Venerdì 30 gennaio va in onda l’ultima puntata de Il cantante mascherato e si moltiplicano gli indizi sugli artisti che ancora si nascondono dietro il travestimento.

Milly Carlucci, nel ruolo di padrona di casa, è affiancata da una giuria composta da Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna.

Nelle tre puntate precedenti, in onda su Rai 1, sono stati scoperti soltanto tre degli artisti celati dietro la maschera. Si trattava di Orietta Berti (Unicorno) che è stata smascherata alla fine della prima puntata, di Arisa (Barboncino) che ha dovuto gettare la maschera alla fine della seconda. Nella terza puntata invece i telespettatori hanno appreso con grande meraviglia che il terzo cantante mascherato sotto il travestimento del Pavone era Emanuela Aureli.

Il cantante mascherato indizi: chi sono l’Angelo, il Leone, il Mastino Napoletano, il Mostro e il Coniglio

La curiosità del pubblico è adesso finalizzata a scovare quanti più indizi possibili per conoscere la vera identità dell’Angelo, del Leone, del Mastino Napoletano, del Mostro e del Coniglio. Intanto alla fine della scorsa puntata, Milly Carlucci aveva smascherato il Pavone, sotto il quale si nascondeva Emanuela Aureli.

Avrebbe dovuto andare in onda anche lo spareggio tra il Mostro e il Mastino Napoletano. Ma all’ultimo momento la conduttrice ha preferito stimolare ancora di più la curiosità del pubblico rimandando la sfida di una settimana. Inoltre la Carlucci ha lasciato anche il televoto aperto. Così i telespettatori potranno ancora esprimere la propria preferenza per il Mastino Napoletano o per il Mostro.

Tutto questo servirà venerdì sera per incentivare la curiosità dei telespettatori e del popolo del web che nel frattempo ha cercato di mettere insieme più indizi possibili. Nonostante la giuria abbia espresso le proprie opinioni, sempre velate da dubbi e incertezze, molti hanno individuato sotto ognuna delle maschere la presunta identità di chi si nasconde.

Vediamo uno per uno quali potrebbero essere gli indizi.

Il cantante mascherato indizi: chi sono Leone, Angelo e Mastino napoletano

Cominciamo con il Leone, una delle identità più discusse de Il cantante mascherato. Le ipotesi più accreditate rimandano a tre artisti in particolare. In primis il Leone potrebbe essere Al Bano. Gli indizi reperiti dal popolo del web sarebbero contenuti nelle schede informative che hanno presentato Il cantante nel corso delle puntate. Ma potrebbero celarsi anche Adriano Pappalardo e Max Giusti sotto il travestimento.

Il Leone, tra l’altro, ha cantato molte volte con la voce identica a quella del cantante di Cellino San Marco.

Per quanto riguarda l’Angelo la voce più accreditata riferisce che l’identità nascosta sarebbe quella di Valerio Scanu. Anche il popolo del web la pensa allo stesso modo. E alcuni componenti della giuria, tra cui Guillermo Mariotto hanno espresso la stessa opinione.

Anche per il Mastino Napoletano sono molte le voci che si rincorrono. Alcuni pensano che possa essere Alessandro Greco. Ma potrebbe celarsi anche l’identità di un artista napoletano. Tra gli altri nomi, ci si riferisce a Biagio Izzo e persino a Diego Abatantuono che non hanno però molta probabilità, soprattutto Abatantuono non è certo napoletano.

Si pensa che sotto il travestimento del Mastino Napoletano possa esserci un artista che, nel corso degli anni, è dimagrito di molti kg. Questa affermazione è stata fatta dallo stesso Mastino in tali termini: «per fortuna questa maschera è voluminosa, perché io stesso sono stato in passato molto voluminoso».

Le curiosità sulle altre maschere, il Mostro e il Coniglio

Molte sono le incertezze sulle altre due maschere dello show condotto da Milly Carlucci: il Mostro e il Coniglio. Intanto il Mostro ha la possibilità di uscire dal gioco perchè è al televoto con il Mastino napoletano.

Vediamo quali sono gli indizi per il Mostro. I nomi più gettonati per questa maschera potrebbero essere quelli di Fausto Leali o di Rocco Hunt. Ma si parla anche di Enzo Decaro e persino di Roby Facchinetti.

L’identità del Coniglio è anche molto controversa. Al momento i personaggi più gettonati che potrebbero nascondersi sotto la maschera sono Teo Mammucari, Francesco Renga, Raf e Red Canzian. Venerdì sera i telespettatori conosceranno tutte le identità che si nascondono sotto i costumi. Intanto le ipotesi si rincorrono.