Agatha e la verità sull’omicidio del treno su Paramount – trama, cast, finale

Questa sera Paramount Network trasmette in prima serata il film tv dal titolo Agatha e la verità sull’omicidio del treno. Si tratta di un ciclo di tv movie e di miniserie realizzate in Gran Bretagna nel 2019.

Il genere è giallo e tutte le vicende raccontate sono ispirate ai romanzi della scrittrice Agatha Christie. In particolare questa riedizione ha come protagonista proprio la giovane scrittrice Agatha Christie che si occupa personalmente dei casi di cronaca nera e dei delitti da lei creati nelle pagine letterarie.

Paramount ha già trasmesso le tre puntate di Agatha Christie: la serie infernale.

Agatha e la verità sull’omicidio del treno – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del tv-movie Agatha e la verità sull’omicidio del treno è composto dai seguenti attori: Ruth Bradley, Pippa Haywood, Ralph Ineson, Tim McInnerny, Bebe Cave, Derek Halligan, Blake Harrison, Stacha Hicks, Seamus O’Hara. La regia è di Terry Loane.

Le riprese si sono svolte nel Regno Unito nella seconda metà del 2018, in particolare nell’Irlanda del Nord. I luoghi maggiormente interessati sono Grey Abbey House, piccolo villaggio situato nella contea di Down e Ulster Folk and Transport Museum, che si trova a circa 11 km dalla città di Belfast. É stato proprio questo museo a fornire alcune antiche locomotive. Il film è stato presentato in anteprima su Channel Five il 23 dicembre 2018 in prima serata. Il titolo originale è Agatha and the Truth of Murder.

Successivamente il film tv è stato programmato anche negli Stati Uniti e in Canada a fine gennaio 2019. Paramount lo trasmette in prima visione assoluta per l’Italia.

Nel ruolo di Agatha Christie c’è l’attrice Sharon Ruth Bradley. In particolare la Bradley ha rivelato di aver fatto il possibile per interpretare al meglio Agatha Christie. E per calarsi maggiormente nel ruolo ha letto più volte la biografia della scrittrice. «Per me è stata come una Bibbia» ha riferito sul set durante le riprese.

Trama del tv movie in onda su Paramount Network

La trama ha come protagonista Agatha Christie, colta nei suoi anni giovanili. È accaduto un omicidio molto singolare. Siamo nel 1926 e la Christie ha 36 anni. Un giorno viene a sapere che l’infermiera Florence Nightingale Shore è stata uccisa su un treno.

Nonostante le ricerche e le indagini della polizia locale, l’assassino risulta introvabile. Trascorrono sei anni, i familiari della vittima avvicinano la giovane Agatha Christie e la convincono ad interessarsi del caso.

In questo periodo la giovane scrittrice si trovava in un momento particolare della sua vita privata. Infatti la sua vena creativa era in crisi e aveva problemi con il marito. Proprio in questo frangente viene avvicinata da una donna Mabel Rogers che le chiede di fare luce sul delitto di Florence Nightingale Shore.

Inizialmente la Christie era riluttante ed era propensa a non accettare l’indagine. Poi ci ripensa, comincia a studiare il caso e inizia un lungo percorso di indagini sotto copertura. Però non rivela a nessuno i luoghi dove si reca. Questo particolare non indifferente la mette molto presto in serio pericolo di vita. Infatti viene coinvolta in una storia legata al delitto ma dai risvolti pericolosi per la sua stessa esistenza.