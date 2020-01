Da martedì 7 gennaio 2020, Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la notizia. Il Tg satirico di Antonio Ricci ha salutato, domenica 6 gennaio, due dei conduttori storici Ezio Greggio e Enzo Iacchetti che insieme hanno gestito Striscia dallo scorso 7 ottobre 2019. Salvatore Ficarra e Valentino Picone restano al timone fino a quasi alla conclusione della stagione televisiva.

Striscia la notizia 7 gennaio – tornano Ficarra e Picone

Striscia, in onda ogni giorno su Canale 5 alle ore 20.35, accoglie, dunque,da oggi Ficarra e Picone. Il duo comico, ancora una volta, raccoglie il testimone da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Il Tg satirico della rete leader Mediaset, quest’anno ha sofferto per la concorrenza dei Soliti ignoti- il ritorno in onda in contemporanea su Rai1. Amadeus è sempre riuscito a consegnare alla rete di viale Mazzini, la vittoria della fascia oraria.

Ma Cologno Monzese fa sapere, invece, che si sta vivendo una stagione in cui il tg satirico di Antonio Ricci si contraddistingue per la netta prevalenza in access prime-time sul pregiato pubblico 15-64 anni.

Viene anche messo in evidenza il merito di aver introdotto per la prima volta in Italia l’uso della tecnologia deepfake in tv.

Striscia la notizia – Ficarra e Picone e Il primo Natale

Ficarra e Picone arrivano a Striscia la notizia dopo aver proposto sul grande schermo la pellicola Il primo Natale con la quale hanno dominato il botteghino proprio nel periodo delle festività di fine anno.

Per i due comici siciliani si tratta della sedicesima stagione consecutiva alla guida di Striscia la notizia.

Salvatore Ficarra e Valentino Picone hanno, infatti, debuttato alla conduzione dello storico notiziario satirico dell’access prime-time di Canale 5 nella stagione 2004/2005.

Sono trascorsi sedici anni e a oggi il numero delle puntate da loro gestite, è arrivato a quota 1098.

Adesso riprovano a dare più sprint al programma e ad accorciare la distanza con il diretto competitor di Rai1.