniale. Ed è proprio una matchmaker la protagonista del film di cui vi stiamo per raccontare la trama. Il genere della pellicola è sentimentale con incursioni romantiche. Ripercorre un genere già troppo battuto sia sul piccolo che sul grande schermo. Infatti ancora una volta al centro c’è un principe che sposa una borghese.

Principessa per caso – trama del film in onda su Rai 2

La trama del film Principessa per caso ha come protagonista Kate (Joy Lenz), una newyorkese molto nota in città perché ha la reputazione di essere bravissima nel cercare l’anima gemella per chiunque si rivolga a lei. La sua notorietà è diventata talmente vasta da scavalcare i confini nazionali ed arrivare addirittura nel regno di Voldavia. Si tratta di un regno fittizio, il cui sovrano, re Edward, è preoccupato perché il figlio, suo successore, non ha ancora trovato una moglie. Si rivolge allora a Kate e la convince ad accettare l’incarico di trovare una compagna per il principe Sebastian.

Quando Kate arriva nella capitale della Voldavia, si mette subito al lavoro per ottemperare al suo compito e trovare una moglie perfetta per il giovane erede al trono. Sebastian però non sembra avere nessuna intenzione di prendere moglie. Re Edward svela a Kate che ha poco tempo per assolvere al suo incarico. Infatti tra poche settimane la Voldavia si prepara a festeggiare un importantissimo evento nazionale. Il re Edward vorrebbe che in quella occasione il principe ereditario potesse presentare ai suoi sudditi la futura moglie e sovrana.

Il finale del film tv in onda su Rai 2

Il finale del film tv riserva una sorpresa per Kate che amplifica i suoi sforzi. Riesce a presentare al principe molte pretendenti, anche di alto lignaggio. Proprio come le aveva ordinato re Edward. Sebastian però le scarta una dopo l’altra, mettendo così in gravi difficoltà Kate.

Intanto il tempo scorre e la festività nazionale si avvicina. Re Edward è molto preoccupato. Ma Kate, una sera, chiusa nella sua stanza, mentre fa un rapido esame delle future tendenti, scopre all’improvviso di essersi innamorata di Sebastian.