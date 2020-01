PrimaFestival torna anche quest’anno in occasione di Sanremo 2020. Il mini programma di anticipazioni e novità sul Festival di Sanremo oramai in arrivo, inizia questa sera lunedì 27 gennaio e si protrae fino alla conclusione della kermesse canora sabato 8 febbraio. Il notiziario flash ha la durata di sei minuti e va in onda tutti i giorni dopo il TG1 delle ore 20.

PrimaFestival Sanremo 2020 entra ufficialmente nel vivo – anticipazioni conduttori curiosità

PrimaFestival decreta ufficialmente l’inizio di Sanremo 2020. E’ accaduto sempre così, da quando il programma va in onda. PrimaFestival è una sorta di contrapposizione al DopoFestival che è andato tradizionalmente in onda dopo la fine delle puntate della kermesse canora.

Il programma è una striscia informativa che si basa soprattutto sui temi caldi al centro della kermesse canora. Questa volta sarà ancora più interessante, si dice a Rai 1, perchè si celebra la settantesima edizione del Festival di Sanremo.

La striscia va in onda in diretta dal Glass Box che si trova dinanzi al teatro Ariston. Per quanto riguarda la conduzione c’è una novità rispetto al passato. Infatti a gestire PrimaFestival c’è Ema Stokholma DJ e conduttrice.

Il ruolo di Gigi e Ross a PrimaFestval

Accanto alla conduttrice c’è la coppia di comici napoletani Gigi e Ross. I due comici hanno il compito di andare a trovare notizie e curiosità dal backstage del teatro Ariston. Hanno anche la missione di far arrivare al pubblico il clima che si respira nella cittadina ligure in vista della kermesse canora.

Gigi e Ross realizzeranno interviste a caldo e raccoglieranno notizie curiose e gossip sui cantanti in gara. Presente anche il consueto appuntamento con l’analisi dei contenuti che animano i social.

Si parla anche di quanto accade sul web e quali sono le impressioni del popolo della rete. In particolare vengono raccolte tutte le notizie più curiose e le indiscrezioni che circolano sul web.

Questo apparato festivaliero durerà fino al 4 febbraio. Ancora una volta, dopo 70 anni, si cercherà di far conoscere ai telespettatori l’atmosfera del rito sanremese che per una settimana riempie le trasmissioni della prima rete.

PrimaFestival Sanremo 2020 – i conduttori del 2019

Lo scorso anno come conduttori della striscia di sei minuti sono stati Simone Montedoro e Anna Ferzetta. Due attori che hanno cercato di dare un’impronta differente al programma proiettandosi in un settore differente da quello a cui erano abituati.

Come sempre PrimaFestival è fruibile anche su RaiPlay.