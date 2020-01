Qua la zampa su Canale 5 – trama, cast, finale

Canale 5 nel giorno di Capodanno trasmette prima visione il film Qua la zampa. L’appuntamento è in prima serata alle 21:20 con una pellicola di intrattenimento finalizzata ad intercettare un pubblico trasversale.

Qua la zampa – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast del film Qua la zampa è composto dai seguenti attori: Dennis Quaid (Fortitude), K.J. Apa, Bryce Gheisar, Juliet Rylance, Luke Kirby, Britt Robertson, Peggy Lipton, John Ortiz, Kirby Howell-Baptiste. La regia è Lasse Hallström.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata. Il film ha la durata di 120 minuti, è una commedia con ingredienti che vogliono incentivare una riflessione sulla vita e sul suo significato.

Il titolo originale è A Dog’s Purpose. La pellicola ha avuto anche un seguito nel 2019 dal titolo A Dog’s Journey.

Il film è disponibile anche sul canale 505 per la fruizione in alta definizione.

Qua la zampa – trama del film in onda su Canale 5

La trama ha come protagonista un cucciolo di cane che si è reincarnato in epoche successive. Comincia a ricordare tutte le sue vite passate e le persone che ha incontrato. Guarda i suoi ex padroni sotto un’ottica particolare e cerca di trovare In ognuna delle sue vite precedenti uno scopo ed un valore.

Siamo negli anni ’50. In quest’epoca infatti inizia la storia del cucciolo di cane. Dal momento in cui telespettatori guardano le prime immagini fino al seguito del film, trascorrono alcune settimane. Mentre il cane gioca con altri quattro zampe, viene catturato da cacciatori e portato via. Lo scopo è di ucciderlo. Infatti così accade. Ma lo spirito del cane si reincarna in un cucciolo di Red Retriever nato nel 1961.

L’animale riesce a liberarsi della gabbia in cui è rinchiuso Ma viene trovato da due netturbini che hanno intenzione di venderlo per regalare una cospicua somma.

Mentre entrano in un bar, Il cane viene avvistato da una donna e da suo figlio di 8 anni. Il bimbo si chiama Ethan Montgomery e libera il cane che era rinchiuso in un camioncino. Lo porta a casa dove rimane con il nome di Bailey. Il bimbo ed il cane si legano subito con un rapporto di grande amicizia. Gli anni trascorrono e dopo aver tentato di trovare lavoro inutilmente, il padre di Ethan diventa un alcolista e muore.

Qua la zampa – le altre reincarnazioni

Anche in questa seconda vita Bailey muore e si reincarna in un pastore tedesco che diventa un cane poliziotto di nome Ellie. Siamo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Un’altra reincarnazione si avrà a metà degli anni ’80 e così di seguito fino ad arrivare alle ultime immagini che raccontano il finale del film.

Ambedue i film sono tratti dal romanzo Dalla parte di Bailey dello scrittore americano W. Bruce Cameron.

Gli attori del film Qua la zampa!

Gli attori e i personaggi del film sono i seguenti:

Dennis Quaid : Ethan Montgomery

: Ethan Montgomery K.J. Apa : Ethan giovane

: Ethan giovane Britt Robertson : Hannah giovane

: Hannah giovane Peggy Lipton : Hannah adulta

: Hannah adulta Juliet Rylance : Elizabeth Montgomery

: Elizabeth Montgomery Luke Kirby : Jim Montgomery

: Jim Montgomery John Ortiz : Carlos

: Carlos Logan Miller : Todd

: Todd Pooch Hall : Al

: Al Micheal Patric : Sam

: Sam Nicole LaPlaca : Wendi

: Wendi Kirby Howell-Baptiste : Maya

: Maya Caroline Cave : Ellen

: Ellen Primo Allon: Victor

Doppiatori