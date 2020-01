Questa sera va in onda la seconda puntata di Chi vuol essere milionario con Enrico Remigio che risponde alla domanda da un milione di euro. Il primo appuntamento con l’edizione 2020 del game show è andato in onda 7 giorni fa su Canale 5.

Il concorrente, nel corso della puntata, ha scalato tutte le postazioni riuscendo a leggere la domanda da 300.000 euro. La successiva è proprio quella che consegnerebbe a Remigio la prestigiosa somma di un milione di euro. Sempre se riuscisse a dare la risposta giusta.

Chi vuol essere Milionario Enrico Remigio e la domanda da un milione di euro

Questa sera Gerry Scotti legge ad Enrico Remigio la domanda da un milione di euro. Un evento che, nella storia del gioco, non accadeva da nove anni. Il giovane manager non ha più aiuti a disposizione e dovrà cercare di dare la risposta giusta fidando soltanto sulle sue capacità culturali.

Enrico Remigio aveva iniziato lentamente la sua scalata al milione. Fin dalle prime domande era stato chiaro che il concorrente poteva avere le capacità di giungere fino alla fine. Naturalmente la puntata si è conclusa proprio quando Gerry Scotti stava per leggere la domanda da un milione di euro. Accadrà questa sera.

Intanto in passato ci sono state almeno altre sei volte in cui Gerry Scotti è arrivato a leggere al concorrente la domanda. Ma soltanto tre giocatori hanno risposto esattamente. Vediamo chi sono.

Chi sono i vincitori delle passate edizioni di Chi vuol essere milionario (o miliardario)?

La prima concorrente a vincere il montepremi più alto è stata Francesca Cinelli. Eravamo però nel 2001 e la vincitrice portò a casa un bottino da un miliardo di lire. Bisogna aspettare tre anni per vedere sul podio del vincitore Daniele Pavesi. Il ragazzo aveva solo 22 anni ed eravamo nel 2004. È stato il più giovane concorrente a vincere la somma da un milione di euro.

All’epoca il giovane aveva affascinato il pubblico che aveva visto in lui un esempio positivo. L’alto grado di cultura del ragazzo si poneva come contraltare di un modello giovanile dedito a tutt’altra attività. Insomma Davide Pavesi aveva dato una boccata di ossigeno a tutti coloro che erano abituati al trash televisivo quotidiano.

Michela De Paoli, dopo il milione di euro finisce sul lastrico

Trascorrono sette anni e arriva Michela De Paoli. Nel 2011 riesce a vincere un milione di euro che corrispondono a circa 2 miliardi delle vecchie lire.

Purtroppo la concorrente 7 anni dopo si ritrova praticamente sul lastrico. Non ha più un soldo ed è rimasta anche senza lavoro. Per raccontare le sue peripezie, Michela De Paoli ha scelto il salotto di Live – non è la D’Urso. Lo scorso anno l’ex vincitrice aveva così raccontato la perdita di tutto il montepremi accumulato.

A Barbara D’Urso aveva svelato di aver comprato una casa con 800.000 euro. Successivamente aveva avviato un’attività commerciale insieme al marito. Si trattava di una gelateria che purtroppo è fallita molto presto, dopo appena tre anni dall’inaugurazione.