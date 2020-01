Rai 1 trasmette oggi, lunedì 6 gennaio, la nuova puntata di Il Paradiso delle Signore. Si tratta della seconda stagione della serie in versione daily. L’appuntamento è sulla prima rete alle 15.40, ogni giorno, dal lunedì al venerdì.

La puntata odierna punta l’attenzione sulla famiglia Cattaneo. In particolare il ragioniere Luciano e sua moglie Silvia, nell’ultima puntata di venerdì scorso, avevano ricevuto una telefonata dal comandante della caserma in cui svolgeva il servizio militare il figlio Federico. Si trattava di una comunicazione grave. Infatti ai genitori veniva comunicato che il giovane soldato aveva avuto un incidente. E, dalle espressioni sconvolte di Luciano Cattaneo, si capiva chiaramente che non si trattava di un fatto secondario.

Il Paradiso delle Signore 6 gennaio – anticipazioni l’incidente di Federico

La puntata de Il Paradiso delle Signore che va in onda oggi 6 gennaio e di cui vi diamo tutte le anticipazioni, è la numero 57 della seconda stagione daily.

Silvia Cattaneo, preoccupata per il figlio, cerca conforto in Agnese Amato, mentre Roberta confida a Gabriella la sua ansia per il ritorno di Federico.

Marta (Gloria Radulescu) intanto, fissa una visita di controllo dal ginecologo. Ma, contro il parere della zia Adelaide (Vanessa Gravina), tiene Vittorio (Alessandro Tersigni) all’oscuro dell’appuntamento che si rivelerà molto importante.

Armando, facendo fare esercizi di lettura a Rocco su un foglio di giornale, scopre una notizia inquietante che potrebbe riguardare Giuseppe Amato, il marito di Agnese. Si ritiene in dovere di informarne il figlio Salvatore.

Federico finalmente torna a casa accompagnato da Luciano. Silvia e Roberta, nel rivederlo, rimangono scioccate dalle sue condizioni.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.

Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.

Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.

E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.