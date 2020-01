Torna dal prossimo 15 febbraio 2020 in prima serata su Rai 1 Una storia da cantare.

Al timone ancora una volta Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Saranno tre nuove puntate che ricorderanno e celebreranno i più grandi artisti della musica italiana. Questa volta però lo schema è leggermente modificato rispetto alle tre puntate che sono andate in onda nell’autunno del 2019. Mentre in passato ogni puntata era dedicata ad un singolo artista, adesso invece ogni appuntamento celebra diversi artisti separati per categorie e per settori. I tre grandi ricordati già ricordati nel 2019 erano Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Una storia da cantare 2020 – tre nuove puntate per Ruggeri e la Guaccero

Tre nuove puntate di Una storia da cantare vengono proposte con i medesimi conduttori.

Innanzitutto la prima in onda il 15 febbraio rievoca i miti sanremesi della canzone italiana. Infatti torna protagonista il Festival di Sanremo a soli sette giorni della conclusione della 70a edizione.

La puntata d’esordio del 2020 celebra sei cantautori che sono approdati sul palcoscenico del teatro Ariston ed hanno contribuito a rendere grande la musica italiana. Si tratta rispettivamente di Vasco Rossi, Adriano Celentano, Domenico Modugno, Ivano Fossati, Sergio Endrigo e Luigi Tenco.

La puntata del 22 febbraio invece avrà un’unica grande protagonista anche lei approdata sul palcoscenico del teatro Ariston. Si tratta di Mina Anna Maria Mazzini in arte Mina. Questa serata vuole anche rendere omaggio alla cantante che compirà 80 anni il prossimo 25 marzo. E’ nata infatti nel 1940 a Busto Arsizio. Ed alla kermesse canora ha partecipato per due volte. Nel 1961 non riuscì ad andare oltre il quarto posto. E giurò che mai più avrebbe cantato nella kermesse canora che allora andava in onda in seconda serata alla Radio. Solo l’ultimo appuntamento era trasmesso in tv ma registrato.

Una storia da cantare 2020 ultima puntata dedicata a Pino Daniele, Enzo Jannacci e Rino Gaetano.

L’ultima puntata di questa seconda edizione va in onda il 29 febbraio e saranno ricordati altrettanti cantautori importanti. Si tratta di Pino Daniele, Enzo Jannacci e Rino Gaetano. Tre artisti differenti, ma ognuno legato alla propria musicalità ed a specifici argomenti.Un omaggio a Pino Daniele era stato già annunciato da Teresa De Santis, ex responsabile di Rai 1, lo scorso autunno.

Ancora una volta Enrico Ruggeri sarà conduttore e storytelling. Bianca Guaccero il compito di affiancare Ruggeri e di raccontare aneddoti e curiosità filmati e testimonianze che riguardano le canzoni protagoniste della puntata.

Ospiti, orchestra, regia, riferimenti web

In ognuna delle tre nuove puntate, ci saranno ospiti noti del mondo della musica e giovani cantautori. A loro il compito di interpretare dal vivo i più noti brani degli artisti protagonisti, settimana dopo settimana. Presenziano molti artisti che hanno partecipato al Festival 2020.

Nell’Auditorium della Rai di Napoli, c’ ancora l’orchestra diretta da Maurizio Filardo che accompagna tutte le esibizioni in diretta.

Inoltre in ogni puntata ci sono come testimoni, personaggi dello spettacolo che parlano del loro rapporto con i grandi della musica celebrati volta per volta.

Per commentare quanto accade nello show, c’è l’hashtag #unastoriadacantare.

Il programma è fruibile su RaiPlay.